Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 10.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Viele Verkehrsunfälle in kurzer Zeit

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.06.2021 hatte die Polizei Neustadt im Zeitraum von 07:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr acht Verkehrsunfälle im gesamten Stadtgebiet zu verzeichnen. Zum Glück wurde kein Verkehrsteilnehmer verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro.

Neustadt: Alkoholisiert mit Pkw gedriftet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.06.2021 gegen 21:00 Uhr fiel in der Volksbadstraße ein Autofahrer auf, der mit seinem Pkw Driftübungen durchführte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 35-jährigen Fahrer starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,36 Promille. Der 35-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Er ist nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins.

Neustadt: Vier Promille auf zwei Rädern unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.06.21 gegen 21:30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Schlachthofstraße ein Kleinkraftrad (KKR) auf, das mit einer Geschwindigkeit von ca. 70 km/h geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 4,02 Promille. Der 44-jährige Fahrer gab auch gleich zu, dass das Kleinkraftrad deutlich schneller als 50 km/h fahren würde. Einen entsprechenden Führerschein für das KKR konnte der Mann nicht nachweisen, er besitzt lediglich eine Prüfbescheinigung für das Mofa. Der 44-jährige musste eine Blutprobe abgeben, das KKR wurde zur Überprüfung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit sichergestellt. Wie der hohe Atemalkoholwert zustande kam, ist nicht übermittelt.

Neustadt: Fehlender Mund-Nasen-Schutz führt zu Verhaftung

Neustadt an der Weinstraße (ots) – Am Abend des 8. Juni 2021 um ca. 23:50 Uhr wurde ein 47-jähriger polnischer Staatsangehöriger im Bahnhof Neustadt an der Weinstraße kontrolliert. Anlass für die Kontrolle war, dass der Mann keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Die kontrollierenden Beamten wiesen die Person auf die Pflicht hin, den Mund-Nasen-Schutz im Bahnhofsbereich zu tragen. Zusätzlich ließen sich die Beamten den Ausweis zeigen und führten eine fahndungsmäßige Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen durch. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann aufgrund einer Verurteilung wegen Schwarzfahrens zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Mannheim ausgeschrieben war. Auf dem Bundespolizeirevier wurde dem Verurteilten eröffnet, dass er die Haftstrafe in Höhe von 30 Tagen, mit der Zahlung von 527,50 Euro inklusive Verfahrenskosten, abwenden kann. Da er genug Barmittel bei sich trug, konnte er die Strafe bezahlen und kurz nach Mitternacht seinen Weg, diesmal mit Maske, fortsetzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):