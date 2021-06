Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 09.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Glück im Unglück

Bad Dürkheim (ots) – Glück im Unglück hatte am 08.06.2021 gegen 15:00 Uhr der Fahrer eines Motorrollers. Die Fahrerin eines Skodas hatte den Motorroller, am Hauptbahnhof in Bad Dürkheim, beim Ausparken versehentlich umgefahren. Da sie den Fahrer nicht ermitteln konnte, meldete sie sich bei der Polizei. An beiden Fahrzeugen war kein Schaden entstanden. Der Fahrer konnte durch die Polizeistreife ermittelt werden. Er hatte nach dem Abstellen seines Rollers in der Zwischenzeit Alkohol getrunken und war daher nicht mehr in der Lage ein Fahrzeug sicher zu führen. Daher wurden die Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Also Glück für ihn, den eine Fahrt unter Alkoholeinwirkung hätte Folgen für ihn gehabt.

Bad Dürkheim: Fahrrad gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.06.2021 zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein, auf dem Krankenhausgelände in der Dr. Kaufmann Straße in Bad Dürkheim, abgestelltes Herrenrad entwendet. Die bislang unbekannten Täter durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug das Ringschloss. Es handelte sich um schwarzes Herrenrad der Marke Pegasus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Getuntes Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Freinsheim (ots) – Am 07.06.2021 gegen 13:00 Uhr konnte der Fahrer eines Toyota GT auf der L 455 in Freinsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte an dem stark modifizierten Toyota festgestellt werden, dass im rückwärtigen Bereich der Fahrerkabine ein Überrollkäfig verbaut war. Für das Stahlgestell lag jedoch keine Betriebserlaubnis vor. Der 25-jährige Fahrer räumte dies auch vor Ort ein. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt mit seinem Toyota wurde ihm anschließend untersagt.

