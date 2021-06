Um pflanzenfressende Nutztiere im Winter zu füttern, muss viel Futter zubereitet werden.

Immerhin benötigt ein erwachsenes Vieh etwa 10-15 kg Heu pro Tag. Es ist schwierig, eine große Menge Futter manuell zuzubereiten, daher werden Mäher in der Landwirtschaft eingesetzt https://autoline.de/-/Mahwerke–c275. Wie ist eine solche spezielle Ausrüstung angeordnet und wie funktioniert sie.

Zweck und Klassifizierung von Mähwerken

Das Mähwerk ist eine landwirtschaftliche Technik zum Mähen von gesäten und wildwachsenden Gräsern, mit der große Felder gereinigt werden können. Die Ausstattung dieser Maschinen mit zusätzlichen Optionen erhöht ihre Funktionalität und verkürzt die Mähzeit.

Mähwerke werden nach folgenden Kriterien klassifiziert:

bestimmungsgemäß

die Methode der Aggregation mit einem Traktor

Art der Schneidemechanismen

Anzahl und Position der Schneideinheiten

Je nach Art der Verbindung mit der entsprechenden Traktion werden Heumähwerke gezogen, montiert oder halbmontiert. Wenn sie Gras mähen, können sie es in Schwaden legen, abflachen und mahlen und die resultierende grüne Masse in ein Auto laden und zu einem Lager- oder Verarbeitungsort zu bringen.

Das Konzept des Mähwerkes sollte die Erhaltung biologischer Substanzen im geschnittenen Gras gewährleisten, was den Nährwert des Futters für Energie erhöht. Berücksichtigen Sie bei der Ernte von Futtergräsern deren Feuchtigkeitsgehalt und -vielfalt, die Wachstumsphase, die Höhe der Stängel sowie die Methode zur Futteraufbereitung. Schließlich wird das geschnittene Gras zu Heu getrocknet, daraus Grasmehl hergestellt und eventuell in ein Silo gelegt, um die Silage zu erhalten. Wählen Sie basierend auf den

Bedingungen des Einsatzes ein Mähwerk, der für eine bestimmte Art von Arbeit geeignet ist.

Durch die Art der Schneidvorrichtung werden Mähwerke dieser Art unterschieden:

rotierend

fingerlos

segmental-digital

Mähwerke unterscheiden sich im Konzept und je nach Funktionsprinzip des Arbeitskörpers. Sie arbeiten mit der Zapfwelle oder dem Hydrauliksystem des Traktors. Jeder Typ dieser landwirtschaftlichen Geräte hat seine eigenen Stärken und Schwächen

Aufbau und Funktionsweise von Mähwerke

In der Landwirtschaft sind Kreiselmäher aufgrund ihrer hohen Produktivität und ihrer unkomplizierten Anwendung üblich. Kreiselmäher mit der Funktion, das geschnittene Gras in die nächste Transportmöglichkeit zu laden, ermöglichen das Mähen, Hacken und Aufnehmen von grüner Masse sowie das Verteilen von Ernterückständen auf dem Feld.

Diese Mähwerke bestehen aus folgenden Einheiten:

Trommel mit darauf befindlichen Messern

Stützräder

Kardanwellenantrieb

Reduzierstück

Sicherheitskupplung

Entladesilo

Um die Trägheit zu erzeugen, die zum Aufnehmen und Auswerfen des geschnittenen Grases erforderlich ist, reguliert der Traktorfahrer mittels manueller Kraftstoffzufuhr die Rotordrehzahl. Die Position der Stützräder der Maschine passt die Schnitthöhe an.

Das Konzept von Kreiselmähern ermöglicht die Verwendung zum Mähen von Hängen und Waldflächen. Solche Geräte werden auch von kommunalen Diensten zum Mähen von Gras an Straßenrändern verwendet. Ihr Hauptarbeitskörper ist ein am Rahmen montierter Mähbalken, auf dem sich die Trennscheiben befinden. Sie passen sich dem Gelände gut an und werden durch eine Sicherheitsvorrichtung vor Kollisionen mit versteckten Hindernissen geschützt.