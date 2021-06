Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Verkehrsunfall unter Medikamenteneinwirkung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 08.06.2021 gegen 08:30 Uhr kam es in der Talstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug aus Richtung Lambrecht kommend nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Sandsteinmauer streifte. Die Autofahrerin, die das Fahrzeug nach Zeugenaussagen in Schlangenlinien fuhr, wurde bei der Unfallaufnahme entsprechend überprüft. Es stellte sich heraus, dass vermutlich die Einnahme von Medikamenten im Zusammenspiel mit gesundheitlichen Problemen dazu führten, dass die Frau kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein behielt sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst, durfte aber zunächst nicht mehr weiterfahren. Die Schadenshöhe am Fahrzeug wird mit ca. 1000 Euro beziffert.

Neustadt: In Schlangenlinien mit dem Fahrrad unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 59-jähriger Mann war am 08.06.2021 gegen 14:15 Uhr auf seinem Fahrrad in der Branchweilerhofstraße in Schlangenlinien unterwegs. Bei der Kontrolle des Mannes wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,35 Promille. Der 59-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ob er im Besitz eines Führerscheines ist, muss noch ermittelt werden.

Neustadt: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am 08.06.2021 gegen 17:15 Uhr im Schenkwiesenweg wurde ein radfahrendes Kind verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 6-jährige Junge mit seinem Rad zwischen zwei geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines Transportunternehmens war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Transportfahrzeug mit geringer Geschwindigkeit auf der Straße unterwegs und konnte nicht rechtzeitig bremsen. Das Kind wurde mit Schürfwunden am Fuß und Schmerzen im Brustbereich im Beisein der Mutter mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

