Ludwigshafen: Stadtnotizen 09.06.2021

Wie gebe ich konstruktives Feedback? Online-Kurs der VHS

Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet am Donnerstag, 1. Juli 2021, den Online-Kurs „Wie gebe ich konstruktives Feedback?“ an. Von 18.30 bis 20.45 Uhr findet der Kurs in der vhs.cloud, der Online-Lernplattform der Volkshochulen, statt. Teilnehmende lernen dabei eine einfache Technik, um konstruktiv Feedback zu geben. Feedback ist im Berufsleben wichtig für eine gute Zusammenarbeit und die kontinuierliche Weiterentwicklung, zum Beispiel eines Teams. Nur durch regelmäßige Rückmeldungen können Missverständnisse beseitigt und Erwartungen formuliert werden. Aber wie kann man die Rückmeldung so geben, dass sie beim anderen auch richtig ankommt, dass sie nicht als Kritik verstanden wird? Auch einzelne, persönliche Beispiele können in diesem Kurs bearbeitet werden. Die Gebühr beträgt 32 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

Schwertransport führt zu Verkehrseinschränkungen

In der Nacht von Freitag, 11. Juni, auf Samstag, 12. Juni 2021, wird die L523 in Fahrtrichtung Worms wegen eines Schwertransportes ab 20.30 Uhr gesperrt. Die Sperrung beginnt auf Höhe des BASF-Tors 15 und erstreckt sich bis BASF-Tor 3. Der Transport bewegt sich von BASF-Tor 15, Am Hansenbusch, entgegen der Fahrtrichtung zur L523 und auf der L523 entgegen der Fahrtrichtung über die Brunckstraße zu BASF-Tor 3. Der Schwertransport wird voraussichtlich am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr beendet sein.

Während der Sperrung ist in diesem Abschnitt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Örtliche Umleitungsstrecken werden ausgewiesen.