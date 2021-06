Schlangenalarm

Ein Passant entdeckte eine Schlange am seitlichen Eingang des Lina-Hilger-Gymnasiums in der der Lina-Hilger-Str.

Die angerückten Kräfte des Löschbezirks Süd entdeckten an der Hauswand eine ungiftige Natter, die sie vorsichtig packten und in eine Tiertransportbox verbrachten. Das Tier wurde außerhalb der Stadt wieder in freier Natur ausgesetzt. Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten beendet.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Kirchheimbolanden

Am Mittwoch, den 09.06.2021, wurde gegen 14:30 Uhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus dem Donnersbergkreis einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei stelle sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnten die Beamten Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln erkennen. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch

Kirchheimbolanden

Zwischen dem 06.06.21, 19:30 h und dem 07.06.21, 10:00 h wurde versucht im Woogmorgen in den Saal einer religiösen Glaubensgruppe einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter schoben einen Rollladen hoch und schlugen das Fenster ein. Es gelang ihnen aber nicht, in das Gebäude einzudringen. Es blieb beim Versuch.