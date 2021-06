Darmstadt

Zwingenberg: Einbrecher bei Tat beobachtet / Wer kann weitere Hinweise geben?

Zwingenberg – Ein Einbrecher wurde am Dienstagabend (08.06.) in der

Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Annastraße, Ecke Rheinstraße gesehen.

Mit einer Taschenlampe durchsuchte der Fremde die Wohnung und verschwand,

nachdem er wohl bemerkte, dass er entdeckt wurde. Offensichtlich konnte er in

der Eile nichts mitnehmen. Um in die Souterrain-Wohnung einsteigen zu können,

hat er ein gekipptes Fenster aufgedrückt. Der Einbrecher, der dunkel gekleidet

war, hatte wohl eine rote Tasche bei sich. Nach Zeugenaussagen sei er die

Annastraße in südlicher Richtung, Bundesstraße, weggelaufen.

Wer die gesuchte Person gegen 23.15 Uhr noch gesehen hat und/ oder Hinweise zu

ihm geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim.

Telefon: 06252 / 706-0.

Darmstadt-Dieburg

Nieder-Ramstadt: Kirche im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Nieder-Ramstadt – Bereits am vergangenen Sonntag, 6. Juni, geriet eine

Kirche in der Hochstraße in das Visier Krimineller.

Nachdem bislang Unbekannte sich zwischen 12 und 20 Uhr Zutritt ins Innere der

Kirche verschafften, schauten sie sich nach potentieller Beute um. Unter

Gewalteinwirkung öffneten sie mehrere Schränke und machten sich an dem Safe zu

schaffen. Der Versuch diesen aufzubrechen scheiterte, woraufhin sie das Weite

suchten. Dennoch hinterließen die Kriminellen einen Schaden von mehreren Hundert

Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt:

Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche

Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer

06151/969-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Rüsselsheim: Erneute Sachbeschädigung an Schule

Rüsselsheim

Einen erneuten Fall von Sachbeschädigung gab es in der Nacht zum Dienstag (08.06.) an der Immanuel-Kant-Schule im Evreuxring. Dort ereigneten sich in jüngster Vergangenheit immer wieder ähnlich gelagerte Taten (wir haben berichtet).

Die Unbekannten warfen Müll und Fäkalien in den Schulteich, beschädigten zwei Flutlichter sowie zwei Fensterscheiben. Die Fenster wurden möglicherweise mit einer Luftdruckwaffe beschossen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf

Am Mo., 07.06., zwischen 09.05 und 10.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Schubertstraße in Mörfelden ein geparkter schwarzer Pkw Toyota beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, am geschädigten Fahrzeug wurde roter Lackabrieb festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Odenwaldkreis

Erbach/Reichelsheim: Fahrraddieben keine Chance geben – Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Erbach/Reichelsheim

Die Polizei in Erbach lädt Interessierte im Juni unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln an zwei Terminen zur kostenlosen Fahrradcodierung ein.

Die erste Codier-Aktion ist am Samstag, den 19. Juni, von 10 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Erbach im Rahmen des „Erbacher Schlossmarktes“ geplant. Neben der Möglichkeit sein Rad mit einem individuellen Code versehen zu lassen, können sich Anwesende bei dem Präventionsmobil der Polizei hilfreiche Tipps, beispielsweise zum Thema „Diebstahlsschutz“, geben lassen.

Wer sein Fahrrad an diesem Tag codieren lassen möchte, wird gebeten, sich telefonisch am Montag, den 14. Juni, oder am Mittwoch, den 16. Juni, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr bei der Schutzfrau vor Ort für Erbach und Michelstadt, Jennifer Haag, unter der Rufnummer 06062/953-659 anzumelden.

Am Samstag, den 26. Juni, findet an der Reichenberghalle in der Konrad-Adenauer-Allee in Reichelsheim im Zeitraum von 10 bis 13 Uhr die zweite Fahrrad-Codierung statt.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei in Erbach auch hier um Voranmeldung. Diese werden am Montag, den 21. Juni oder am Mittwoch, den 23. Juni, unter der Rufnummer 06164/756-9540 von 9 bis 13 Uhr bei der Schutzfrau vor Ort für Reichelsheim und Fränkisch-Crumbach, Carina Oberle, entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.