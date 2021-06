Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Bobenheim-Roxheim – Verkehrsunfallflucht – Beteiligter gesucht

Am Dienstagnachmittag kam es in der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim auf Höhe einer Bäckerei zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein Pkw befuhr die Frankenthaler Straße in Richtung Frankenthal. Der zweite Pkw war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Beim Öffnen einer Fahrzeugtür kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Führerin des abgestellten Fahrzeugs unterließ es ihre Personalien dem anderen Unfallbeteiligten Preis zu geben und verließ die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

(Dannstadt-Schauernheim) Unfall zweier Brüder

Am Dienstagnachmittag sind zwei 13- und 15-jährige Brüder mit Fahrrädern den Radweg an der L 530 entlanggefahren. Der 15-Jährige ist über einen Gegenstand, vermutlich einen Stein oder einen Stock, gefahren, geriet dadurch ins Straucheln und touchierte seinen Bruder. Beide kamen zu Fall und zogen sich Schürfwunden zu. Sie sind zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden.

(Schifferstadt) Weitere Verkehrskontrollen der Polizei

Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat auch am Dienstag Kontrollen im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Dieses Mal standen die Mainzer Straße (L 533) in Limburgerhof (Tempo 50, 2 Verstöße), die Woogstraße in Neuhofen (Tempo 30, 21 Verstöße) und die Rheingönheimer Straße in Altrip (Tempo 30, 16 Verstöße) im Fokus. Insgesamt sind 39 Verkehrssünder erwischt worden. Die höchste Geschwindigkeit lag bei 49 km/h in einer Tempo 30-Zone und ist in der Woogstraße in Neuhofen gemessen worden. Das wurde mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro belegt.

Betrugsmasche mit Gewinnversprechen – Römerbergin lässt sich nicht täuschen!

„Herzlichen Glückwunsch, Sie haben bei einem Preisausschreiben gewonnen!“ So lauteten die Worte einer Betrügerin, die am Dienstag um 09:50 Uhr einer 55-Jährigen am Telefon weismachen wollte, sie hätte 38.500 Euro gewonnen. Die Unbekannte behauptete, dass zwei Sicherheitsleute und ein Notar bei ihr vorbeikommen und den Gewinn in einem verschlossenen Koffer überreichen werden. Einen entsprechenden Code zum Öffnen des vermeintlichen Geldkoffers wurde der Römerbergerin gleich mitgeteilt. Weiterhin gab die unbekannte Anruferin vor, die Geschädigte müsse lediglich die Transportkosten in Höhe von 1000 Euro übernehmen, die sie in Form von „Google-Play-Karten“ übergeben soll. Die 55-Jährige erkannte die bekannte Masche und verhielt sich richtig: Sie stellte der Betrügerin Fragen zu ihrer Erreichbarkeit, zu ihrer Firma sowie zur Art des Gewinnspiels, an dem sie angeblich teilgenommen haben soll, notierte sich die Antworten und informierte die Polizei. Somit gelang es der Gaunerin nicht, die Römerbergin nach den Codes der sogenannten „Google-Play-Karten“ zu fragen, um diese einlösen zu können.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird. Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben