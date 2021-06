Frankenthal – Einbruchdiebstahl von Werkzeugen aus Firmenfahrzeug

Im Zeitraum von Montagvormittag bis Dienstagmorgen kam es zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Firmenfahrzeug eines Unternehmens in der Industriestraße in Frankenthal. Das Fahrzeug war auf dem abgeschlossenen Gelände des Unternehmens abgestellt. Das Fahrzeug wurde aufgebrochen. Darin befindliche Werkzeuge im Wert von 1500EUR wurden entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Frankenthal – Körperverletzung in Bankfiliale – Zeuge gesucht

Am Dienstagmittag kam es in einer Bankfiliale in der August-Bebel-Straße in Frankenthal zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 70-jährigen Frankenthalerin.

Aufgrund der pandemiebedingten Zugangsbeschränkungen zur Filiale kam es zum Streit zwischen der 70-Jährigen und einem unbekannten älteren Mann. Im Rahmen des Streits wurde die Frankenthalerin von dem unbekannten älteren Mann zu Boden geworfen und leicht verletzt. In der Bankfiliale soll sich zum Tatzeitpunkt zumindest ein weiterer Kunde und somit potentieller Zeuge befunden haben.

