Abfalltransportkontrollen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Mainz

Wörrstadt (ots) – Seit über fünfzehn Jahren werden bereits

Abfalltransportkontrollen mit regionalem- und überregionalem Bezug im Bereich

des Polizeipräsidiums Mainz durchgeführt. In diesem Fall arbeiten

unterschiedliche Behörden innerhalb und außerhalb der Polizei eng zusammen. Die

Kontrollmaßnahmen finden oftmals auf den Autobahnen statt. Zuletzt führten

Spezialisten für den Gewerblichen Güter- und Personenverkehr der

Verkehrsdirektion Wörrstadt mit Unterstützung der

Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) am Dienstag, den

08.06.2021 eine Abfalltransportkontrolle auf der Autobahn 61 in Rheinhessen

durch. Hier wurden die Kontrollierenden durch die entsprechenden

Fachkommissariate für Umweltstraftaten der Polizeidirektion Bad Kreuznach und

des LKA unterstützt. Erneut zeigte sich, dass Schwerpunktkontrollen richtig und

wichtig sind. Am Dienstag wurden von 12 kontrollierten Fahrzeugen 7 beanstandet.

Neben ladungsspezifischen Mängeln fehlten häufig Genehmigungen für den

Abfalltransport. Ein Spediteur versuchte so sogar kontaminierte Kohlefilter ins

Ausland zu verbringen, obwohl er dafür noch nicht einmal eine deutsche

Transportlizenz hatte. Ihm droht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

18 Fälle betrügerischer Anrufe an einem Abend

Mainz (ots) – Am gestrigen Abend erreichten die Polizei mehrere Hinweise über

betrügerische Anrufe von Personen die sich am Telefon als Mitarbeiter der

Kriminalpolizei Mainz ausgaben. Angerufen wurden ältere Personen und Seniorinnen

und Senioren im Alter von 53 bis 89 Jahren. Die Betrüger gaben in allen Fällen

an, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen worden sei, fragten

nach auffälligen Beobachtungen und ob die angerufenen über Vermögenswerte zu

Hause verfügen würden. Insgesamt wurden der Polizei 18 dieser Vorfälle

mitgeteilt, die sich über das gesamte Stadtgebiet – mit Schwerpunkt auf den

Stadtteil Laubenheim – verteilten. Aufgrund der aufmerksamen Bürgerinnen und

Bürger entstand in keinem der Fälle ein Schaden.

Die Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ ist nur eine der vielfältigen

Betrugsarten der sog. „Callcenter-Betrüger“. Darüber hinaus werden Schockanrufe

mit Notlagen von vermeintlichen Familienangehörigen, Enkeltrickbetrüge mit

vorgetäuschter finanzieller Not eines Enkelkindes oder Gewinnversprechen bei

denen im Vorfeld eine Bearbeitungsgebühr entrichtet werden soll sowie die

Legende des angeblichen Microsoft-Mitarbeiters als Vorgehensweise genutzt. Durch

die Corona-Pandemie gaben sich Betrüger am Telefon auch als Mitarbeiter des

Gesundheitsamtes oder Impfzentren aus und boten gegen Bezahlung fingierte

Impftermine an. Die Themenfelder werden häufig auch vermischt. Gemeinsam ist

allen Vorgehensweisen, dass die Opfer am Telefon massiv unter Druck gesetzt und

somit zur Herausgabe von Vermögenswerten oder sogar Bankdaten gebracht werden

sollen. Als potenzielle Opfer werden häufig lebensältere Menschen ausgesucht, da

hier das noch eher bestehende Vertrauen in Amtspersonen ausgenutzt werden soll

und die Hoffnung besteht, dass sich diese eher einschüchtern lassen.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenshinweise:

Lassen Sie sich nicht in lange Gespräche verwickeln und unter Druck setzen.

Legen Sie einfach auf. Tätigen Sie dann den Polizeinotruf unter der 110. Geben

Sie keine Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse oder sensible Daten,

insbesondere Ihre Bankdaten. Händigen Sie niemals Wertsachen oder Bargeld an

Unbekannte oder vermeintliche Polizeibeamte aus. Rufen Sie ihre genannten

Angehörigen zurück und versichern Sie sich über die Angaben. Und ebenfalls der

dringende Appell: Sollten sie nun das Gefühl haben Opfer einer solchen Straftat

geworden zu sein: Scheuen Sie sich nicht Ihre nächste Polizeidienststelle

aufzusuchen und den Vorfall anzuzeigen. An diese können Sie sich auch für

Beratungen wenden.

Landeskriminalamt und Verbraucherzentrale beteiligen sich mit Webseminar am Digitaltag

Mainz (ots) – Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit mit digitalen Spielen.

Die Gefahren von Abzocke und Kostenfallen sind groß. Das neue Jugendschutzgesetz

soll Kinder und Jugendliche besser vor Abo- und Vertragsfallen sowie versteckten

Kosten schützen. Auch für Eltern bringen die neuen Regeln Vorteile. Wenn der

Nachwuchs Opfer teurer Abzockmaschen wird, landen die großen Handyrechnungen in

der Regel bei den Eltern. Dann ist es meist schwierig und aufwändig, sich

dagegen zu wehren.

Gemeinsam mit der Verbraucherzentrale informiert das Landeskriminalamt im Rahmen

des Digitaltags 2021 in einem Webseminar mit dem Titel „Abzocke bei

Online-Spielen“ über die Regelungen des neuen Jugendschutzgesetzes. Die Experten

geben Tipps, wie sich Eltern, Kinder und Jugendliche vor unseriösen Spiele-Apps

und teuren Maschen bei Online-Spielen schützen können.

Das rund einstündige Webseminar findet am Freitag, 18. Juni, ab 14.30 Uhr statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Fragen werden im Live-Chat beantwortet.

Interessierte können sich unter

http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden.

Hintergrund des Digitaltages:

Der Digitaltag bringt Menschen in ganz Deutschland virtuell zusammen. Er wird

getragen von der Initiative „Digital für alle“, einem Bündnis von mehr als 25

Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft,

Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Erklärtes Ziel ist die Förderung der

digitalen Teilhabe. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt

werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen.

Der Digitaltag bietet eine Plattform, um verschiedenste Aspekte der

Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und

einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Der Aktionstag soll die

Digitalisierung mit zahlreichen Formaten erklären, erlebbar machen, Wege zu

digitaler Teilhabe aufzeigen und auch Raum für kontroverse Debatten schaffen.

Die zahlreichen Aktivitäten werden über eine interaktive Aktionslandkarte auf

www.digitaltag.eu angezeigt und können nach Themengebiet oder Zielgruppe

gefiltert werden. Zudem wird im Rahmen des Digitaltags der Preis für digitales

Miteinander von einer hochkarätigen Jury in den Kategorien „digitale Teilhabe“

und „digitales Engagement“ verliehen.

Mit Autobatterien beladener Sattelzug durchbricht Schutzplanke und Waldstück und kommt auf dem Dach zum Liegen

A63/Weitersweiler (ots) – Am Dienstag, 08.06.2021, gegen 19:00 Uhr, fährt ein

mit Gefahrgut beladener Sattelzug auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern

bei Weitersweiler auf einen PKW-Transporter auf, der gerade langsam fahrend auf

den Seitenstreifen wechseln will. Durch den Aufprall wird der mit vier Personen

besetzte Transporter in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Der

Sattelzug durchbricht hinter dem Transporter die seitliche Schutzplanke sowie

eine Baumreihe, rutscht anschließend eine ca. zehn Meter tiefe Böschung herunter

und kommt schließlich auf einem angrenzenden Feldweg auf dem Dach liegend zum

Stillstand. Der 50-jährige Fahrer wird dabei glücklicherweise nur leicht

verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 46-jährige Fahrer des Transporters

wird schwer verletzt, die weiteren Mitfahrer (8, 35 und 48 Jahre) leicht

verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht

Totalschaden. Der Sachschaden am Sattelzug wird auf ca. 100.000 Euro, der

Sachschaden am Transporter auf ca. 2.000 Euro beziffert. Durch die austretenden

Betriebsstoffe, der beschädigten Verkehrseinrichtungen und des Flurs entsteht

ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Die Bergung des Sattelzugs gestaltet sich zum

einen aufgrund seiner Lage zum andern aufgrund seiner Ladung als schwierig. Er

ist mit ca. 20 Tonnen Autobatterien beladen. Da bereits Batteriedämpfe

austreten, müssen diese vor der Bergung einzeln und per Hand durch geschultes

Fachpersonal mit Säureschutzanzügen und Atemschutzmasken abgeladen werden. Für

die Dauer der Unfallaufnahme und die Dauer der Bergung ist die Richtungsfahrbahn

Kaiserslautern seit ca. 19:50 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird an der

Anschlussstelle Kirchheimbolanden abgeleitet und kann an der Anschlussstelle

Göllheim wieder auf die BAB 63 auffahren. Die Sperrung dauert derzeit noch an.

Der bereits angestaute Verkehr konnte zwischenzeitlich an der Unfallstelle

vorbeigeführt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die Fahrzeuge

sichergestellt und für die Unfallaufnahme ein unabhängiger Gutachter

hinzugezogen. Außerdem waren bei der Unfallaufnahme neben der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim die Polizeiinspektionen Kirchheimbolanden

und Kaiserslautern 2, die umliegenden Feuerwehren, Vertreter des

Katastrophenschutzes und der Unteren Wasserbehörde, mehrere Rettungswagen, ein

Notarztfahrzeug, der Rettungshubschrauber, ein örtliches Abschleppunternehmen

sowie die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim im Einsatz.