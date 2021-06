Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,7 Promille gegen Mauer gefahren

Wilhelmsfeld (ots) – Eine betrunkene 25-jährige Rollerfahrerin fuhr am Dienstag

gegen 18:45 Uhr an der Kreuzung Schriesheimer Straße / Altenbacher Straße mit

2,7 Promille gegen eine Steinmauer. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den

Unfall und verständigte die Polizei. Als die alarmierten Polizeibeamten an der

Unfallstelle ankamen, hatte die 25-Jährige Schwierigkeiten, sich auf den Beinen

zu halten. Ein Atemalkoholtest bestätigte letztlich den Verdacht der Zeugin und

der Polizisten. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich zudem heraus,

dass die Rollerfahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem der

Frau eine Blutprobe entnommen wurde, durfte sie gehen. Ein Schaden an der Mauer

entstand nicht.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in zwei Vereinsheime

Hockenheim (ots) – Im Zeitraum von Montag, gegen 19:30 Uhr und Dienstag, gegen

08:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu

zwei Vereinsheimen und einer Gaststätte, die in der Waldstraße aneinander

angrenzen. Der Täter durchwühlte sämtliche Räume in den Gebäuden, konnte jedoch

nach jetzigem Ermittlungsstand kein lohnenswertes Diebesgut erbeuten. Dennoch

verursachte der Täter einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei

Hockenheim, Tel. 06205/2860-0, sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen – vier Personen leicht verletzt – Pressemeldung Nr. 2

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am

Mittwochnachmittag wurden vier Personen leicht verletzt. Entgegen erster

Meldungen waren an dem Verkehrsunfall jedoch lediglich zwei Fahrzueuge

beteiligt. Ein 57-jähriger Mann war kurz nach 12 Uhr mit seinem Seat auf der B

45 von Mauer in Richtung Meckesheim unterwegs. Beim Linksabbiegen in die

Leopoldstraße missachtete er den Vorrang einer entgegenkommende 53-jährigen

Fiat-Fahrerin, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei

zogen sich der Fahrer des Seat und dessen 67-jährigen Beifahrerin sowie die

Fahrerin des Fiat und deren 84-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Alle

vier Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung zur Behandlung in

umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wo sie zur Beobachtung stationär

aufgenommen wurden.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie

abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro

geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Einmündung zur Leopoldstraße vorübergehend

gesperrt. Hierdurch ergaben sich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Freiwillige Feuerwehr Meckesheim war zur Unterstützung mit 2 Fahrzeugen und

8 Wehrleuten an der Unfallstelle eingesetzt.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Autos beschädigt – Zeugen führen Polizei zu Täter

Walldorf (ots) – Aufmerksame Zeugen informierten am frühen Mittwochmorgen gegen

01:00 Uhr die Polizei über einen jungen Mann, der gegen mehrere geparkte Autos

in der Heidelberger Straße getreten hat. Die alarmierten Polizeibeamten konnten

den 27-Jährigen noch am Tatort antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 1,56 Promille. Bei seinen Taten verletzte sich der Täter leicht. Nachdem die

Maßnahmen beendet waren, konnte der Mann gehen. Insgesamt konnten an sechs Autos

Beschädigungen festgestellt werden. Die Höhe des verursachten Schadens beträgt

mehrere Tausend Euro. Weitere Geschädigte, die ebenfalls Schäden an ihren

Fahrzeugen feststellen, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter der

Telefonnummer 06222/5709-0 zu kontaktieren.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter 67-Jähriger verursacht Unfall mit Einsatzfahrzeug der Polizei und flüchtet

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 67-Jähriger bog am Dienstagabend gegen

20:45 Uhr von der Johann-Jakob-Astor-Straße nach rechts auf die Schwetzinger

Straße ab. Dabei nahm der Citroen-Fahrer einen zu großen Bogen und geriet so auf

die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommenden Polizisten des Verkehrsdienstes

Heidelberg leiteten sofort eine Gefahrenbremsung ein. Trotz der schnellen

Reaktion der Beamten streifte der 67-Jährige das Einsatzfahrzeug. Ungeachtet des

soeben verursachten Unfalls, versuchte der Citroen-Fahrer in Richtung

Heidelberger Straße zu flüchten. Die Polizisten, die glücklicherweise unverletzt

blieben, nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den 67-Jährigen nach

wenigen Metern stoppen und kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass der

Senior unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab rund 2 Promille. Der Unfallverursacher musste die Beamten

schließlich auf das Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen

wurde. Zudem wurden der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Mannes

einbehalten. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte er seinen

Heimweg zu Fuß antreten. Gegen den 67-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs sowie Unfallflucht ermittelt. Des Weiteren werden

führerscheinrechtliche Konsequenzen geprüft. An dem Einsatzfahrzeug der Polizei

entstand zudem ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet – Dank Zeugenhinweis schnelle Ermittlung des Flüchtenden

Bammental, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein aufmerksamer Passant verständigte am

Dienstagabend gegen 22:30 Uhr die Polizei, nachdem ein Mercedes-Fahrer an einem

in der Hauptstraße geparkten PKW vorbeifuhr und hierbei den Außenspiegel des

Fahrzeugs beschädigte. Ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen

sei der Unbekannte schließlich in Richtung Ortsmitte weitergefahren. Der Zeuge

konnte das Kennzeichen des schwarzen Mercedes ablesen, sodass die Beamten des

Polizeireviers Neckargemünd sofort die Fahndung nach dem Unfallverursacher

einleiteten. Rund 20 Minuten stellten die Polizisten den sichtlich beschädigten

Mercedes auf der Gegenfahrbahn, Höhe Einmündung Heidelberger Straße, fest. Die

Polizisten wiesen den Fahrer sofort an anzuhalten. Bei der anschließenden

Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass dieser alkoholisiert war. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4

Promille. Der 42-Jährige musste die Beamten schließlich mit auf das

Polizeirevier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der

Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Mannes wurden einbehalten. Nachdem

die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durfte der 42-Jährige seinen Heimweg

zu Fuß antreten. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und

Unfallflucht ermittelt.

An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Weitere Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer , die am besagten Abend unterwegs waren

und möglicherweise durch den Mercedes-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Tel.: 06223 92540 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 90-jährige Frau wird Opfer trickreicher Betrüger

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag wurde eine 90-jährige Frau in

Weinheim Opfer von Trickbetrügern. Die hochbetagte Frau erhielt gegen 10 Uhr den

Anruf eines Unbekannten, der sich als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Er gab vor,

dass es auf dem Konto der Seniorin zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei und sie

zur weiteren Klärung einen vierstelligen Bargeldbetrag abheben und anschließend

die Seriennummern der Geldscheine durchgeben sollte. Die Frau tat, wie ihr

geheißen und bei der anschließenden „Überprüfung“ der Geldscheine durch den

angeblichen Bankmitarbeiter identifizierte dieser die Banknoten als Fälschungen.

Zur Abholung und Austausch der Geldscheine wurde die Frau aufgefordert, das

Bargeld unter die Fußmatte vor dem Haus zu legen. Ein unbekannter Täter nahm das

Geld schließlich an sich und verschwand unerkannt. Das Fachdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals eindringlich auf nachfolgende

Tipps hin:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde oder der

Insititution an, von der die angebliche Amtsperson oder der

Mitarbeiter kommt. Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus

oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie

die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an

und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.

unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta

Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie

gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines

Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

St. Leon-Rot/BAB 6: Schwerer Verkehrsunfall – A 6 in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt – ein Unfallbeteiligter tödlich verletzt – Pressemeldung Nr. 2

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots) – Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der A 6 in

Fahrtrichtung Mannheim, zwischen der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und dem

Autobahnkreuz Walldorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger

Sattelzug-Fahrer tödliche Verletzungen erlitt. Der 47-Jährige war gegen 8.20 Uhr

auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe des Autobahnparkplatzes

Bucheneck fuhr er am Stauende einem vor ihm bremsenden Sattelzug hinten auf und

schob diesen auf einen davor befindlichen Autotransporter. Ein weiterer

nachfolgender Pkw wurde durch Trümmerteile der beteiligten Sattelzüge

beschädigt.

Der 47-jährige Fahrer des Sattelzugs wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste

durch Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Er erlag jedoch noch an

der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Fahrer der beiden weiteren

Schwerfahrzeuge kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Zwei der Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.

Inwiefern Betriebsstoffe ins Erdreich gelangt waren und dieses abgetragen werden

muss, wird derzeit geprüft. Die Höhe des Sachschadens wird auf mindestens

200.000 Euro geschätzt.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch wurden die Maßnahmen der Polizei mit 25

Wehrleuten und sechs Fahrzeugen unterstützt. Die Rettungsdienste waren mit einem

Notarzt und drei Rettungswagen vor Ort. Ein angeforderter Rettungshubschrauber

wurde an der Unfallstelle nicht mehr benötigt und hob kurz nach der Landung

wieder ab.

Derzeit dauern die Maßnahmen der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten an der

Unfallstelle noch an. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim ist nach wie vor

voll gesperrt. Der Verkehr wird weiterhin über den Parkplatz Bucheneck an der

Unfallstelle vorbeigeleitet. Aktuell staut sich der Verkehr an der Unfallstelle

auf bis zu 10 Kilometern Länge.

