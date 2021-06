Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall auf der Ludwigshafener Straße – Unfallnahme, Pressemitteilung Nr.1

Mannheim – Am Mittwochnachmittag kam es kurz vor 16 Uhr auf der

Ludwigshafener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall – derzeit laufen die

Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme der Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Fahrer eines Pkw trotz roter Ampel in

den Kreuzungsbereich Ludwigshafener Straße / B38a ein und kollidierte dabei mit

einem nach links, auf die B 38a in Fahrtrichtung Mannheim, abbiegenden Pkw. Bei

dem Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt, die beiden

Fahrer kamen in umliegende Krankenhäuser. Über die Schwere der Verletzungen kann

derzeit keine Aussage getroffen werden.

Neben Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt und dem Verkehrsdienst sind

auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der

anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten kann es im Bereich zu

Verkehrsbehinderungen kommen.

Mannheim-Rheinau: Unbekannte brechen in Firma ein und entwenden hohe Bargeldsumme – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Mehrere bislang nicht bekannte Täter brachen in der

Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in ein Firmengebäude in der

Bohnenbergerstraße ein und durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten nach

Wertgegenständen. Im Untergeschoss des Gebäudes fanden die Einbrecher

schließlich einen Tresor, den sie mithilfe von unbekanntem Werkzeug gewaltsam

aufbrachen und eine niedrige fünfstellige Bargeldsumme entwendeten. Im Anschluss

konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in

Höhe von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Die

Zentrale Kriminaltechnik ist zur Spurensicherung eingebunden.

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können sowie verdächtige Personen oder

Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich unter dem kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Mannheim: 61-jähriger Tatverdächtiger wegen Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Haft – Sicherstellung von 312 Gramm Amphetamin und 44 Gramm Kokaingemisch

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 61-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden

Verdacht, unerlaubt mit Betäubungsmitteln Handel in nicht geringer Menge

getrieben zu haben.

Der einschlägig vorbestrafte Tatverdächtige soll seit spätestens Juni 2021 in

Mannheim einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln, vorwiegend Kokain und

Amphetamin, betrieben haben. Zeugen hatten am frühen Montagmorgen, 07.06.2021,

aufgrund einer Geruchsbelästigung, ausgehend von der Wohnung des Tatverdächtigen

im Stadtteil Neckarstadt-West, die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung der

Wohnung konnte der Beschuldigte angetroffen werden. Bei der Durchsuchung seiner

Wohnung wurden 312 Gramm Amphetamin sowie rund 44 Gramm Kokaingemisch

aufgefunden und sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl

gegen den Tatverdächtigen erwirkt. Er wurde am Dienstag, 08.06.2021 dem Haft-

und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung

des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Ermittlungsgruppe

Rauschgift dauern an.

Mannheim: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug mit Payback-Punkten in mehreren Fällen

Mannheim (ots) – Unbekannten Tätern gelang es, auf bislang unbekannte Art und

Weise, bei der Firma PAYBACK gespeicherte Datensätze (Kundendaten mit

Geburtsdatum, E-Mail-Account und Punktestand) zu erlangen.

Diese Datensätze wurden dann mit Hilfe der PAYBACK-App, in verschiedenen

DM-Märkten und ARAL-Tankstellen, durch den unbekannten männlichen

Tatverdächtigen missbräuchlich eingesetzt. Mittels der PAYBACK-Punkte wurden in

nahezu allen Fällen Amazon-Gutscheine erworben. Den Schaden tragen die

deutschlandweit verstreuten Opfer, deren PAYBACK-Punktekontos leergeräumt

wurden.

Der Tatverdächtige löste nach aktuellem Kenntnisstand rechtswidrig

PAYBACK-Kundenkonten in Baden-Württemberg (16.03.2021 bis 30.03.2021),

Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen ein. Die Gesamtzahl der

rechtswidrigen Einlösungen beträgt 30. Die Schadenssumme beläuft sich auf 5182,

74 Euro.

Mehrere Bilder des Tatverdächtigen sind hier im Fahndungsportal des LKA

eingestellt:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-betrug-im-zusammenhang-mit-payba

ck-punkten/

Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt Tel.: 0621/174-3310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Mannheim-Käfertal: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mannheim-Käfertal

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Dienstagmittag gegen 14:00 Uhr kam es im

Planetenweg, im Mannheimer Stadtteil Käfertal, zu einem Brand. Nach bisherigen

Ermittlungen war ein Wäschetrockner im Keller des Gebäudes, aus technischer

Ursache, in Brand geraten. Ein 76-jähriger Bewohner des Hauses, der noch

versucht hatte den entstehenden Brand mit eigenen Mitteln zu löschen, wurde

hierbei verletzt. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und leichten

Verbrennungen in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Der entstandene

Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.