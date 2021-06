Östringen – Diebe erbeuten Einnahmen

Karlsruhe (ots) – Dreiste Diebe stahlen am Mittwochvormittag die Einnahmen eines

Dienstleistungsunternehmens in der Östringer Hauptstraße.

Einer der beiden Täter wollte gegen 11.45 Uhr in dem Salon die Toilette

benutzen. Diesen Umstand nutzte er wohl, um die Einnahmen und persönliche

Wertgegenstände der Eigentümerin aus einer Schublade beziehungsweise aus einem

Umkleideraum zu stehlen. Der zweite Mann lenkte unterdessen die Geschädigte

durch ein Gespräch ab.

Beide Männer waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und dunkel gekleidet, einer war

auffällig kleiner als der andere. Der kleinere war wohl nur 150 cm groß, der

andere, ungefähr 170 cm groß, hatte die Toilette besuchen wollen. Nach Angaben

der Geschädigten hatten die beiden ein südeuropäisches Aussehen. Wer verdächtige

Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 07253/80260 mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung setzen.

Der Diebstahlschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Östringen – Technischer Defekt eines Ofens löste Brandalarm in Schule aus

Karlsruhe (ots) – Aufgrund eines technisches Defekts an einem Keramikbrandofen

löste am Dienstag gegen 13.20 Uhr der Brandmelder im Untergeschoß einer Schule

in der Mozartstraße aus. Daraufhin begaben sich alle Schüler und Lehrkräfte ins

Freie. Die Freiwillige Feuerwehr Östringen, die mit 30 Einsatzkräften vor Ort

war, konnte einen Brandausbruch verhindern und den betreffenden, stark

verrauchten Raum belüften. Personen kamen nicht zu Schaden.

Karlsruhe – Motorradfahrer bei Sturz verletzt – Autofahrer davongefahren

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr am Dienstag kurz vor

13.00 Uhr aus einer Parkbucht Am Entenfang auf die Straße. Hierbei achtete er

nicht auf einen Motorradfahrer, der eine Gefahrenbremsung durchführen musste und

hierbei stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen.

Der Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten davon. Zeugen konnten das Kennzeichen des

Fahrzeuges notieren. Der verletzte 57-Jährige wurde nach einer Erstversorgung

vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Pkw-Fahrer den Verkehrsunfall hätte

bemerken müssen, bedarf weiterer Ermittlungen. Am Motorrad entstand ein

Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Karlsruhe – Pkw kollidierte mit Radfahrer

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 29 Jahre alter Radfahrer, als er am

Dienstagabend von einem Pkw erfasst wurde und dabei glücklicherweise nur leichte

Verletzungen davontrug.

Ein 27-jähriger Autofahrer befuhr kurz nach 18:30 Uhr die Südtangente in

Richtung Durlach und verließ diese in Fahrtrichtung Weiherfeld-Dammerstock. Beim

Einfahren auf die Ettlinger Allee missachtete er die Vorfahrt des Radlers und

kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß stürzte der 29-Jährige zu Boden

und wird dabei leicht verletzt.

Stutensee-Friedrichstal – Schlange sorgt in Friedrichstal für Aufregung

Karlsruhe (ots) – Eine Schlange hat am Dienstagmittag für Aufregung in

Stutensee-Friedrichstal gesorgt.

Gegen 12:45 Uhr verständigte eine Anwohnerin der Hardtwaldstraße die Polizei, da

sich auf ihrem Grundstück eine etwa einen Meter lange Schlange hinter einer

Mülltonne verkrochen hatte.

Bei der anschließenden Überprüfung durch eine Streife konnte das Tier hinter

besagter Mülltonne ausfindig gemacht werden. Nach Rücksprache mit einem

Sachkundigen Kollegen konnte die Schlange glücklicherweise als eine lokal

verbreitete und ungiftige Ringelnatter identifiziert werden. Das Tier wurde

daher von den Polizisten behutsam in Gewahrsam genommen und an einem

nahegelegenen Gewässer wieder in die Freiheit entlassen.

Nachtrag zur Meldung vom 08.06.2021, 09:05 Uhr: (KA) Bruchsal-Untergrombach – Verdacht auf Hundeköder

Karlsruhe (ots) – Durch die weiteren Ermittlungen der Fachdienststelle

Gewerbe/Umwelt konnte der Verdacht auf einen Hundeköder nicht erhärtet werden.

Es handelte sich bei der von der Hündin aufgenommenen Fleischwurst offenbar

schlicht um ein Stück Wurst ohne Zusätze.

Walzbachtal-Wössingen – 29-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Walzbachtal-Wössingen (ots) – Ein 29 Jahre alter Bauarbeiter ist am Dienstmorgen

gegen 10.00 Uhr während Arbeiten auf dem Dach eines Abrissgebäudes in der

Wössinger Straße in Walzbachtal-Wössingen schwer verletzt worden. Nach ersten

Erkenntnissen der Polizei war er damit beschäftigt Dachplatten einer Scheune zu

lösen, als er durch ein Kunststoffoberlicht gebrochen ist und rund sechs Meter

tief abstürzte. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Nach der

Erstversorgung durch hinzugeeilte Rettungskräfte mit Notarzt wurde der Verletze

mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklink geflogen. Nach Auskunft

behandelnder Ärzte besteht Lebensgefahr. Ein Vertreter des Amtes für Umwelt- und

Arbeitsschutz ist zur Unfallörtlichkeit hinzugezogen worden. Das

Kriminalkommissariat Bruchsal hat zur Klärung genauerer Umstände die

Ermittlungen übernommen.

Bruchsal – 81-Jähriger nach versuchter schwerer Brandstiftung festgenommen

Bruchsal (ots) – Ein 81-Jähriger steht in dringendem Verdacht am Dienstagmorgen

in einem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Zollhallenstraße in

Bruchsal versucht zu haben mutwillig einen Brand zu legen. Der Mann ging gegen

7.45 Uhr vor die Haustüre des Gebäudes und verteilte eine brennbare Flüssigkeit

mit einer Flasche. Nachdem er die Substanz angezündet hatte kam es zu einer

recht großen Flammenbildung die jedoch rasch wieder verpuffte. Weil sich

lediglich eine Fußmatte und ein Abfalleimer in der Nähe des Hauseingangs

befanden war das Feuer, als die alarmierte Feuerwehr eintraf, bereits am

Abklingen und konnte schnell gelöscht werden. Da es sich überdies um eine

massive Haustüre handelte hat letztlich keine konkrete Gefahr bestanden. Auch

Rauch gelangte nicht ins Innere. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000

Euro. Zeugen konnten den Täter erkennen und identifizieren. Gegen Mittag gelang

es Beamten des Kriminalkommissariats Bruchsal und des Polizeireviers Bruchsal

den Gesuchten dingfest zu machen und vorläufig festzunehmen. Nach ersten

Ermittlungen dürfte sein Motiv in diversen privaten Streitigkeiten mit Bewohnern

des Hauses liegen. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe und Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und drei beschädigte Fahrzeuge sind das

Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Karlsruhe.

Mutmaßlich aus Unachtsamkeit fuhr die 46-jährige Fahrerin eines Citroen auf der

Neureuter Straße gegen 16.30 Uhr auf den verkehrsbedingt stehenden VW einer

21-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf den

davorstehenden Vito eines 28-Jährigen aufgeschoben.

Es entstand erheblicher Sachschaden an allen drei Fahrzeugen in einer Höhe von

insgesamt etwa 14.500 Euro. Der Citroen der Unfallverursacherin sowie der VW der

21-Jährigen mussten abgeschleppt werden, die Fahrer dieser beiden Fahrzeuge

wurden bei dem Unfall leicht verletzt.