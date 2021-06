Wo wird Leergut vermisst – SIEHE EINGANGSFOTO

Kaiserslautern (ots) – Mutmaßliche Leergut-Diebe hat die Polizei am Montagabend

gestellt. Gesucht wird nach dem Tatort oder den Tatorten, an denen die leeren

Pfandflaschen gestohlen wurden.

Die beiden jungen Männer aus dem Kreis Kusel waren gegen 19.15 Uhr mit ihrem Pkw

in der Mainzer Straße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei entdeckten die

sechs

Kaiserslautern (ots) – Zwei Verletzte und Sachschaden in fünfstelliger Höhe –

das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der K2

zwischen Morlautern und Kaiserslautern ereignete. Unfallort: Der Bereich einer

Baustelle in Höhe der Waschmühle. Wegen der Bauarbeiten ist die Straße in diesem

Bereich derzeit nur einspurig befahrbar; der Verkehr wird durch eine mobile

Ampelanlage geregelt.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als sich eine Autofahrerin gegen 12 Uhr auf ihrem

Weg in Richtung Kaiserslautern mit ihrem VW Golf der Baustelle näherte. Hier

wartete gerade eine 24-jährige Autofahrerin mit ihrem Peugeot 208 an der „Rot“

zeigenden Ampel. Bevor der von hinten herannahende VW Golf die Ampel erreichte,

kam der Pkw aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Wagen prallte zunächst gegen die dortige Hauswand, dann gegen einen

Laternenmast und die mobile Ampelanlage, bevor er gegen den wartenden Peugeot

krachte.

Sowohl die Peugeot-Fahrerin als auch eine Mitfahrerin im VW Golf erlitten einen

Schock und klagten über Schmerzen. Sie wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen

ins Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden; beiden waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch die Hauswand, die

Straßenlaterne und die Ampelanlage wurden beschädigt. Die Straßenlaterne wurde

aus Sicherheitsgründen abmontiert, die Baustellen-Ampel musste ausgetauscht

werden. Eine erste Schätzung des Gesamtschadens liegt bei 17.000 Euro.

Weil die Unfallverursacherin angab, dass die Bremsen an ihrem Fahrzeug nicht

ordnungsgemäß funktioniert hätten, wurde der Pkw sichergestellt und ein

Gutachter mit weiteren Überprüfungen des Wagens beauftragt. |cri

alter Beifahrer keine Antwort geben.

Das Leergut – das einen Pfandwert von etwa 130 Euro haben dürfte – wurde

sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise zu möglichen Tatorten

nimmt die Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 / 369 – 2150 gern entgegen.

|cri

Verkehrszeichen mutwillig beschädigt

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben in

Frankenstein Verkehrszeichen mutwillig beschädigt. Betroffen waren Schilder, die

auf einer Verkehrsinsel auf der B39, außerhalb des Ortes nach der

Eisenbahnbrücke standen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die

Verursacher geben können.

Am Dienstagvormittag stellten Mitarbeiter der Straßenmeisterei die

Sachbeschädigung fest: Unbekannte hatten die auf der Verkehrsinsel installierten

Schilder – eine Leitplatte mit schrägen rot-weißen Balken sowie ein

Richtungsweiser (weißer Pfeil auf blauem Grund) – abmontiert, beschädigt und in

den daneben fließenden Bach geworfen.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Die Ermittler sind deshalb auch für Hinweise

dankbar, wann das Fehlen der Schilder erstmals aufgefallen ist. Zeugen können

sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in

Kaiserslautern melden. |cri

Unfall mit leichtverletzter Person

Kaiserslautern (ots) – Eine leicht verletzte Person und viel Blechschaden

forderte ein Unfall am Dienstag im Kapellenweg. Der Fahrer eines Mercedes

Sprinters wollte mit seinem Wagen vom Franzosenstein kommend nach rechts in den

Kapellenweg über den abgesenkten Bordstein abbiegen. Dabei übersah er den VW

Golf der den Kapellenweg in Richtung Mannheimer Straße befuhr. Die Fahrzeuge

kollidierten miteinander. Die Beifahrerin des Golf-Fahrers erlitt eine leichte

Prellung am rechten Arm sowie ein Schock. Die restlichen Beteiligten blieben

unverletzt. |elz

Nach Schlägen und Tritten Bargeld gefordert

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen über „Umwege“ ist der Polizei eine räuberische

Erpressung in einer Privatwohnung im Stadtgebiet bekannt geworden. Die Kripo hat

die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat in der Nacht zu Dienstag in der

Pariser Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 gern entgegengenommen.

Nicht der Betroffene selbst meldete den Vorfall der Polizei, sondern Mitarbeiter

des städtischen Ordnungsamtes brachten die Ermittlungen am Dienstagvormittag ins

Rollen. Sie waren zur Wohnung eines Mannes gerufen worden, weil dieser am Morgen

nicht zur Arbeit gekommen war und seine Kollegen sich Sorgen um ihn machten.

Auf das Klingeln öffnete der Gesuchte selbst die Tür – er war allerdings voller

Blut. Die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde verständigten daraufhin sofort den

Rettungsdienst und informierten auch die Polizei, weil sie den Verdacht hatten,

dass es hier zu einer Straftat gekommen war.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der Verletzte an, dass sich in der Nacht ein

Mann unberechtigt Zutritt zu seiner Wohnung verschafft und ihn mit Schlägen und

Tritten attackiert habe. Als der Unbekannte von ihm abließ, habe er Geld

gefordert. Nachdem das Opfer dem Mann einen kleinen Bargeldbetrag ausgehändigt

hatte, verließ dieser die Wohnung.

Vom Täter ist derzeit nur bekannt, dass er zwischen 25 und 35 Jahre alt ist,

kurze braune Haare hat und einen dunklen Kapuzenpullover trug. Das Opfer glaubt,

den Mann schon einmal gesehen zu haben, einen Namen konnte er aber nicht nennen.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Umzugshelfer bezahlt, aber keine Hilfe bekommen

Kaiserslautern (ots) – Weil er einer Umzugsfirma viel Geld bezahlte, aber keine

Hilfe bekam, hat ein Mann aus Kaiserslautern jetzt Anzeige erstattet. Wie der

43-Jährige über die Onlinewache mitteilte, hatte er für seinen Umzug von

Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz im Internet nach einem geeigneten

Dienstleister gesucht und schließlich eine Firma mit Sitz in Nordrhein-Westfalen

beauftragt.

Die geforderte Anzahlung in Höhe von mehreren hundert Euro überwies der Mann.

Wer zum geplanten Umzugstermin jedoch nicht auftauchte, waren die Möbelpacker.

Bei mehrmaligen Nachfragen wurde der 43-Jährige immer wieder auf den nächsten

Tag vertröstet – die beauftragte und bezahlte Leistung wurde aber nicht

erbracht. Auf den Rücktritt vom abgeschlossenen Vertrag kam keine Reaktion und

zurückerstattet wurde die Anzahlung auch nicht. Jetzt ermittelt die Kripo wegen

Betrugsverdacht. |cri

Aggressiver 25-Jähriger

Kaiserslautern (ots) – Ein 25-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet hat am Dienstag

einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der psychisch auffällige Mann wurde zunächst von

einer Ärztin einer Tagesklinik als vermisst gemeldet. Diese hatte er gegen 14

Uhr in unbekannte Richtung verlassen. Während der Suche meldete sich der Vater

des 25-Jährigen bei der Polizei und gab an, dass sein Sohn nun zu Hause wäre.

Aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation sollte er durch die

Ordnungsbehörde in einer Fachklinik vorgestellt werden. Da er auf mehrmaliges

Auffordern der Eltern und der Beamten die Tür zu seinem Zimmer nicht öffnete,

wurde sie durch einen Beamten geöffnet. Der junge Mann sprang er auf und ging

auf die beiden Beamten los. Er versuchte mit wilden Schlägen und Tritten gegen

die Beamten vorzugehen. Erst nach Einsatz des Distanz-Elektro-Impulsgerätes

(DEIG) gelang es den Polizisten, den 25-Jährige zu Boden zu bringen und zu

fesseln. Der junge Mann wurde in die Obhut des städtischen Ordnungsamtes

übergeben und in einer Fachklinik vorgestellt. |elz

40-jährige Frau weiterhin vermisst

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht weiterhin nach Miriam Jung aus

Kaiserslautern. Die 40-jährige Frau ist seit Anfang Mai von zu Hause

verschwunden (wir berichteten: https://s.rlp.de/lJQDQ). Hinweise auf ihren

aktuellen Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0631 / 369 –

2620 oder jede andere Polizeidienststelle jederzeit entgegen.

Nach der Veröffentlichung der Vermisstenmeldung am 31. Mai ging eine Reihe von

Hinweisen ein – mehrere Zeugen gaben an, die gesuchte Frau Ende Mai mehrfach im

Stadtgebiet gesehen zu haben, insbesondere an der Mall, am Stiftsplatz und am

Rathausvorplatz. Polizeiliche Suchmaßnahmen blieben aber bislang ohne Erfolg.

Möglicherweise hat sich die 40-Jährige ins Kaiserslauterer Obdachlosenmilieu

zurückgezogen oder hat zumindest Kontakte dort hin. Die Ermittler sind deshalb

auch an Hinweisen auf Kontaktpersonen von Miriam Jung interessiert.

Die Vermisste ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine kräftige Figur und lange,

grau melierte Haare, die sie möglicherweise zu einem Zopf zusammengebunden hat.

Eventuell hat sie einen Rucksack bei sich, der wie ein Affe aussieht. Über ihre

aktuelle Bekleidung liegen leider keine Informationen vor. Ein Foto ist unter

https://s.rlp.de/VF426 veröffentlicht. |cri

Unfallflucht: Fahrradfahrer zu Fall gebracht

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag

auf der B270 einen Unfall beobachtet haben. Der Unfall ereignete sich von Schopp

kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen soll ein silber- oder champagnerfarbener Golf gegen 16:30 Uhr einen

Fahrradfahrer zu Fall gebracht haben. Der Golf überholte den Fahrradfahrer und

bog vor ihm auf die Landstraße nach Breitenau ab. Durch dieses Manöver musste

der Fahrradfahrer eine Vollbremsung machen und überschlug sich. Er zog sich

leichte Verletzungen an beiden Unterarmen zu. Ein vorausfahrender Zeuge konnte

im Rückspiegel erkennen, dass an dem Auto Pirmasenser Kennzeichen angebracht

waren. Der Fahrer wird als junger Mann mit Baseballmütze beschrieben. Dieser

habe sich allein im Fahrzeug befunden. Wegen des Verdachts der Fahrerflucht

ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Fahrer. Die Beamten bitten um

Hinweise: Wer hat am Dienstag einen Unfall auf der B270 bei Schopp beobachtet?

Wem ist ein Fahrzeug mit Pirmasenser Kennzeichen oder der Fahrradfahrer

aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Wer hat den roten VW gesehen?

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein roter VW war am Montag in der Eulenkopf Straße

in Eulenbis in einen Unfall verwickelt. Der Fahrerin des Kleinwagens wird

Unfallflucht vorgeworfen. Gegen 19:30 Uhr wendete sie ihren Wagen und stieß

dabei an einen dort geparkten Suzuki Swift. Nach Zeugenangaben war das Fahrzeug

mit drei Personen besetzt. Die Fahrerin wird auf circa 18 bis 20 Jahre geschätzt

und hatte blonde Haare. Die dunkelhaarige Beifahrerin und der junge Mann mit

grauem Kapuzenshirt auf der Rückbank konnten nicht näher beschrieben werden.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen,

die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem roten VW und dessen

Insassen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Entenfamilie legt Verkehr lahm

Kaiserslautern (ots) – Das Enten ziemlich rücksichtslose Verkehrsteilnehmer

sind, musste eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste am Dienstagmittag

feststellen. Das mit einer Videomessanlage ausgestattete Fahrzeug wurde gegen 12

Uhr durch eine Entenkolonne in der Lauterstraße bis zum Stillstand ausgebremst.

Die gefiederten Spaziergänger zeigten sich weder vom Zivilfahrzeug noch vom

Verkehrsaufkommen beeindruckt und erzwangen sich das Vorrecht zur Überquerung

der kompletten Fahrbahn. Hierzu war eine temporäre Vollsperrung der Lauterstraße

erforderlich. Die Enten watschelten weiter in die Mühlstraße und in einen

dortigen Grünbereich. Der Verkehr konnte weiter fließen. |elz