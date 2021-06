Waldsolms/Langgöns:: Parkbank, Kennzeichen und Rampen gestohlen

Auf einem Feldweg stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch (02. Juni) und Samstag (05. Juni) eine Parkbank, Kennzeichen und zwei Rampen. Der Feldweg „Panzerweg“ beginnt an der Landstraße 3053 kurz hinter dem Ortsausgang Weiperfelden und führt in Richtung eines Waldes, der zur Gemarkung Langgöns / Cleeberg gehört. Die Täter gruben offenbar die Bank aus. Etwa 50 Meter weiter befand sich im fraglichen Zeitraum ein Anhänger. Von diesem Anhänger stahlen Unbekannte ein Kennzeichen und zwei auf der Ladefläche befindliche Rampen. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen ist nicht bekannt. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-0.

Gießen: Mit Flasche zugeschlagen

Auf dem Garagenvorplatz eines Mehrfamilienhauses im Wiesecker Weg kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung. Gegen 20.00 Uhr gerieten ein Unbekannter und ein 35-jähriger Mann aus Gießen in Streit. In dessen Verlauf schlug der Mann dem Gießener offenbar mit einer Flasche ins Gesicht und trat ihn. Das Opfer erlitt eine Platzwunde. Der Unbekannte, der etwa 45 Jahre alt ist und eine Glatze haben soll, flüchtete anschließend. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Erneuter Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung am Uni-Vorplatz (Meldung vom 08. Juni)

Wie wir bereits berichtet haben, kam es Sonntagfrüh zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 04.20 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über eine Schlägerei mit 20-30 Personen. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zwei Personengruppe in Streit und es entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, die sich in Richtung Goethestraße/Löberstraße verlagerte. Weitere Personen mischten sich offenbar in den Konflikt ein und die Auseinandersetzung eskalierte. Eine unbekannte Anzahl an Tätern schleuderte zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren so stark gegen einen geparkten Kleinwagen, so dass das Fahrzeug nicht mehr gerade auf dem Gehweg stand. Insgesamt verletzten sich vier Personen. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen und nach dem Besitzer des Smarts. Wer hat seinen Smart im Bereich der Goethestraße/Loebelstraße geparkt? Wurde das Fahrzeug beschädigt? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Senioren bestohlen

Offenbar auf ein Portemonnaie hatte es ein Unbekannter in einem Discounter in der Straße „Auf der Landwehr“ abgesehen. Die 80-jährige Besitzerin wollte sich etwas aus dem Backregal nehmen, als der Dieb zuschlug und aus ihrer Handtasche die Geldbörse stahl. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch zwischen 11.00 und 11.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06041/9143-0.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Seat beschädigt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Seat nach einer Unfallflucht in der Schottstraße. Vermutlich beim Vorbeifahren zwischen Samstag (05.Juni) 16.30 Uhr und Montag (07.Juni) 13.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen auf einer Parkfläche in der Schottstraße geparkten blauen Altea. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Staufenberg: Von der Fahrbahn abgekommen und Zaun beschädigt

Zwischen Freitag (04.Juni) 18.00 Uhr und Samstag (05.Juni) 10.00 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter den Schiffweg in Richtung Siemensstraße. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und stieß gegen den Zaun eines Grundstücks. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen VW Golf. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Hungen: Radfahrer verletzt sich schwer

Ein 60-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag (03.Juni) gegen 18.00 Uhr den Radweg zwischen Röthges und Villingen. Als der Radler an einer Personengruppe mit Bollerwagen vorbeifuhr, sprang ein Hund hervor und der Radfahrer stürzte. Dabei verletzte sich der 60-Jährige schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Auffahrunfall in der Rodheimer Straße

Eine 55-jährige Frau aus Gießen in einem Smart befuhr am Dienstag (08.Juni) gegen 14.15 Uhr die Rodheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Offenbar aus Unachtsamkeit fuhr ein 18-jähriger Mann in einem Seat auf den Smart auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Ausweichen Audi gestreift – Zeugen gesucht

Ein 35-jähriger Mann in einem Fiat befuhr am Dienstag (08.Juni) gegen 13.10 Uhr die Straße „Ursulum“. Um einen Zusammenstoß mit einem unbekannten entgegenkommenden Sattelzug zu vermeiden, wich der Fiat-Fahrer nach rechts aus und streifte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Sattelzug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Überholvorgang führt zu Unfall

Ein 46-jähriger Mann aus Gießen und ein 48-jähriger Mann aus Buseck befuhren hintereinander am Dienstag (08.Juni) gegen 13.20 Uhr die Gießener Straße in Richtung Wiesecker Weg. An der Kreuzung zur Philosophenstraße bremste der Busecker ab. Der 48-Jährige beabsichtigte zu überholen und bemerkte offenbar zu spät, dass der Busecker wieder angefahren war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

