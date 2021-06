Veterinärmedizinische Geräte im Wert von 70.000 Euro aus Van gestohlen: Zeugen am Bebelplatz gesucht

Kassel-Vorderer Westen: Den Diebstahl eines tierärztlichen Röntgen- sowie eines Ultraschallgeräts im Gesamtwert von rund 70.000 Euro aus einem grauen Van musste der Besitzer des Fahrzeugs am gestrigen Dienstagmorgen feststellen. Wie das verschlossene Fahrzeug geöffnet wurde und ob es sich möglicherweise um professionell agierende Täter gehandelt hat, ist bislang noch ungeklärt. Da der Van-Besitzer aus Kassel die veterinärmedizinischen Geräte für Außentermine benötigt, waren sie im Fahrzeug deponiert, das am Bebelplatz geparkt war. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Mitternacht und Dienstagmorgen, 6 Uhr, eingrenzen.

Wer in der Nacht zum Dienstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bebelplatzes gemacht hat oder Hinweise auf die unbekannten Diebe geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

Alkoholisierter Fahrer kracht gegen geparkte Fahrzeuge: 50.000 Euro Schaden

Kassel-Niederzwehren: Die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer zeigte sich in der vergangenen Nacht in der Frankfurter Straße im Kasseler Stadtteil Niederzwehren bei einem Unfall, der glücklicherweise keine Verletzten, aber einen Gesamtsachschaden von 50.000 Euro zur Folge hat. Rund 2,1 Promille ergab ein Atemalkoholtest bei dem 36-jährigen Unfallverursacher, weshalb er die Polizisten anschließend auf das Revier begleiten musste. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann, gegen den nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt wird.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich der Unfall gegen 00:10 Uhr vor der Bereitschaftspolizei ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 36-Jährige mit einem Kastenwagen von der A 49 kommend in Richtung Brüder-Grimm-Straße unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Straße abkam und gegen die dort geparkten Fahrzeuge krachte. An dem Kastenwagen, der von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Da auch Betriebsstoffe an der Unfallstelle ausgelaufen waren, wurde zusätzlich die Feuerwehr alarmiert. Die teils erheblichen Schäden an den geparkten Fahrzeugen, einem VW, einem Fiat und einem Autotransporter mit einem aufgeladenen BMW, belaufen sind auf rund 35.000 Euro. Den Führerschein des 36-Jährigen aus Vellmar stellten die Polizisten sicher. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Fahrradfahrer fährt anderen Radler um und flüchtet: Polizei sucht Zeugen und unbekannte Helfer

Kassel-Oberzwehren: Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitagnachmittag, den 28.05.2021, in Kassel-Oberzwehren ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein hierbei leicht verletzter 73-Jähriger aus Kassel hatte sich wegen anhaltender Schmerzen am Rücken und am Arm später in ärztliche Behandlung begeben und den Unfall nun nachträglich bei der Polizei gemeldet.

Wie der 73 Jahre alte Mann schilderte, hatte er an dem Nachmittag, gegen 17:10 Uhr, gemeinsam mit seiner Frau in der Altenbaunaer Straße die Fußgängerampel in Höhe der Rengershäuser Straße zu Fuß überquert, während beide ihre Räder schoben. Als er auf der anderen Straßenseite am Radweg angekommen war und auf sein E-Bike aufsteigen wollte, hatte ihn der andere Fahrradfahrer plötzlich von hinten angefahren, woraufhin der 73-Jährige zu Boden gestürzt war. Seine Frau hatte dem Unbekannten noch hinterhergerufen. Dieser war dennoch weitergefahren, ohne sich um den blutenden Mann zu kümmern. Direkt nach dem Unfall hatte ein Auto angehalten und zwei hilfsbereite Männer halfen dem unter Schock stehenden 73-Jährigen hoch. Nachdem er den Helfern versichert hatte, dass er keine medizinische Hilfe benötige, fuhren sie weiter. Eine Beschreibung des geflüchteten Radfahrers liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher geben können sowie die unbekannten Helfer werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.