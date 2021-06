Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Frielendorf-Allendorf – Verdächtige Personen an Reitstall

Zeit: 08.06.2021, 19:15 Uhr Gestern Abend fielen einer Reiterin in der Reitanlage an der Dorfstraße zwei Männer auf, welche sich dort verdächtig umschauten. Nach Ansprache durch die Reiterin verließen die beiden Männer umgehend die Reitanlage. Die Reiterin bemerkte die beiden Männer, als sie auf dem Gelände der Reitanlage herumliefen. Nachdem sie die beiden Männer ansprach, ob sie Ihnen helfen könne, liefen die Beiden sofort zu einem in der Nähe stehenden grauen Toyota Jeep und fuhren davon. Das Fahrzeug wurde später noch mehrmals im Bereich der Reitanlage gesehen. Es handelt sich um einen grauen Toyota RAV 4 mit dem polnischen Kennzeichen WT-72218. Von den beiden Fahrzeuginsassen liegt folgende Beschreibung vor: Eine Person ist ca. 175 cm groß, hat eine kräftige Statur und kurze braune Haare. Sie war mit einer Jeanshose und schwarzem T-Shirt bekleidet. Die zweite Person ist ca. 165 cm groß, schlank und trug eine Brille mit schwarzen Gestell. Sie trug eine schwarze Hose und ein blauweiß kariertes Hemd.

Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf begangene Straftaten oder eine Bewaffnung der beiden Männer vor.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder den beschriebenen Personen bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Gudensberg: Unbekannte Täter töten Hühner und Enten im Stall

Gudensberg

Hühner und Enten getötet Tatzeit: 08.06.2021, 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr Hühner und Enten im Gesamtwert von 600,- Euro wurden am gestrigen Tag von unbekannten Tätern in einem Stall am Ende der Herderstraße getötet. Der Besitzer der Tiere stellte am Abend fest, dass unbekannte Täter in seinen Hühnerstall gegangen sind und dort insgesamt 25 Hühner, Hähne und Enten getötet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer Tötung durch einen Menschen auszugehen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660