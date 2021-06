Frankfurt-Nordend: Versuchter Fahrraddiebstahl

Frankfurt – (fue) Eine Zeugin beobachtete am Mittwoch, den 9. Juni 2021,

gegen 04.00 Uhr, in der Wolfsgangstraße zwei Männer, die sich verdächtig für

dort abgestellte Fahrräder interessierten und anfingen, mit einem großen

Werkzeug an einem Schloss zu hantieren.

Im Zuge der Fahndung konnten zwei Personen festgenommen werden. Bei ihnen

handelt es sich um wohnsitzlose Männer im Alter von 37 und 41 Jahren. Einer der

beiden gab an, mit einem Bolzenschneider unterwegs gewesen zu sein, diesen

jedoch an unbekannter Stelle „entsorgt“ zu haben.

Am Schloss und am Rahmen eines abgestellten Fahrrades fanden sich dann auch

entsprechende Werkzeugspuren, ein bereits gewaltsam geöffnetes Faltschloss lag

auf dem Boden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt – (fue) Eine 19-jährige Frau befuhr am Dienstag, den 8. Juni

2021, gegen 20.35 Uhr, mit ihrem VW Polo die BAB 5 in Richtung Kassel.

Sie befand sich dabei auf dem linken Fahrstreifen bei einem Überholvorgang, als

sich von hinten der Fahrer eines Opel Astra mit hoher Geschwindigkeit näherte.

Nachdem die 19-Jährige wieder auf die mittlere Spur gewechselt hatte, fuhr der

32-jährige Lenker des Astra gemäß den Angaben der 19-Jährigen neben sie,

gestikulierte wild mit den Händen und touchierte schließlich ihren Polo. Beide

Fahrzeuge gerieten daraufhin ins Schleudern und kollidierten mit der rechten

Leitplanke.

In Folge des Unfalles wurden die 19-Jährige sowie der 32-Jährige und dessen

21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Alle mussten in umliegenden

Krankenhäusern behandelt werden.

Durch die Unfallaufnahme, die Bergungsarbeiten und der Landung des

Rettungshubschraubers musste die BAB 5 in Richtung Kassel für rund eine Stunde

voll gesperrt werden.

Einbruch in Schnellrestaurant und Baucontainer – Bundespolizei nimmt 19-Jährigen fest

Frankfurt am Main – In der Nacht zum Mittwoch, den 09.06.2021 gegen 0:30

Uhr, konnten Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen

wohnsitzlosen Einbrecher festnehmen. Der Mann war etwa 24 Stunden zuvor in ein

Schnellrestaurant im Hauptbahnhof eingebrochen und hatte dort fast 700 EUR an

Bargeld entwendet. Die Ladenbesitzer stellten den Diebstahl am nächsten Morgen

fest und informierten die Bundespolizei. Auf Grundlage einer Videoauswertung

konnte der Mann erkannt werden. Als er in der Nacht erneut im Hauptbahnhof

auftauchte, klickten die Handschellen. Die weiteren Ermittlungen gegen den

Wohnsitzlosen ergaben zudem, dass er im Verdacht steht, am Wochenende diverse

Werkzeuge aus einem Baucontainer am Bahnhof Niedernhausen entwendet zu haben.

Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen des Besonders schweren Falls

des Diebstahls eingeleitet und führt den 19-Jährigen heute dem zuständigen

Haftrichter mit dem Ziel der Untersuchungshaft vor.

Brand in einem Wohnhaus

Frankfurt am Main – Rödelheim

(am) Am späten Nachmittag des 8. Juni wurde gegen 16:15 Uhr der Feuerwehr Frankfurt eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus im Stadtteil Rödelheim gemeldet. Die nur wenige Minuten nach dem Notruf an der Einsatzstelle eintreffenden Kräfte, konnten eine starke Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern des Einfamilienhauses am Hausener Weg feststellen. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich bereits selbst ins Freie gerettet. Sofort wurde die Brandbekämpfung durch die Einsatztrupps vorgenommen und das Feuer in der Küche gelöscht. Die Löscharbeiten dauerten rund 20 Minuten. Nach letztlicher Prüfung auf Glutnester und der Entrauchung des Gebäudes, konnte der Einsatz gegen 18 Uhr beendet und die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. Nach ersten Schätzungen entstand durch Feuer und Rauch am Gebäude ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unbekannt. Das zuständige Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.