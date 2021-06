Unfall mit tödlichem Ausgang,

Landesstraße 3014, Bereich Überführung Bundesstraße 519, Dienstag, 08.06.2021, 22:05 Uhr

(jn)Auf der L 3014 kam es am späten Dienstagabend bei Kelkheim zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen der 19-jährige Fahrer des verunglückten Pkw noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Um kurz nach 22:00 Uhr befuhr der junge Mann die Landesstraße aus Liederbach kommend in Fahrtrichtung Kelkheim, als er auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und dort mit dem Brückenpfeiler der Überführung der B 519 kollidierte. Noch am Unfallort wurde der Tod des 19-Jährigen festgestellt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam ein Gutachter zum Einsatz und das schwer beschädigte Fahrzeuge wurde auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft sichergestellt. Aktuellen Ermittlungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 19-Jährige den Unfall vorsätzlich verursachte. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war demnach an dem Vorfall nicht beteiligt.

Frau beschädigt zahlreiche Fahrzeuge, Kelkheim (Taunus), Küstriner Straße, Nacht zum Mittwoch, 09.06.2021

(jn)In der vergangenen Nacht hat eine 53-jährige Frau aus Kelkheim über ein Dutzend Fahrzeuge beschädigt und damit einen erheblichen Sachschaden verursacht. Polizisten trafen die Kelkheimerin vor Ort an und verbrachten sie in eine psychiatrische Klinik. Anwohner hatten zunächst eine Ruhestörung in der Küstriner Straße gemeldet, die von einer randalierenden Nachbarin verursacht werde. Im weiteren Verlauf verließ die 53-Jährige ihre Wohnung und beschädigte bisherigen Erkenntnissen mindestens 15 Autos, welche in der Küstriner Straße parkten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen fünfstelligen Betrag belaufen. Da sich die Frau allem Anschein nach in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert.

Fahrzeug beschädigt und weitergefahren, Flörsheim am Main, Erzbergerstraße, Montag, 07.06.2021, 23:15 Uhr bis Dienstag, 08.06.2021, 15:20 Uhr

(jn)In Flörsheim ist zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag ein schwarzer Mercedes bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Der Pkw parkte seit 23:15 Uhr in einer Parkbucht in der Erzbergerstraße auf Höhe der Hausnummer 14. Im Zeitraum bis zum Folgetag um 15:20 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert.

Jetzt ermittelt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06190 / 9360 – 45 zu melden.