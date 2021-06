Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Zwei Tote bei Flugzeugabsturz – Gelnhausen

(tl) Bei dem Absturz eines Ultraleichtflugzeuges unweit des Flugplatzes Gelnhausen sind am Dienstagnachmittag die zwei Insassen ums Leben gekommen. Bei den beiden Verstorbenen handelt es um einen 53 Jahre alten Mann aus Wächtersbach und einen 67-Jährigen aus Alzenau (Bayern). Das Unglück ereignete sich gegen 14.30 Uhr an einer Böschung der Landesstraße 3202 in unmittelbarer Nähe zur dort verlaufenden Bahntrasse. Das einmotorige Propeller-Fluggerät vom Typ Ikarus C42 kam mit der Front an der Böschung und mit dem Heck im Baum- und Heckenbewuchs hängend zum Stillstand.

Die beiden Leichname konnten zunächst nicht aus dem Wrack geborgen werden, da das in dem Flieger verbaute Notfallrettungssystem augenscheinlich noch nicht ausgelöst war. Dabei handelt es sich um eine Art Sprengkapsel, die im Notfall bei Zündung einen großen Rettungsfallschirm aktiviert. Aufgrund der dadurch anfangs noch bestehenden Explosionsgefahr wurde zunächst ein Sicherheitsradius eingerichtet, der es den hinzugezogenen Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes ermöglichte, die Sprengkapsel kontrolliert auszulösen. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle war die Landesstraße bis in den späten Abend hinein zwischen der Kreuzung zur Lagerhausstraße und dem Abzweig Clamecystraße voll gesperrt. Zeitweise musste auch der Bahnverkehr eingestellt werden. Das Wrack wurde mittels Autokran der Feuerwehr Frankfurt am Main geborgen und zur weiteren Begutachtung sichergestellt. Die Unfallstelle ist mittlerweile komplett geräumt.

Warum die Maschine verunglückte, ist bislang noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen galten die beiden Männer als erfahrene Piloten. Der Absturz soll offenbar kurz nach dem Start auf dem besagten Flugplatz geschehen sein. Die Staatsanwaltschaft Hanau, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sowie beauftragte Gutachter haben die Ermittlungen zur Absturzursache bereits an der Unfallstelle aufgenommen.

Die Kriminalpolizei sucht nun insbesondere Zeugen, die Angaben zum Flugverlauf unmittelbar vor dem Absturz machen können, und bittet um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06051 827-0.

AG TRuP ahndete mehrere Verstöße – Seligenstadt / Mühlheim am Main

(fg) Seinen Führerschein ist ein 19 Jahre alter Motorradfahrer nun vorerst los, da er am späten Dienstagabend mit rund 140 Stundenkilometern durch das Stadtgebiet von Mühlheim gefahren sein soll. Beamte der Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser (AG TRuP) hielten den jungen Mann gegen 23 Uhr an. Zuvor war er der Zivilstreife durch die offensichtlich deutlich zu hohe Geschwindigkeit aufgefallen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt wurden sowohl die Maschine als auch der Führerschein des Bikers sichergestellt. Zudem leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Bereits am späten Nachmittag waren die Verkehrsspezialisten gegen 18.45 Uhr im Stadtgebiet von Seligenstadt unterwegs und erblickten einen VW Scirocco, der offensichtlich zu laut war. Nachdem sie den Wagen angehalten hatten, führten die Polizisten eine Schallpegelmessung durch, die einen Wert von 100 bei erlaubten 86 Dezibel anzeigte. Eine genauere Überprüfung auf der Dienstelle ergab sodann, dass der Abgasstrang erheblich manipuliert war. So waren die Endtöpfe „leergeräumt“ und bei dem angebrachten Mittelschalldämpfer handelte es sich lediglich um eine Attrappe. Daher erfolgte die Sicherstellung des Wagens, der nun zeitnah einem Gutachter vorgeführt wird. Den 26 Jahre alten Fahrzeugführer sowie den Halter des VW erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige sowie ein Punkt in Flensburg. Am Dienstag stellte die Zivilstreife vier weitere Autos und ein Motorrad fest, bei denen die Betriebserlaubnis aufgrund von technischen Mängeln zunächst erloschen war. Hierbei konnte die Weiterfahrt auf eigener Achse zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis genehmigt werden.

Zeugen nach Alleinunfall gesucht – Fahrer schwer verletzt – Heusenstamm

(fg) Nach einem Alleinunfall, der sich am Dienstagabend auf der Landesstraße 3001 ereignet hat und bei dem der Fahrer eines schwarzen Smart schwer verletzt wurde, bitten die Beamten der Polizeistation in Heusenstamm um Zeugenhinweise. Kurz nach 20 Uhr befuhr der 25 Jahre alte Offenbacher die Landesstraße und kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend touchierte sein Wagen ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten und kam letztlich nach etwa 50 Metern zum Stehen. Der Offenbacher kam mit Platzwunden und einer Armfraktur in eine Klinik. Zum Zeitpunkt des Unfalls verfügte der Wagen über keine Zulassung und der Fahrer besaß offenbar keine gültige Fahrerlaubnis. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Wache der Polizei in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 melden.

Autodiebe stahlen Range Rover – Rödermark

(aa) Autodiebe stahlen am frühen Mittwochmorgen in Messenhausen einen Land Rover. Der weiße Range Rover Sport war in der Straße „Hohe Straße“ geparkt und verschwand nach ersten Erkenntnissen gegen 4 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeugs, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Vermisste sind wieder da – Gelnhausen

(aa) Die drei seit Sonntag Vermissten aus Gelnhausen (wir berichteten) sind wieder da. Die Kinder wurden wohlbehalten am Dienstagabend in die Obhut der Mutter übergeben. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.