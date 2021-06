Kassel-Oberzwehren: Kondom-Dieb schlägt Supermarktmitarbeiter und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise auf Täter und Begleiter

KASSEL-OBERZWEHREN: Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in der Kronenackerstraße Kondome geklaut. Als er von Angestellten des Marktes darauf angesprochen wurde, schlug er einem Marktmitarbeiter mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen. Nach einem kurzen Gerangel gelang dem Täter jedoch die Flucht, die er gemeinsam mit einem zweiten Mann antrat. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet um Hinweise auf den Täter und seinen Begleiter.

Die Mitarbeiter des Marktes hatten den Unbekannten gegen 14:30 Uhr dabei beobachtet, wie er eine Kondompackung öffnete, einzelne Kondome daraus entnahmen und diese einsteckte. Als er mit den Verhütungsmitteln im Wert von rund 8 Euro den Kassenbereich passiert hatte und Richtung Ausgang ging, stoppten ihn zwei Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter des Marktes. Diesen schlug der Täter mit der Faust ins Gesicht, wodurch der 40-Jährige Prellungen erlitt sowie an der Lippe verletzt wurde und später einen Arzt aufsuchte. Die Versuche der beiden Frauen, den Dieb festzuhalten, schlugen letztlich ebenfalls fehl. Bei dem Gerangel zeriss jedoch das T-Shirt des Täters, woraufhin er mit freiem Oberkörper und gemeinsam mit dem zweiten Mann, offenbar sein Begleiter, in Richtung Mattenbergstraße flüchtete. Die Fahndung nach den beiden Männern verlief anschließend ohne Erfolg.

Derzeit liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, ca. 180 – 185 cm, etwa 20 – 25 Jahre, kräftige, trainierte Statur, südländische Erscheinung, kurze, dunkle Haare, dunkle Hose, dunkle Schuhe, flüchtete mit freiem Oberkörper Männlich, ca. 180 – 185 cm, etwa 20 – 25 Jahre, normale Statur, osteuropäische Erscheinung, kurze, dunkle Haare, dunkle Hose, blau-graues T-Shirt, dunkelblaue Trainingsjacke mit einem weißen Streifen auf jedem Ärmel und evtl. Aufschrift auf Rücken, dunkle Schuhe mit weißem Logo, Sneaker (Marke: New Balance)

Die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder seinen Begleiter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.