Neidenfels – Am Dienstagabend, 08.06.2021, wurde die Polizei in die Zwerlenbachstraße gerufen. Nach Zeugenaussagen würde ein Mann mit einem Messer in der Hand auf einem Balkon stehen.

Auf Anfrage teilte die Polizei mit, dass zum Einsatz aus rechtlichen Gründen keine Angaben gemacht werden können. Im Einsatz war auch der Rettungsdienst.