Neustadt: Neuer Trinkwasserbrunnen wird Opfer von Vandalismus

Neustadt an der Weinstraße – Am vergangenen Montag, 07. Juni 2021, wurde der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH im Rahmen der Einweihung des ersten Bauabschnittes zu „Wasser in die Stadt“ in Betrieb genommen. Bereits gestern mussten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs feststellen, dass Unbekannte den Trinkwasserspender mit verschiedenen Aufklebern beklebt haben.

Seitens der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße wurde Strafanzeige bei der Polizei gestellt. „Es ist zwar eine schwächere Form der Sachbeschädigung und des Vandalismus aber ich möchte nicht einsehen, dass es Zeitgenossen witzig finden, mit viel Aufwand hergestelltes öffentliches Eigentum so zu verschandeln“ so Oberbürgermeister Marc Weigel. Er hat eine Belohnung für sachdienliche Hinweise in Höhe von 500 Euro in Aussicht gestellt. Hinweise sollen der Polizei Neustadt (pineustadt@polizei.rlp.de) oder Tel. 06321 854-0 gemeldet werden.

Die Funktion des Trinkwasserbrunnens wurde durch die Beschädigung nicht beeinträchtigt. Der schwer zu entfernenden Aufkleber konnten inzwischen beseitigt werden.

Bürgerinnen und Bürger, die den Trinkwasserbrunnen benutzen möchten, sollten die Möglichkeit haben, diesen jederzeit in einem einwandfreien und ordentlichen Zustand vorzufinden. Daher sollte es das Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt sein, achtsam und respektvoll mit öffentlichem Eigentum umzugehen, um auch noch in vielen Jahren Freude daran zu haben.