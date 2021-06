Kaiserslautern – In einer Sondersitzung des Stadtrates wurde die neue Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern gewählt. Anja Pfeiffer erhielt dabei 31 von 52 Stimmen.

„Meine Weltstadt ist nicht nur meine Heimatstadt, sondern etwas ganz Besonderes“,

so die 41-Jährige in ihrer Vorstellung. Die derzeitige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Weilerbach wird die Nachfolgerin von Joachim Färber. In ihr Dezernat fallen die Referate Schulen, Soziales und Jugend und Sport. Pfeiffers einzig nominierter Gegenkandidat, Thomas Kürwitz, erhielt 21 Stimmen.