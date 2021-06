Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Guntersblum

Am heutigen Morgen gegen 06:05 Uhr wurde die Polizei Oppenheim über einen Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der B 9 in Höhe Guntersblum informiert. Ein 27-jähriger Mann aus Guntersblum befuhr die B 9 in Fahrtrichtung Worms und geriet auf gerader Strecke ins Schleudern, als er sich nach einem abgebrochenen Überholvorgang wieder hinter einem Fahrzeug einordnen wollte. In der Folge verlor er komplett die Kontrolle über den Pkw, schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dieses wurde durch die Kollision in den Graben geschleudert. Die 50-jährige Insassin aus Osthofen musste durch die Feuerwehr befreit werden, jedoch wurden beide Unfallbeteiligte nach jetzigem Stand nur leichter verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen der Fahrzeuge, de beide Totalschaden erlitten, musste die B 9 zeitweise voll gesperrt werden.

Verkehrsunfall nur Sachschaden

Bingen

Bingen, 07.06., B9, 11:20 Uhr. Ein LKW befuhr die rechte Fahrbahn in Richtung Ingelheim. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr auf gleicher Höhe, als dessen Fahrerin plötzlich nach rechts zog und mit dem LKW kollidierte. Hierbei wurde ihr Fahrzeug beschädigt, der LKW ebenfalls leicht. Der 28-Jährige fuhr im Kreisverkehr Richtung Büdesheim raus, um Daten auszutauschen; allerdings setzte die Fahrerin ihre Fahrt einfach fort. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Mainz-Weisenau, nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Zeugen gesucht

Mainz-Weisenau – Montag, 08.06.2021, 13:05 Uhr

Am frühen Montagnachmittag kommt es gegen 13 Uhr in der Mainzer Hohlstraße zum

Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Radfahrer verletzt wird. Der

unfallbeteiligte Fahrer eines weißen Mercedes entfernte sich anschließend

unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach aktuellem Kenntnisstand befährt der

24-jährige Radfahrer die Hohlstraße bergab in Richtung Rhein. Er befindet sich

laut eigenen Angaben bereits auf Höhe von am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen,

als ihm ein weißer Mercedes mit einem „mindestens 50-jährigen“ Mann am Steuer

entgegen kommt. Auf gleicher Höhe kommt es laut Angaben des Radfahrers zur

Berührung des Pkw-Außenspiegels mit seinem Fahrradlenker. Der 24-Jährige kommt

hierdurch zu Fall und erleidet Verletzungen an beiden Knien und der Hand zu. Der

Fahrer des Mercedes betätigt anschließend noch die Fahrzeughupe und setzt seine

Fahrt fort, ohne einen Austausch von Personalien zu gewährleisten. Daher sucht

die Polizei nach Zeugen, die Angaben zum unfallbeteiligten Fahrzeug und zum

Unfallhergang machen können. Der Fahrradfahrer beschreibt den Fahrer des weißen

Mercedes als mindesten 50 Jahre.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl von Geldbörse während der Suche nach herabgefallenen Kopfhörern

Mainz-Altstadt – Bereits am Vormittag des 02.06.2021 kam es in der

Altstadt zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw, während der 44-Jährige

seine herunter gefallenen Kopfhörer suchte. Beim Ausziehen der Maske fielen dem

Mann die kabellosen Earpods aus den Ohren und neben das geparkte Fahrzeug. Sein

Portemonnaie hatte der Mann bereits auf den Beifahrersitz gelegt, die

Fahrzeugtür stand offen. Während der Suche näherte sich ihm ein ca. 50-60 Jahre

alter Mann, der zuvor vor einem nahegelegenen Copyshop gesessen hat und zeigt

ihm einen der auf dem Boden liegenden Kopfhörer. Nachdem der Geschädigte beide

Kopfhörer gefunden und aufgehoben hat stellt er fest, dass seine Geldbörse nicht

mehr in dem Pkw liegt und der unbekannte Mann, gegen den sich nun der

Tatverdacht richtet, ebenfalls nicht mehr vor Ort ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss und nicht erlaubte Fernzulassung

Rheinhessen/Worms – Bei der Kontrolle eines 21-jährigen PKW-Fahrers am

7.6.2021 gegen 12 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Wonnegau-Ost an der A 61 bei

Worms stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss

fest. Ein Vortest verlief positiv und erhärtete den Verdacht. Die Weiterfahrt

für den Mann war natürlich beendet. Dem 21-Jährige musste mit zur Dienststelle,

wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er aus dem Ausland stammte, musste er

eine Sicherheitsleistung in Höhe des erwarteten Bußgeldes hinterlegen. Damit

nicht genug, denn auch eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauch droht dem

21-Jährigen und einem 40-jährigen Bekannten, der den 21-Jährigen mit einem

weiteren Fahrzeug begleitete. Die beiden hatten in der Bundesrepublik den Wagen

gekauft, den der 40-Jährige bis zur Kontrollstelle fuhr und diesen mit einem

Händlerkennzeichen aus ihrem Herkunftsland ausgestattet. Hier besteht der

Verdacht der nicht erlaubten Fernzulassung von Kraftfahrzeugen. Den beiden wurde

die Weiterfahrt ohne entsprechende Zulassung im Inland untersagt.