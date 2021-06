Lingenfeld – Unbeleuchtet neben der B9

Gestern Abend wurde die Polizei aufgrund eines unbeleuchteten Fahrzeug im Straßengraben neben der Bundesstraße 9 alarmiert. Zwischen Lingenfeld und Schwegenheim konnten die Beamten den PKW samt Fahrer antreffen. Es stellte sich heraus, dass dieser offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke beschädigte. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer offenbar alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Aufgrund leichter Verletzungen kam er zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm zudem noch eine Blutprobe entnommen. Zu allem Überfluss hatte er auch keine erforderliche Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rülzheim – Aquaplaning Unfall auf der B9

In der Nacht von Montag auf Dienstag befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe Rülzheim verlor er bei hoher Geschwindigkeit aufgrund plötzlich einsetzenden Regens die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Bei dem Unfall wurde seine Beifahrerin leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro.