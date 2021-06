Handy geraubt – Wer hat etwas gesehen?

Am Montagabend (07.06.2021), gegen 19:40 Uhr, griffen Unbekannte einen 55-Jährigen auf dem Fußweg zwischen Rheingalerie und Kaiser-Wilhelm-Straße (Im Zollhof) an. Zwei Männer sollen den 55-Jährigen festgehalten und getreten haben, während ein Dritter im das Handy aus der Hand riss. Die Täter flüchteten dann in Richtung Rheinuferstraße/Rheinallee.

Sie werden wie folgt beschrieben:

ca. 18-23 Jahre alt, ca. 1,65-1,75 m groß, trugen dunkle Pullover und Hose.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montagmorgen (07.06.2021), gegen 6:40 Uhr, kam es auf der Passadenaalle zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Eine 26-jährige Autofahrerin soll den 35-jährigen E-Scooter-Fahrer beim Abbiegen übersehen haben, so dass es zum Zusammenstoß kam und der E-Scooter-Fahrer stürzte. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

Akku Schlagschrauber aus Auto gestohlen

In der Zeit zwischen dem 03.06.2021, gegen 18.30 Uhr und dem 08.06.2021, gegen 04:00 Uhr, drückten unbekannte Täter das seitliche Schiebefenster eines Lastkraftwagens auf, der in der Jaegerstraße abgestellt war. Sie stahlen einen Akku Schlagschrauber im Wert von etwa 1.000 Euro sowie mehrere Ersatz-Akkus.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

19-Jähriger auf Bayreuther Straße angegriffen

Am 07.06.2021, gegen 21.20 Uhr, lief ein 19-Jähriger auf der Bayreuther Straße in Richtung Heinrich-Pesch-Haus. An der Ecke zur Blies Straße sei er von einem etwa 20 bis 30 Jahre alten, kräftigen und etwa 1,70 m großen Mann, der mit einer Gruppe unterwegs war, angesprochen worden. Nach einem kurzen Wortwechsel sei der Unbekannte mit einem weiteren unbekannten Jugendlichen aus der Gruppe auf ihn zugegangen und beide hätten ihm mehrere Schläge verpasst. Erst als sich eine unbekannte Frau eingemischt habe, hätten die Beiden von ihm abgelassen. Daraufhin sei der 19-Jährige in Richtung Heinrich-Pesch-Haus davongerannt.

Wer etwas beobachtet hat und Aussagen zu dem Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Unfall auf der L 523

Am 07.06.2021, gegen 06.00 Uhr, fuhren ein 53-Jähriger und ein 30-Jähriger mit ihren Autos auf dem linken Fahrstreifen aus Frankenthal kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der 53-Jährige wollte auf Höhe der Ausfahrt zum BASF Tor 12 auf der Fahrbahn wenden. Um den Wendevorgang zu starten, scherte er leicht nach rechts aus, um dann in größerem Bogen wenden zu können. In diesem Moment kam jedoch der 30-Jährige an und fuhr frontal in das Auto des 53-Jährigen. Beide Fahrer wurden durch die hinzugezogenen Rettungswagen versorgt. Zur weiteren Abklärung wurde der 30-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Nach dem Unfall war die L523 für etwa 30 Minuten in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar.

Geldbeutel während des Einkaufs gestohlen

Am 07.06.2021, zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr, kaufte eine 68-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Flomersheimer Straße ein. Ihre Handtasche hatte sie in ihren Einkaufswagen gelegt. Unbekannnte Täter nutzten einen Augenblick der Unachtsamkeit aus und nahmen den schwarzen Ledergeldbeutel aus der Tasche, in dem etwa 30 Euro Bargeld enthalten waren sowie diverse Ausweise und Papiere. Als die 68-Jährige an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass der Geldbeutel gestohlen worden war.

Die Polizei warnt eindringlich vor Dieben und gibt folgenden Hinweis: Legen Sie Geldbörsen nicht offen in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst dicht am Körper, wie zum Beispiel in verschlossenen Innentaschen der Kleidung.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.