Unfall verursacht und weg

Bad Bergzabern – Am 8.6.21, in der Zeit von 13:45 und 14:00 Uhr, wurde an einem weißen Opel Movado, welcher vor dem Eingang der Edith-Stein Klinik geparkt war, die Schiebetür der Beifahrerseite eingedrückt. Augenscheinlich fuhr der Verursacher ohne genügenden Abstand vorbei, drückte die Tür ein und fuhr einfach weiter. Der Schaden beträgt ca. 1000.- EUR

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.: 0634393340 zu melden.

Freimersheim – Vorfahrt missachtet

Ein 36 Jahre alter Autofahrer wollte gestern Morgen (07.06.2021, 08.30 Uhr) von einem Wirtschaftsweg aus die L 507 überqueren und missachtete hierbei einen bevorrechtigten 52 Jahre alten BMW-Fahrer, der von Freimersheim in Richtung Freisbach unterwegs war. Es kam dabei zum Zusammenstoß, wobei sich der BMW-Fahrer an Hand und Rücken verletzte. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 25.000 Euro.

Gommersheim – Kollision mit Müllwerker

Gestern Morgen (07.06.2021, 06.30 Uhr) kam es in der Geinsheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22 Jahre alter Müllwerker verletzt wurde. Während der Müllentsorgung trat der Mann aus dem Heckbereich des Müllwagens auf die Fahrbahn, um die Mülltonnen der anderen Straßenseite zu leeren. In dem Moment passierte ein 29 Jahre alter Autofahrer den Müllwagen und stieß mit dem Mann zusammen. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen an Hand und Beinen. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.