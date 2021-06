Queidersbach/Kaiserslautern – Wie wichtig es ist, sein Bankkonto im Blick

zu halten und Kontoauszüge regelmäßig zu prüfen, hat ein Ehepaar aus

Queidersbach dieser Tage bestätigt. Der Frau war bei der Durchsicht der Auszüge

eine Abbuchung von PayPal in Höhe von mehreren hundert Euro aufgefallen, die sie

sich nicht erklären konnte. Nach Rücksprache mit ihrem Mann war sie sich sicher:

Keiner der beiden hatte etwas bestellt, das diese Abbuchung rechtfertigen würde.

Bei ihrer weiteren Recherche erfuhr die Frau von PayPal selbst, dass jemand

unberechtigt mit ihren Daten ein neues Konto eröffnet und mit ihrem Bankkonto

verknüpft hat. Der weitere Zugriff wurde sofort blockiert und die Abbuchung von

der Bank wieder rückgängig gemacht, so dass der Frau kein finanzieller Schaden

entstand.

Wer sich wann, wo und bei welcher Gelegenheit die Daten der Frau „ergaunert“

hat, ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen wegen Betrugs laufen.

Ähnliche Erfahrungen mit einem unbekannten Hacker hat ein Mann aus

Kaiserslautern in den vergangenen Tagen gemacht. Er erstattete nun Anzeige wegen

Ausspähens und betrügerischer Nutzung seiner Daten.

Der Täter hatte das E-Mail-Konto des Mannes gehackt und so manipuliert, dass nur

noch E-Mails von bestimmen Absendern eingehen konnten. Diese wurden zeitgleich

an eine fremde Kontaktadresse weitergeleitet.

Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte auf diesem Weg im Internet Waren im

Wert von mehreren hundert Euro bestellt. Die Bestellung konnte zum Glück noch

storniert werden, so dass dem Betroffenen keine Kosten entstanden. |cri

Verkehrskontrollen in der Mainzer Straße (FOTO)

Kaiserslautern – 53 Verstöße bei 121 kontrollierten Fahrzeugen – das ist

das Ergebnis einer Verkehrskontrolle, die am Montag in der Mainzer Straße

durchgeführt wurde. Von 14 bis 22 Uhr nahmen Polizeibeamte den Verkehr ins

Visier. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf den Aspekten Alkohol und Drogen.

Im Kontrollzeitraum wurden insgesamt neun Fahrer erwischt, die während der Fahrt

„berauscht“ waren oder Drogen mit sich führten. Darüber hinaus bemängelten die

Kontroll-Beamten bei neun Fahrern einen Verstoß gegen die Gurtpflicht, zweimal

die Insassensicherung eines mitfahrenden Kindes, einmal die Nutzung eines

Mobiltelefons, sowie dreimal die Ladungssicherung.

Ein Fahrer wurde gestoppt, da er in der Auffahrt zur Autobahn wendete. Die

weiteren Verstöße waren wegen Defekten an den Autos oder weil notwendigen

Papiere nicht mitgeführt wurden.

Außerdem wurde ein Fahrzeug, besetzt mit zwei Personen, kontrolliert, in dessen

Kofferraum insgesamt sechs große Müllsäcke voll mit Leergut waren. Getrennt

voneinander machten die beiden Fahrzeuginsassen widersprüchliche Angaben

bezüglich der Herkunft der Pfandflaschen. Im Rahmen von Recherchen konnte in

Erfahrung gebracht werden, dass die beiden Fahrzeuginsassen in der Vergangenheit

bereits wegen Leergutdiebstahl in Erscheinung getreten sind. Das mitgeführte

Leergut wurde daher sichergestellt. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt.

|elz

Drogen weggeworfen

Kaiserslautern – Weil er Rauschgift bei sich hatte, ist ein Mann am

Montagabend bei einer Polizeikontrolle in der Carl-Reichert-Straße aufgefallen.

Die Streife war gegen 20:10 Uhr auf den 39-Jährigen aufmerksam geworden und

wollte ihn daraufhin einer Kontrolle unterziehen. Als er die Beamten erblickte,

bewegte er sich in Richtung einer Grünfläche und warf etwas aus seiner Tasche

ins Gebüsch. Der Gegenstand wurde aufgefunden. Es handelte sich um etwas mehr

als 10 Gramm Amphetamin in einem rosafarbenen Beutel. Während der

darauffolgenden Durchsuchung konnte ein weiterer Beutel mit

Amphetamin-Anhaftungen sowie eine kleine Marihuanablüte aufgefunden und

sichergestellt werden. Auf den Mann kommt ein Strafverfahren wegen Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |elz

„Movie Money“ zum Bezahlen eingesetzt

Kaiserslautern – Einem Busfahrer ist in den vergangenen Tagen Falschgeld

„untergejubelt“ worden. Erst bei der Abrechnung der Tageseinnahmen fiel der

falsche Zehn-Euro-Schein auf. Es handelte sich um sogenanntes „Movie Money“

(Filmgeld). Welcher Fahrgast den Schein als Zahlmittel genutzt hat, steht noch

nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

Bei sogenanntem „Movie Money“ handelt es sich um nachgemachte Geldscheine, die

zwar den echten sehr ähnlich sehen, aber keinerlei Sicherheitsmerkmale haben,

wie sie bei echten Scheinen zu finden sind. Zudem trägt das nachgemachte Geld

einen Aufdruck (meistens in Englisch), dass es sich um kein echtes Geld handelt,

sondern als Requisite bei Film und Theater eingesetzt wird.

Bevor solch ein falscher Schein auch in Ihrem Geldbeutel landet, empfehlen wir:

Machen Sie sich mit den Sicherheitsmerkmalen von echtem Geld vertraut. Dann

lassen sich die falschen Scheine viel leichter erkennen. Die Bundesbank zeigt

Ihnen, worauf Sie achten müssen: https://s.rlp.de/hNVl0

Und falls Ihnen ein falscher Geldschein in die Finger gerät, wenden Sie sich am

besten direkt an Ihre Bank oder die nächste Polizeidienststelle. Verwenden Sie

das Falschgeld auf keinen Fall zum Bezahlen – auch nicht „zum Spaß“ – denn eine

Nutzung oder Weiterverbreitung ist strafbar. |cri

Dreister Autofahrer in der Verkehrskontrolle

Kaiserslautern – Ziemlich dreist hat sich der Fahrer eines VW Polos in der

Nacht zu Dienstag verhalten. Gegen 2 Uhr überholte er in der Pariser Straße eine

Polizeistreife. Diese fuhr 50 km/h, womit der Fahrer des Polos wesentlich

schneller war. Auf die maximale Höchstgeschwindigkeit angesprochen, erklärte der

29-Jährige, dass man ihm eh nichts nachweisen könne. Er wurde darauf

hingewiesen, dass bei Hinweisen zur charakterlichen Ungeeignetheit zum Führen

eines Kraftfahrzeuges eine Mitteilung an die Führerscheinstelle gefertigt werde.

Auch dieser Hinweis ließ ihn relativ kalt. Nach der Kontrolle fuhr der Mann

zügig los und die Beamten hinterher. Es wurde hierbei eine Geschwindigkeit von

75 km/h gemessen und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle gefertigt. |elz

Transporter gestohlen

Kaiserslautern – Nachträglich ist ein Fahrzeugdiebstahl aus der

Königstraße gemeldet worden. Bereits im Mai verschwand dort ein Transporter der

Marke Iveco Magirus. Wieso der Diebstahl erst jetzt angezeigt wurde, ist noch

nicht geklärt.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen gebrauchten, weißen

Langsprinter im Wert von mehreren tausend Euro. Das Fahrzeug trägt seitlich die

Werbeaufschrift „Sweethome Kaiserslautern“.

Zeugen, die Hinweise geben können, wo der Transporter zuletzt gesehen wurde,

oder wo er jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Diebe durchwühlen Autos

Kaiserslautern – Der Polizei ist am Montag eine ganze Reihe von

Diebstählen aus Fahrzeugen gemeldet worden. Betroffen waren die Straßenzüge „Auf

der Pirsch“, Gärtnerstraße, Casimirring, Mainzer Straße, Dunkeltälchen und

Kohlkopfstraße. In den meisten Fällen suchten sich die Täter Fahrzeuge aus, die

unverschlossen abgestellt waren, und durchwühlten die Innenräume – auf der Suche

nach „brauchbarer“ Beute. Nicht überall wurden sie fündig, aber gestohlen

wurden: eine Sonnenbrille der Marke „Ray Ban“, ein Ladekabel, ein Päckchen mit

OP-Masken, ein Paar Laufschuhe, ein Paar Wanderschuhe, Kleider, zwei

Fahrzeugscheine, ein Erste-Hilfe-Kasten, ein Schlüsselbund sowie ein Geldbeutel

mit Dokumenten und Bargeld.

Die Tatzeit konnte überwiegend auf die Nacht von Sonntag auf Montag eingegrenzt

werden, in allen Fällen waren die Täter am Wochenende aktiv. In der

Kohlkopfstraße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei unbekannte

Männer beobachtet, von denen sich einer an einem abgestellten Pkw zu schaffen

machte. Eine genaue Beschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor.

Im Casimirring wurde der dort gestohlene Fahrzeugschein in einer benachbarten

Mülltonne gefunden – zusammen mit einer unbekannten rote Jacke, die bislang

nicht zugeordnet werden konnte. Ob sie von den gleichen Tätern zurückgelassen

wurde, ist unklar. Zeugen, die helfen können, dieses „Rätsel“ zu lösen, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei

zu melden. |cri

Wir wiederholen in diesem Zusammenhang gerne noch einmal unseren Appell an alle

Autobesitzer und Fahrzeugnutzer: Lassen Sie keine Wertgegenstände im

Wageninneren zurück! Nehmen Sie mobile Navis, Dokumente, Handys, Bargeld oder

sonstige Gegenstände, die einen gewissen Wert haben, unbedingt über Nacht mit

ins Haus! Es nutzt auch nichts, etwas im Kofferraum, im Handschuhfach oder unter

dem Sitz „zu verstecken“ – Diebe kennen jedes Versteck und schauen auch dort

nach! Deshalb: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus – bevor es Andere für Sie tun! |cri

Beabsichtigter Spurwechsel verursacht hohen Sachschaden

Kaiserslautern – Weil ein 56-jähriger Autofahrer den Fahrstreifen wechseln

wollte, ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen.

Der Mann war mit seinem Wagen kurz vor 10 Uhr auf der Mainzer Straße

stadtauswärts unterwegs. Die Fahrerin eines Pkw vor ihm bremste ihr Fahrzeug

aufgrund des stockenden Verkehrs bis zum Stillstand ab. Der 56-Jährige wollte

deshalb in eine Lücke auf dem linken Fahrstreifen wechseln und an dem Auto der

72-Jährigen vorbeifahren. Er beschleunigte seinen Mercedes. Zu spät bemerkte er,

dass sich bereits ein anderes Fahrzeug neben ihm befand. Der Mann blieb auf

seinem Fahrstreifen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Wagen auf.

Die 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Hand und der Schulter. Auch

der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur

Untersuchung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden

von etwa 25.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte

ausgelaufene Betriebsstoffe. |mhm

Falsche Polizeibeamte rufen Seniorin an

Landkreis Kaiserslautern – Falsche Polizeibeamte haben sich am Montag bei

einer Seniorin aus dem Landkreis gemeldet. Zum Glück kam es zu keinem

finanziellen Schaden.

Die 83-Jährige erzählte ihrem Sohn von dem merkwürdigen Anruf – und der

schaltete sofort die Polizei ein. Demnach riefen die Betrüger kurz nach 14 Uhr

bei der Dame an und gaben sich als „Kriminalpolizei Kaiserslautern“ aus. Sie

versuchten der Frau weiszumachen, dass Einbrecher in ihrem Wohnort in der

Verbandsgemeinde Landstuhl festgenommen wurden. Die Täter hätten eine Liste bei

sich gehabt, auf der auch der Name der 83-Jährigen stand. Man wolle sie deshalb

nun „warnen“.

Als der Anrufer anfing, die Dame auszuhorchen und sie auch fragte, ob sie allein

lebe und ob sie Geld und Schmuck besitze, gab die Seniorin zwar noch Auskunft –

es war aber offenbar nicht die Antwort, die der Unbekannte hören wollte, denn er

legte daraufhin auf.

Falls auch Sie solche Anrufe erhalten: Machen Sie am besten am Telefon keine

Angaben zu ihren Lebensumständen und ihren Vermögensverhältnissen – die echte

Polizei wird Ihnen solche Fragen nicht am Telefon stellen! |cri

Liebesbetrüger am Werk

Stadt und Kreis Kaiserslautern – Leider zu spät hat eine Frau aus dem

Landkreis realisiert, dass sie auf einen Liebesbetrüger hereingefallen ist. Die

56-Jährige verlor dadurch einen fünfstelligen Euro-Betrag.

Wie die Frau am Montag bei der Kripo anzeigte, hatte sie den Mann im April über

eine Internet-Plattform kennengelernt. In den folgenden Wochen hatten sie auf

digitalem Weg einen intensiven Kontakt, man näherte sich an und es gelang dem

Unbekannten, das Vertrauen der 56-Jährigen zu gewinnen.

Das nutzte der Mann nach einiger Zeit aus und bat – unter dem Vorwand, bestimmte

Maschinen für seine Arbeit zu benötigen – um die Überweisung von mehreren

tausend Euro. Die Frau überwies das Geld, ohne das Ganze zu hinterfragen. Erst

als ihr nach und nach die Geschichte komisch vorkam und sie anfing, skeptische

Fragen zu stellen, brach der Mann den Kontakt ab und ist seitdem nicht mehr zu

erreichen. Die 56-Jährige erstattete nun Anzeige wegen Betrugs.

Auch bei einer Frau aus Kaiserslautern hat die Polizei den Verdacht, dass sie

Opfer eines „Love Scammers“ geworden ist. Der Grund: Die Dame hat seit Anfang

des Jahres immer wieder hohe Geldbeträge auf ein Konto im europäischen Ausland

überwiesen. Warnhinweise ihrer Bank hinsichtlich der Vorgehensweise solcher

Liebesbetrüger schlug die Frau bislang in den Wind und wollte davon nichts

wissen. Ob sie den Kripo-Beamten mehr Glauben schenkt und die Betrugsmasche

erkennt? Die Ermittlungen laufen… |cri

Medizinischer Notfall löst Unfall aus

Kaiserslautern – Ein 30-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag

offenbar aufgrund eines medizinischen Notfalls einen Unfall verursacht. Der Mann

war mit seinem Audi auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Eselsfürth

unterwegs. Im Kreisverkehr fuhr er ungebremst auf die bepflanzte Mittelinsel.

Sein Wagen kam dort zum Stillstand.

Ersthelfer zogen den verletzten und bewusstlosen Mann aus seinem Auto und

leisteten Erste Hilfe. Das Unfallopfer erlangte das Bewusstsein wieder und wurde

durch den mittlerweile eingetroffenen Notarzt medizinisch versorgt.

Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus.

Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. An dem Pkw

entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und

wurde abgeschleppt. Die Höhe des Schadens an der Mittelinsel sind derzeit noch

nicht bekannt. |mhm

Wucherpreise am Feiertag?

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) – Weil er Ärger mit einem

Handwerker-Notdienst hatte und die Vermutung, dass mit der Firma etwas nicht

stimmt, hat ein Mann aus Mackenbach bei der Polizei Anzeige erstattet. Wie er zu

Protokoll gab, hatte er nach dem Starkregen in der vergangenen Woche am Feiertag

Probleme mit dem Hausabfluss und benötigte einen Sanitär-Dienst. Im Internet

suchte er sich eine Firma, die solche Reparaturen auch am Feiertag ausführt.

Stutzig wurde der Mackenbacher dann schon bei der Ankunft des „Notdienstes“: Der

Handwerker trug weder Arbeitskleidung, noch brachte er Werkzeug mit. Allerdings

forderte er per Vorkasse gleich einen Betrag von 762 Euro für die „Notreparatur“ ohne sich den Schaden überhaupt angeschaut zu haben.

Dem Auftraggeber erschien das sehr suspekt und dieser Preis völlig überzogen,

weshalb er eine Zahlung ablehnte. Es kam zur Diskussion zwischen den beiden

Männern, bis der Mackenbacher den Handwerker schließlich aufforderte zu gehen.

Dieser wiederum verlangte energisch die Erstattung der Anfahrtskosten. Und

obwohl auch dieser Betrag doppelt so hoch war wie am Telefon vereinbart,

bezahlte der Mackenbacher schließlich die 98 Euro.

Bei Internetrecherchen fand der Mann heraus, dass es zahlreiche Einträge zu der

Firma aus Nordrhein-Westfalen gibt und schon mehrere Menschen schlechte

Erfahrung mit den „Wucherpreisen“ und der „Ausnutzung von Notsituationen“

gemacht haben. Daraufhin entschloss sich der Mackenbacher zur Anzeige bei der

Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Das Sanitär-Problem in seinem Haus wurde letztlich durch eine andere Firma für

ein Drittel des Rechnungspreises des überteuerten Notdienstes gelöst… |cri

Mit (angeblichen) Videos erpresst

Kaiserslautern – Dass er Opfer eines „Interbetruges“ geworden ist, hat ein

junger Mann aus dem Stadtgebiet am Montag bei der Polizei angezeigt. Nach

Angaben des 27-Jährigen war er in der Nacht auf eine erpresserische Nachricht

hereingefallen. Dabei wurde ihm vorgegaukelt, dass er bei sexuellen Handlungen

gefilmt worden sei. Um zu verhindern, dass diese Videos im Internet hochgeladen

sowie an seine Freunde und Familie verschickt werden, sollte er 200 Euro

bezahlen. Der 27-Jährige ging auf die Forderung ein und überwies das Geld per

PayPal. Erst am Morgen kam ihm der Gedanke, dass die Nachricht ein „Fake“

gewesen sein könnte. Deshalb entschloss er sich, die Polizei einzuschalten.

Jetzt ermittelt die Kripo… |cri