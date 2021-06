Neckargemünd: Brand in Fußball-Vereinsheim; Ursache noch unbekannt; Brandexperten ermitteln; Pressemitteilung Nr. 2

Neckargemünd – Bei dem Brand im Vereinsheim eines Fußballclubs, entstand

am späten Montagnachmittag ein Schaden von schätzungsweise 100.000.- Euro. Die Ursache des Brandes ist nach wie vor unklar.

Nach den ersten Ermittlungen der Brandexperten des Polizeireviers Neckargemünd

dürfte das Feuer jedoch aufgrund eines technischen Defekts eines Kühlschranks in

der Küchennische entstanden sein. Eine Spurenbewertung steht allerdings noch

aus.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Drei Bienenstöcke geöffnet und beschädigt – Zeugen gesucht

Eberbach – Bislang unbekannte Täter öffneten in der Nacht auf Montag an

einem Hang im Lindenweg drei Bienenstöcke, wonach es in die Bienenvölker regnete

und diese beschädigt wurden. Ob die Täter an die Honigwaben gelangen wollten und

hierbei von den Bienen vertrieben wurden, ist nicht geklärt. Die Höhe des

entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis: 66-Jähriger verursacht betrunken zwei Unfälle und flüchtet – Dank Zeugen schneller Ermittlungserfolg

Brühl – Aufmerksame Zeugen beobachteten den Fahrer eines Fiats, wie er in

Friedrich-Ebert-Straße mit seinem Auto zunächst den Parkplatz eines Supermarktes

verlassen hatte, ohne auf den Verkehr zu achten die Straße überquerte und dort

gegen einen Baumschutz am Fahrbahnrand fuhr. Anschließend legte der Mann den

Rückwärtsgang ein und kollidierte mit einem geparkten Skoda. Danach flüchtete

er. Dank der Zeugen, die sich das Kennzeichen des Mannes merkten, konnte er

schnell ermittelt werden. Er wurde schwankend von den verständigen

Polizeibeamten zuhause angetroffen. Vor dessen Anwesen konnten die Polizisten

auch das Unfallauto feststellen. Im Auto lag eine leere Flasche Wodka sowie eine

leere Bierdose. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 66-Jährige, weshalb er für

eine Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen wurde. Das Ergebnis hiervon steht

noch aus. Der Schaden, den der Mann verursachte, beträgt mehr als 2000 Euro.

Zuzenhausen: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien; Zeugen gesucht

Zuzenhausen – Bereits zwischen Dienstag, den 1. Juni und Freitag, den 4.

Juni verschmierten bislang Unbekannte das an der B 45 gelegene Pumpwerkhaus mit

blauer, schwarzer und grauer Farbe.

Dazu überstiegen sie zuvor den Maschendrahtzaun am Pumpwerk Wehrloch und

drückten ihn soweit nieder, dass die Einzäunung beschädigt wurde.

Über den Gesamtschaden liegen noch keine Informationen vor.

Die Anzeige wurde am Montagmorgen über die Gemeindeverwaltung erstattet.

Zeugen werden gebeten, sich mit beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0

zu melden.

Sinsheim-Steinsfurt: Roller von Grundstück gestohlen; Zeugen gesucht

Sinsheim-Steinsfurt – Ein dunkelbrauner Yamaha-Roller mit dem Kennzeichen,

HD-A 662 wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag vom Grundstück eines Anwesens

in der Steinsfurter Straße entwendet.

Der Besitzer hatte ihn gegen 20 Uhr am Sonntagabend im Hof abgestellt. Um 01.45

Uhr stellte er fest, dass der Roller, der einen Wert von rund 2.000.- Euro

hatte, gestohlen war.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder über den Verbleib des Rollers geben

können, werden gebeten, sich mit beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0

zu melden.

Eschelbronn: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Eschelbronn – Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Sinsheim

gegen einen bislang unbekannten Autofahrer, der am Montagnachmittag auf dem

Parkplatz des Netto-Marktes in der Bahnhofstraße einen Nissan beschädigte, der

dort in einem engen Zeitraum zwischen 16.40-16.45 Uhr geparkt war.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 2.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Sinsheim: Einbruch in Vereinsgaststätte; Zusammenhang mit weiterem Gaststätteneinbruch wird geprüft; Zeugen gesucht

Sinsheim – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in die

Vereinsgaststätte des örtlichen Turn- und Sportvereins in der Schindelwaldstraße

eingebrochen.

Der oder die Täter brachen im Inneren mehrere Türen auf und hinterließen einen

noch nicht einschätzbaren Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, steht ebenfalls

noch nicht fest.

Bereits von Samstag auf Sonntag brach ein oder mehrere Täter in eine Gaststätte

in der Bahnhofstraße ein. Wie die Ermittlungen ergaben, waren der oder die Täter

über ein Kellerfenster eingestiegen. Der Zugang zu den Schankräumen war jedoch

durch eine verschlossene, massive Stahltür versperrt, sodass der oder die Täter

unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen mussten.

Ob ein Zusammenhang beider Taten besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den jeweiligen Gaststätteneinbrüchen geben können,

werden gebeten, sich mit beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu

melden.

Walldorf: Zwei Unfälle mit Fahrerflucht; Zeugen gesucht

Walldorf – Zwei Verkehrsunfälle, bei denen sich der Verursacher jeweils

unerlaubt entfernte, bearbeiten derzeit die Unfallfluchtermittler des

Polizeireviers Wiesloch.

Zwischen Samstag, 18 Uhr und Montag, 17 Uhr, wurde ein 3er BMW beschädigt, der

in der Stresemannstraße, vor Anwesen Nr. 16 abgestellt war.

Am Montag, wurde ein Ford C-Max beschädigt, der zwischen 16.00-19.30 Uhr in der

Nußlocher Straße vor dem Anwesen Nr. 40 geparkt war. An diesem Fahrzeug wurden

braune Lackanhaftungen festgestellt, die vom unfallverursachenden Fahrzeug

stammen dürften.

In beiden Fällen entstand Sachschaden von jeweils über 1.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Rabe mit Luftdruckwaffe tödlich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) – Die Polizei sucht derzeit nach

aufmerksamen Zeugen, die beobachtet haben, wie ein bislang unbekannter Täter mit

einer Luftdruckwaffe auf einen Raben schoss und diesen damit tödlich verletzte.

Ein aufmerksamer Passant entdeckte am Montag kurz vor 15 Uhr einen schwer

verletzten Rabenvogel auf dem Gehweg an der Ecke Gerbersruhstraße/ Schloßstraße.

Das hilflose Tier konnte nicht mehr fliegen oder gar seine Beine bewegen. Zur

medizinischen Versorgung wurde der Vogel in eine Tierklinik nach Frauenweiler

gebracht.

Dort konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass ein sogenanntes

Diabolo-Projektil in der Wirbelsäule des Tieres steckte, welches auch für die

Lähmung der Beine verantwortlich war. Der Rabe wurde demnach mit einer

Luftdruckwaffe angeschossen und verstarb noch in der Klinik an den Folgen der

Verletzungen.

Zeugen, die im Bereich der Gerbersruhstraße oder Schloßstraße in Wiesloch

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06222-57090 beim Polizeirevier Wiesloch oder jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Unzureichend gesicherte Ladung eines Getränketransporters sorgt für Verkehrsstörungen

Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagmorgen gegen 05:10 Uhr verlor

ein Getränketransporter augenscheinlich aufgrund mangelhafter Ladungssicherung

mehrere Kisten und Flaschen im Kreisverkehr der L 541 im Bereich der

Anschlussstelle Hirschberg. Nachdem die Fahrbahn zunächst komplett blockiert

war, gelang es den Beamten der Polizeireviere Weinheim und Ladenburg gemeinsam

mit dem Fahrer des LKW die Fahrbahn teilweise zu räumen, sodass der Verkehr an

der Örtlichkeit vorbeigeleitet werden konnte. Verletzt wurde Niemand. Es

entstand ein Stau von bis zu 2 Kilometern Länge zwischen der Bundesstraße 3 und

dem westlichen Teil der Anschlussstelle Hirschberg in Richtung Heidelberg, sowie

in der Gegenrichtung zwischen Heddesheim und der Gefahrenstelle. Das

Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer sieht nun

einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen mangelhafter Ladungssicherung entgegen.

Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauern zum Berichtszeitpunkt an.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Fahrzeug kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich – Fahrerin leicht verletzt, Pressemitteilung Nr. 2

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde

die 30-jährige Fahrerin eines Suzuki Swift, die gegen 19.35 Uhr die B 291

zwischen Walldorf und Oftersheim befuhr und mit ihrem PKW alleinbeteilgt von der

Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und hierbei zog sich die Fahrerin

leichte Verletzungen zu, die in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht

wurden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 4.500 EUR. Die B 291

musste zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn von 20.00 – 21.50 Uhr voll

gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Die Spezialisten

des Verkehrsdienstes Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen.