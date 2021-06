Mannheim-Feudenheim/Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch und Diebstahl – Geschädigter trifft auf Täter – Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim/Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagabend

verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang in ein Mehrfamilienhaus im

Stadtteil Feudenheim. Der Unbekannte drang kurz nach 20 Uhr durch die

offenstehende Haustür in das Anwesen in der Heilbronner Straße ein. Durch eine

unverschlossene Tür gelangte er in die Kellerräume und durchwühlte dort einige

abgestellte Kartons. Ein Hausbewohner, der sich ebenfalls in den Keller begeben

hatte, traf dabei auf den Mann und sprach ihn an. Daraufhin gab dieser zu

verstehen, dass er für einen Nachbarn etwas aus dem Keller holen wollte und

entfernte sich eilig aus dem Haus. Er flüchtete schließlich in Richtung

Hauptstraße.

Gegen 22.40 Uhr meldete eine Zeugin einen weiteren Einbruch in ein Anwesen in

der Dammstraße in Ilvesheim. Diese hatte auf der Aufzeichnung ihrer

Videoüberwachungskamera festgestellt, dass sich ein unbekannter Mann der Haustür

genähert und mit einem Klappmesser am Schließzylinder der Haustür

herumgestochert hatte. Nach rund einer Minute hatte er sein Vorhaben, ins Haus

einzudringen, erfolglos abgebrochen und war geflüchtet.

In beiden Fällen konnte exakt die gleiche Personenbeschreibung erlangt werden:

Ca. 180 cm groß

Normale bis kräftige Figur

Blonde lange Haare, zum Zopf gebunden

Mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Sprach akzentfreies Hochdeutsch

Trug eine schwarze Jogginghose und einen grauen Pullover

Hatte einen grau/roten Rucksack der Marke Völkl bei sich

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu

Mannheim-Innenstadt: Drei Jugendliche nach Einbrüchen und Sachbeschädigungen festgenommen – Polizei sucht weitere Zeugen und Geschädigte

Mannheim-Innenstadt – Am Montagabend wurden in der Mannheimer Innenstadt

drei Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren festgenommen, die zuvor in

Büroräume und eine Gaststätte am Cahn-Garnier-Ufer eingedrungen waren und dort

Sachschaden angerichtet hatten.

Ein Zeuge hatte die drei Jugendlichen kurz nach 20 Uhr dabei beobachtet, wie sie

in einen Büroraum der Stadt Mannheim im Collini-Center eingedrungen waren. Wenig

später meldete ein weiterer Zeuge das Trio, das zwischenzeitlich in

Räumlichkeiten im Gewerkschaftshaus am Hans-Böckler-Platz eingebrochen war und

dort Wände mit Farbschmierereien versehen hatten. Noch während der

Sachverhaltsaufnahme durch eine verständigte Polizeistreife meldete ein dritter

Anrufer einen Einbruch in ein Freiluft-Lokal am Neckarufer. Die Jugendlichen

waren auch hier gewaltsam auf das Gelände eingedrungen und hatten dort versucht,

einen Kühlwagen und einen Verkaufsstand aufzubrechen. Beim Eintreffen der

Beamten randalierten die drei jungen Männer noch auf dem Gelände. Als sie jedoch

das Eintreffen von Polizeibeamten realisierten, versuchten diese in Richtung

Neckarufer zu flüchten. Sie konnten jedoch unweit des Lokals gestellt und

festgenommen werden.

Nach Feststellungen ihrer Personalien und Abschluss der weiteren polizeilichen

Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder auf freien Fuß entlassen. Die weiteren

Ermittlungen durch das Haus des Jugendrechts dauern an.

Weitere Zeugen sowie Geschädigte, die sachdienliche Angaben zu möglichen

weiteren gleichgelagerten Taten geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444

zu melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Zusammenstoß zwischen PKW und Straßenbahn in der Fahrlachstraße, Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim-Schwetzingerstadt – Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine

25-jährige PKW Fahrerin mit ihrem Hyundai die Fahrlachstraße von der

Wilhelm-Varnhold-Allee kommend und ordnete sich rechts ein um in die

Gottlieb-Daimler-Straße einzubiegen. Als die Ampel für sie grün anzeigte,

entschied sie sich offenbar kurzfristig um und fuhr geradeaus in die Kreuzung

ein. Hierbei übersah sie offensichtlich, dass sie hier noch Rotlicht hatte und

stieß mit der in Richtung Innenstadt fahrenden Straßenbahn der Linie 6a

zusammen. Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß niemand verletzt. Auch

die sieben Passagiere in der Bahn kamen mit dem Schrecken davon. Der Hyundai der

Fahrerin war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Es entstand

ein Gesamtschaden von ca. 10000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die

Fahrlachstraße für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zu dem

Unfall wurden vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen.