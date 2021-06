Unbekannter Tatverdächtiger verletzt Mann mit Glasflasche – Polizei sucht hierzu noch Zeugen

Karlsruhe-Innenstadt – Bereits am 31.05.2021 kam es am frühen Abend im

Karlsruher Schlossgarten zu einer Körperverletzung, bei dem ein bislang

unbekannter Angreifer einem 18-Jährigen wohl mit einer abgebrochenen Glasflasche

eine Schnittwunde am Arm zufügte.

Offenbar völlig grundlos zerbrach der unbekannte Angreifer nach einem kurzen

Wortgefecht mit dem 18-Jährigen eine mitgeführte Wodkaflasche am Boden und griff

ihn mit dem abgebrochenen Teil an. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige zu

Fuß in unbekannte Richtung.

Zwei bislang unbekannte junge Frauen wurden auf die Tat aufmerksam und leisteten

dem 18-Jährigen erste Hilfe. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt

werden. Erst hiernach erstattete der junge Mann Anzeige bei der Polizei.

Der Täter sprach wohl akzentfreies Deutsch, war ca. 30 bis 40 Jahre alt und etwa

180 Zentimeter groß. Er war schlank, hatte kurze blonde Haare, trug einen

drei-Tage-Bart und hatte eine Tätowierung auf der Innenseite seines linken

Unterarms. Besonders auffällig war sein dunkelblaues T-Shirt mit Superman-Logo.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz sucht hierzu noch Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere die zwei genannten jungen Frauen

werden gebeten, sich unter 0721/666 3311 zu melden.

Bruchsal – Polizeibeamte werden zu Nachbarschaftsstreit gerufen und vernehmen Cannabisgeruch – über zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt

Bruchsal – Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe.

Beamte des Polizeireviers Bruchsal wurden am Sonntag gegen 07:25 Uhr zu einem

Nachbarschaftsstreit in die Bruchsaler Franz-Sigel-Straße gerufen und vernahmen

bei einem der Beteiligten deutlichen Cannabis-Geruch.

Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Polizeibeamten mehr als

2.100 Gramm Marihuana, 21 Ecstasy-Pillen, zwei Feinwaagen, ein Vakuumiergerät

sowie ein Pfefferspray sicher. Darüber hinaus fanden sie weitere Indizien, die

für einen Handel mit Betäubungsmitteln sprechen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 37-jährige Beschuldigte am

Montag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Vorwurfs des

bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Bruchsal.

Karlsruhe – Von Fahrbahn abgekommen und Warnbaken beschädigt

Karlsruhe – Über 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Karlsruher Südtangente

ereignete. Glücklicherweise blieb der Unfallverursacher bei dem Zusammenstoß mit

den Pfosten unverletzt.

Gegen 15:15 Uhr fuhr ein 62 Jahre alter Klein-Lkw-Fahrer mit Anhänger auf der

Südtangente in Fahrtrichtung Durlach. Höhe „Bulacher Kreuz“ verlor er vermutlich

infolge Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte hierbei

mit mehreren Warnbaken und blieb schließlich mit dem Anhänger an dem Pfosten

einer Schilderbrücke auf der Gegenfahrbahn hängen. Durch das abrupte Abstoppen

riss sich der auf dem Anhänger geladene Rennwagen los und wurde beschädigt.

Aufgrund der Unfallschäden an den Fahrzeugen mussten gleich mehrere

Abschleppfahrzeuge an die Unfallstelle gerufen werden.

Karlsruhe – Rücksichtslose Fahrer auf der Bundesautobahn A 5

Karlsruhe – Zwei rücksichtslose Autofahrer dürften sich auf der BAB A5 am

frühen Samstagabend ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert haben. Ein

45-jähriger Pkw-Fahrer war am Samstag gegen 19.30 Uhr auf dem mittleren

Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Norden unterwegs. Er wurde in Höhe der

Anschlussstelle Ettlingen zunächst von dem Fahrer eines weißen Audi Q8 bedrängt

und anschließend vom Fahrer einer silbernen Mercedes C-Klasse überholt. Die

beiden Fahrzeuglenker waren bei erlaubten 120 km/h erheblich zu schnell

unterwegs und lieferten sich augenscheinlich ein Rennen, da sie sich gegenseitig

dicht auffuhren und ausbremsten. Durch die Fahrweise der beiden Pkw-Fahrer sei

es zu gefährlichen Situationen für unbeteiligte Autofahrern gekommen. Der Audi-

und der Mercedesfahrer fuhren dann auf die A 8 in Richtung Stuttgart.

Die Polizei sucht nun Autofahrer die durch die Fahrweise der beiden Fahrer

gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe,

Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Bretten- 18-Jähriger wird auf Gartenparty durch Unbekannte angegriffen

Karlsruhe – Zu einer Auseinandersetzung auf einer Party kam es in der

Nacht auf Donnerstag in Bretten. Im Anschluss gingen die mutmaßlichen Täter

flüchtig, weshalb das Polizeirevier Bretten auf der Suche nach Zeugenhinweisen

ist.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich der 18-jährige Geschädigte mit

Freunden auf einer Feier im Gewann Hohberg. Mehrere unbekannte Jugendliche

kamen, gegen 00:20 Uhr, ebenfalls zur Party und gehen den jungen Mann

unvermittelt an. Hierbei wird er durch mehrere Personen geschlagen sowie mit

einer Gartenhacke attackiert. Hierdurch wird er am Knie, an den Armen im Gesicht

und dem Rücken verletzt. Die Beschuldigten flüchteten im Anschluss in unbekannte

Richtung.

Eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter konnte aufgrund der Dunkelheit nicht

abgegeben werden. Zeugen die Angaben über den Vorfall machen können werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252/50460 zu

melden.

Pfinztal – Quad-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Pfinztal – Ein 23-Jähriger Quad-Fahrer zog sich am Montagnachmittag in der

Friedenstraße in Pfinztal-Wöschbach bei einem alleinverursachten Unfall schwere

Verletzungen zu. Der junge Mann war gegen 17.00 Uhr mit dem Quad eines Bekannten

die Friedenstraße hangabwärts unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache die

Kontrolle über sein Gefährt verlor. Nach der Kollision mit einem am rechten

Fahrbahnrand geparkten Kleinlastwagen wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen.

Sein Quad hat sich daraufhin bei dem Aufprall auf ein gegenüberliegendes Hoftor

überschlagen. Ein hinzugeeiltes Team von Rettungssanitätern und Notarzt brachten

den Fahrer mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Er trug

zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

auf mehrere tausend Euro.

Karlsruhe, Südstadt – Alkoholisierter, psychisch beeinträchtigter Mann in Gewahrsam genommen

Karlsruhe – Ein 35-jähriger, stark alkoholisierter Mann, der sich

offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, drohte am frühen

Dienstagmorgen in der Schützenstraße damit, dass er eine Bombe auf die

gegenüberliegende Gaststätte werfen werde.

Drei männliche Personen, die gegen 00.20 Uhr die Gaststätte in der

Schützenstraße verließen, hörten die Drohung des Mannes und verständigten die

Polizei, da sie sich unsicher darüber waren, ob die Drohung des Mannes

ernstgenommen werden konnten. Der Mann hätte sich hierbei aus dem Fenster des

gegenüberliegenden Gebäudes gelehnt und die Drohung sowie fortwährend wirre

Sätze geäußert. Mehrere Streifenwagenbesatzungen eilten in der Folge zur

Wohnanschrift des 35-Jährigen und versuchten mit ihm Kontakt aufzunehmen.

Nachdem alle Versuche keinen Erfolg versprachen, öffnete er plötzlich die

Wohnungstür und konnte in der Folge durch Einsatzkräfte sofort in Gewahrsam

genommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die

Beamten keinerlei Sprengmittel oder andere explosive Gegenstände. Sie brachten

den 35-Jährigen nach einer Alkoholüberprüfung, bei der ein Wert von knapp zwei

Promille gemessen wurde, in eine Fachklinik. Die Schützenstraße war während der

Einsatzmaßnahmen kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

Karlsruhe – Versuchter Raub in der Günther-Klotz-Anlage – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Montagabend versuchten ein Mann und eine Frau einem

24-jährigen Mann sein Handy zu entwenden. Außerdem wurde er mit einer Flasche

auf den Kopf geschlagen und mit Pfefferspray angesprüht.

Der 24-Jährige war nach eigenen Angaben gegen 22.45 Uhr in der

Günther-Klotz-Anlage unterwegs. An der Einmündung Karl-Wolf-Weg/Ziegelstraße

wurde er von drei unbekannten Personen, zwei Männern und einer Frau,

angesprochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte ihm dann einer der

Männer sein Handy aus der Hosentasche nehmen. Dies konnte der Geschädigte aber

verhindern, wurde aber offenbar vom Täter mit einer Flasche auf den Kopf

geschlagen. Die Frau sprühte ihm noch Reizstoff ins Gesicht. Schließlich gelang

dem verletzten Geschädigten die Flucht. Er musste sich in ärztliche Behandlung

begeben. Leider zeigte er die Tat erst verspätet bei der Polizei an, sodass eine

Fahndung bislang negativ verlief.

Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, sich zu melden. Der Geschädigte konnte

nur den männlichen Haupttäter beschreiben. Dieser war ungefähr 40 Jahre alt, 180

cm groß und trug einen dunklen Bart hinter dem Mund-Nasen-Schutz. Vermutlich

handelte es sich um einen Mitteleuropäer, der eventuell bei der Tatausführung

eine grüne Schirmmütze trug. Er hatte grau melierte Haare und trug wohl eine

schwarze Jacke. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in

Verbindung setzen.

Taschendiebinnen am Hauptbahnhof unterwegs

Karlsruhe – Montagmorgen gegen 6:40 Uhr wartete eine 83-Jährige gemeinsam

mit ihrem Mann am Karlsruher Hauptbahnhof auf den ICE in Richtung Hamburg. Zwei

junge Frauen kamen auf das Paar zu und baten zunächst um einen Fahrplanauskunft.

Nachdem die beiden Damen die Reisenden in ein Gespräch verwickelt hatten, halfen

diese dem Paar ungewollt beim Einsteigen in den Zug. Hierbei verursachten die

Frauen ein Gedränge, welches Sie nutzten, um die 83-Jährige zu bestehlen. Die

ältere Dame bemerkte das Fehlen der Geldbörse vor Abfahrt des Zuges, konnte die

Täterinnen jedoch nicht mehr in der Nähe feststellen.

Gegen 7:30 Uhr gab ein Reisender die Geldbörse der 83-Jährigen auf der Wache der

Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof ab. Er hatte diese zuvor am Busbahnhof

gefunden. Es fehlten lediglich das Bargeld und zwei Bankkarten. Die bestohlene

Reisende meldete sich telefonisch auf der Wache und schilderte die Tat. Nach

ersten Ermittlungen versuchten die Täterinnen schon um 6:50 Uhr mit den

entwendeten Bankkarten Bargeld abzuheben. Die Bundespolizei stellte die

Geldbörse sicher und sperrte die Bankkarten der 83-Jährigen.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor Taschendieben, die ihre

Tatgelegenheiten in Zügen oder am Bahnsteig suchen. Der wichtigste Schutz vor

Taschendieben ist die Aufmerksamkeit. „Lassen Sie Ihre Wertsachen und Ihr Gepäck

nicht außer Acht. Vermeiden Sie Gedränge am Bahnsteig und halten Sie die derzeit

ohnehin gebotenen Abstände gerade dort konsequent ein“.

Die Täter gehen meist in Teams vor. Dabei nutzen sie häufig Tricks oder eine

vorhandene bzw. selbst verursachte Ablenkung: Einer lenkt das Opfer ab, einer

„zieht“ die Beute, andere decken die Tat und nehmen das Gestohlene an sich.

Weitere nützliche Informationen zum Thema „Sicher im Alltag“ und den Tricks der

Taschendiebe gibt es auf www.bundespolizei.de.

Bruchsal-Untergrombach – Verdacht auf Hundeköder

Karlsruhe – Am Sonntagmittag hat ein Hund in Bruchsal-Untergrombach einen

mutmaßlichen Hundeköder aufgenommen. Der Hundehalter reagierte umgehend und der

Vierbeiner blieb unverletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Hundehalter zwischen 11 und 14 Uhr mit

seiner Hündin auf einem Feldweg nahe der Straße „Im Brüchle“ unterwegs, als das

Tier einen zunächst unbekannten Gegenstand unter einem Blatt aufnahm und diesen

schluckte.

Der Besitzer reagierte umgehend und brachte das Tier in eine Klinik, wo die

Hündin zum Erbrechen gebracht wurde. Dabei stellte sich heraus, dass sie ein

Stück Fleischwurst gefressen hatte, in der sich eine Medikamentenkapsel befand.

Um was es sich hierbei jedoch genau handelte, ist nicht bekannt. Das Stück Wurst

wurde von der Tierärztin entsorgt. Die Hündin blieb unverletzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten,

sich mit der Polizeihundeführerstaffel unter 0721/6633980 in Verbindung zu

setzen.