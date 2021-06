Auffahrunfall

Fulda – Am Montag (07.06.) kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige aus Freiensteinau befuhr mit ihrem Ford-Fiesta den rechten Fahrstreifen der Dalbergstraße in Fahrtrichtung Rangstraße. Als diese verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies ein dahinterfahrender 44-jähriger aus Fulda zu spät und fuhr mit seinem vierrädrigen Leichtfahrzeug dem Ford-Fiesta auf. Die 21-jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Unfall – Zwei Verletzte

Fulda – Am Montag (07.06.) kam es gegen 7:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 54-jähriger Mazda-Fahrer aus Fulda befuhr die Petersberger Straße aus Richtung Innenstadt kommend. An der Kreuzung Petersberger Straße / Baugulfstraße ordnete er sich auf dem Linksabbiegerstreifen ein, um in die Baugulfstraße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah er einen entgegenkommenden 15-jährigen Motorroller-Fahrer aus Petersberg, welcher den rechtsseitigen Fahrradschutzstreifen der Petersberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Es kam zu Kollision bei dem der 15-Jährige schwer sowie der 54-jährige leichtverletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro.

Unfall mit einer schwerverletzten Person

Fulda – Am Montag (07.06.) kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Ein 63-jähriger LKW-Fahrer aus Gersfeld befuhr die K112 von Großenlüder-Müs kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. An der Einmündung zur L3141 wollte er nach links abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Bad Salzschlirf die L3141 von Eichenau kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. Der LKW-Fahrer übersah beim Abbiegevorgang den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Leichtkraftradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 58-jährige musste schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Bad Hersfeld

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kirchheim – Am Montag (07.06.) war ein Sattelzug auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage in der Hauptstraße geparkt. Gegen 16:45 Uhr bemerkte der 46-jährige Fahrer, der bis zu dem Zeitpunkt in seiner Kabine schlief, einen Anstoß. Vermutlich durch einen vorbeifahrenden LKW oder Sattelzug. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und konnte auch durch den Fahrer des beschädigten Sattelzugs nicht mehr gesehen werden. An der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Abbiegeunfall

Bad Hersfeld – Am Montag (07.06.), gegen 07:40 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Straße „Am Frauenberg“ und wollte nach links in die Meisebacher Straße abbiegen. Die Frau übersah im Kreuzungsbereich einen vorfahrsberechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro.

Unfall – E-Roller beteiligt

Bad Hersfeld – Am Montag (07.06.), gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 39-jährige Seat-Fahrerin den Parkplatz in der Straße „Am Schwimmbad“. An einer Einmündung übersah die Frau einen 11-jährigen Jungen auf einem E-Roller und es kam zum Unfall. Der Junge verletzte sich dabei. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall – Sachschaden

Wildeck-Richelsdorf- Am Montag (07.06.), gegen 9.10 Uhr, fuhr ein Wildecker Pkw-Fahrer mit seinem Fiat rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt in die Schildhofstraße ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Sprinter-Fahrer aus dem Werra-Suhl-Tal. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Gesamtschaden circa 7.000 Euro.

Vogelsberg

Mit Mountainbike gestürzt

Schotten – Am Donnerstag (03.06.), gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 35-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Mountainbike den Schotterweg vom Hoherodskopf herkommend in Richtung Hochwaldhausen. In Höhe der „Flößerschneise“ verlor die 35-Jährige die Kontrolle über ihr Mountainbike und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Mountainbike entstand geringer Sachschaden.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten – Am Sonntag (06.06.), in der Zeit von 2 Uhr bis 3 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer mit seinem Kraftrad der Marke Hyosung die Kreisstraße von Rainrod herkommend in Richtung Eichelsachsen. Auf der abschüssigen Straße, im Bereich einer Rechtskurve, geriet der 51-jährige mit seinem Kraftrad nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Dabei verlor der 51-jährige den Halt und stürzte. Er wurde jedoch erst am Nachmittag im Straßengraben liegend gefunden. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Kraftrad entstand Sachschaden von 500 Euro.

Mit Pedelec gestürzt

Freiensteinau – Am Sonntag (06.06.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 54-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec die Birsteiner Straße. In Höhe der Hausnummer 3 stieß sie mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein. Durch den Aufprall verlor die 54-jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Am Pedelec entstand kein Sachschaden.

Von Fahrbahn abgekommen

Herbstein – Am Sonntag (06.06.), gegen 22:30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Hyundai die Bundesstraße von Altenschlirf kommend in Richtung Herbstein. Kurz vor der Einmündung zur Landesstraße nach Ilbeshausen / Hochwaldhausen, verlor er, im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er einen Leipfosten und prallte gegen die Betoneinfassung an der dortigen Böschung. Bei dem Unfall verletzte sich der 25-Jährige leicht. Da der 25-Jährige nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach – Am Montag (07.06), gegen 7:00 Uhr, parkte ein 45-jähriger Pkw-Fahrer seinen Opel Corsa in der Spessartstraße in Höhe der Hausnummer 13 auf einer Parkfläche. Als er gegen 11 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der linken Fahrzeugseite im Heckbereich beschädigt war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug zu dicht an dem Corsa vorbeigefahren und hatte diesen dabei touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Diebstahl von Weidezaungerät

Freiensteinau – Zwischen Samstag (05.06.) und Sonntag (06.06.) stahlen Unbekannte von einer Weide an der K 257, zwischen Radmühl und Rebsdorf, ein Weidezaungerät im Wert von 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Herbstein – In der Nacht auf Dienstag (08.06.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Hessenstraße ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie stahlen einen Laptop und eine braune Geldkassette mit Bargeld in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch – Täterhinweis

Lauterbach – Zwischen Montagmittag (31.05.) und Mittwochmittag (02.06.) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße „In der Bußecke“ ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen einen Waffenschrank (140cm x 40cm x 40cm) mit drei Jagdwaffen, mehrere Schuss Munition und zwei wertvolle Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Alsfeld ergaben, dass der große und schwere Waffenschrank vermutlich über den Vorgarten des Grundstücks getragen und in ein entsprechend geeignetes Fahrzeug verladen wurde. Zeugen hatten mehrere Tage vor dem Einbruch drei Personen im Bereich des Hauses beobachtet, die sich auffällig verhielten und das betroffene Wohnhaus offensichtlich auskundschafteten. Diese können wie folgt beschrieben werden: Person 1: weiblich, circa 165cm groß, lange braune Haare, schlank, heller Hauttyp, dunkel gekleidet Person 2: weiblich, circa 165cm groß, kurze braune Haare, schlank, heller Hauttyp, dunkel gekleidet Person 3: männlich, circa 175cm groß, dunkel gekleidet, heller Hauttyp, schlank Alle drei Personen seien um die 20-25 Jahre alt gewesen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Versuchter Fahrraddiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra – In der Nacht auf Dienstag (08.06.), gegen 3:30 Uhr, versuchte ein Unbekannter in der Bahnhofstraße ein mit einem Kabelschloss gesichertes Pedelec zu stehlen. Das Zweirad der Marke Kalkhoff stand bei einem Fahrradständer im Bereich einer Unterführung. Eine Zeugin beobachtete die Tat und drohte damit die Polizei zu verständigen. Daraufhin flüchtete der nicht näher beschriebene Täter ohne Diebesgut. Es entstand 20 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Grafitti – Tatverdächtiger festgenommen

Fulda – In der Nacht auf Dienstag (08.06.) wurden verschiedene Objekte im Bereich der Innenstadt mit Farbe beschmiert. Die Polizei Fulda nahm umgehend die entsprechenden Ermittlungen auf und konnte am frühen Morgen einen 24-jährigen Tatverdächtigen aus Rostock in einem Fuldaer Hotel festnehmen. Derzeit ist noch unklar, warum die Farbschmierereien begangen wurden. Die Ermittlungen durch die Polizeistation Fulda dauern an. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickbetrügerei durch falschen Bankmitarbeiter – 78-Jährige wird Opfer

Fulda – Bereits Ende Mai erhielt eine 78-jährige Frau aus dem Raum Fulda eine E-Mail, Absender war angeblich ihre Bank (sogenannte Phishingmail). Sie sollte ihre Zugangsdaten zum Online-Banking eingeben, da sonst ihr Zugang gesperrt werde. Nachdem sie die Daten eingegeben hatte, meldete sich telefonisch ein Mann, der sich als Mitarbeiter der entsprechenden Bank ausgab. Er forderte die 78-Jährige auf, ihm mehrere TAN durchzugeben, da andernfalls die Nutzung ihres Online-Bankings nicht mehr möglich sei. Im guten Glauben folgte die Seniorin der Aufforderung. Am vergangenen Montag (07.06.) bemerkte die Geschädigte, dass ihr Konto überzogen war und meldete sich bei der Polizei. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ihre Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch und sorgsam im Umgang mit Zugangsdaten zum Online-Banking.

Reagieren Sie nicht auf sogenannte Phishingmails und löschen Sie diese.

Geben Sie niemals TAN-Nummern am Telefon weiter!

Sollten Sie einen Anruf durch falsche Bankmitarbeiter erhalten, gehen Sie nicht darauf ein.

Verständigen Sie bei Anrufen durch falsche Bankmitarbeiter ihre Bank und die Polizei.

Hinweis:

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl, bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Sexuelle Belästigung

Fulda – Am Mittwoch (02.06.) wurde eine 21-jährige Frau aus Fulda in einem Stadtbus von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Die Frau stieg gegen 17 Uhr am Busbahnhof Heertorplatz in einen Bus der Linie sechs und setzte sich im vorderen Bereich auf einen Platz in einem Vierersitzbereich. Ein unbekannter Mann nahm neben ihr und sein Begleiter ihr gegenüber Platz. Kurz darauf legte ihr Sitznachbar seine Hand auf einen ihrer Oberschenkel und schob diese dann weiter in Richtung Intimbereich. Die Frau stieß die Hand weg und verließ kurz darauf an der Haltestelle Wörthstraße den Bus. Sie beschreibt den Mann folgendermaßen: circa 175 cm groß, Glatze, kräftige Figur, sehr dunkle Hautfarbe, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit weißem T-Shirt, schwarzer kurzer Hose, führte einen Rucksack mit sich. Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anmeldung ab sofort möglich – „Pedelec… mit Rückenwind, aber sicher“: Drei Veranstaltungen des Polizeipräsidiums Osthessen im Juli

Osthessen (ots)

Fahrradfahren – vor allem mit dem Pedelec – erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Doch je mehr Osthessen fleißig in die Pedale treten, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit für Unfälle. Allein im vergangenen Jahr stieg die Anzahl an Unfällen mit Pedelecs um rund 70 Prozent. Aus diesem Grund bietet das Polizeipräsidium Osthessen im Rahmen seines 20-jährigen Jubiläums Fahrsicherheitstraining in allen drei Landkreisen an.

Polizeihauptkommissarin Wiebke Noll weiß, dass vor allem die Corona bedingten Einschränkungen Einfluss auf die Nachfrage nach Pedelecs genommen haben. „Besonders an den Wochenenden und an schönen Tagen sieht man zahlreiche Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer“, so Noll, die sich über die sportlichen Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger freut. Die Polizeihauptkommissarin ist selbst begeisterte Pedelec- und Fahrradfahrerin, stellt jedoch fest: „Leider machen einige den Fehler und setzen sich bei der ersten Fahrt ganz unbekümmert auf ihr Pedelec, weil sie ja schließlich Fahrrad fahren können. Allerdings bedenken sie nicht, dass ein Pedelec durch den Motor sehr viel schwerer ist und sie damit teilweise viel schneller unterwegs sind.“ Neue Funktionen sorgen da nicht nur für Unsicherheit, sondern erhöhen auch das Verletzungsrisiko.

Pedelec-Training des Polizeipräsidiums Osthessen

Den Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit im Umgang mit motorisierten Fahrrädern geben: Um dieses Ziel zu erreichen, führt das Polizeipräsidium Osthessen im Rahmen seines 20-jährigen Jubiläums in allen drei Landkreisen kostenfreie Fahrsicherheitstrainings mit Pedelecs durch.

Anmeldungen werden ab sofort für folgende Termine entgegen genommen:

Samstag, 03.07.2021, 10 Uhr: Lauterbach, Polizeidirektion

Vogelsberg, Lindenstraße 50

Vogelsberg, Lindenstraße 50 Sonntag, 04.07.2021, 10 Uhr: Fulda, Polizeipräsidium Osthessen,

Severingstraße 1-7

Severingstraße 1-7 Samstag, 10.07.2021, 10 Uhr: Rotenburg a.d.F., Polizeistation

Rotenburg, Hainweg 3

Wiebke Noll erinnert sich noch gut an ihre ersten Versuche: „Ich habe damals selbst an einem Trainingsparcour für Pedelecs teilgenommen und war sehr erstaunt, wie viele Kleinigkeiten das Fahren nicht nur einfacher, sondern auch sicherer machen.“ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in rund drei bis vier Stunden unter professioneller Anleitung die Grenzen eines Pedelecs austesten und nützliche Fahrtechniken erlernen.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen sind ab sofort unter Angabe von Name, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer an praevention.ppoh@polizei.hessen.de möglich.

Die besten Tipps und Tricks jetzt auf Social Media

Um den Bürgerinnen und Bürgern schon im Voraus Einblicke in das sichere Fahren mit dem Pedelec zu ermöglichen, können sich Interessierte ab sofort auf eine vierteilige Video-Serie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums freuen. Wiebke Noll wird gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Patrick Bug interessante Tipps und Tricks geben. Der erste Teil der Serie „Sicheres Fahrrad“ ist bereits online. Vier Wochen lang wird es jeweils dienstags ein neues Video rund um die Themen Grundlagen, Fahrfehler, Hindernisse und mehr geben.

Pst. Rotenburg a. d. Fulda

