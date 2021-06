Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Vermisster ist wieder da – Bad Orb

(aa) Der seit Donnerstag letzter Woche (03.06.2021) vermisste 50-Jährige aus Bad Orb ist wieder da. Er wurde am Dienstag von Bekannten in Frankfurt angetroffen.

Porsche bei Unfallflucht beschädigt: Zeugen bitte melden! – B 45 / Rodgau

(tl) Schätzungsweise 8.000 Euro Sachschaden an einem Porsche sind bei einem Unfall am frühen Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 45 entstanden. Der 24 Jahre alte Fahrer des Panamera war gegen 0.50 Uhr auf dem linken der beiden Fahrstreifen in Richtung Hanau unterwegs, als er zwischen Eppertshausen und Nieder-Roden einem bislang unbekannten Auto ausweichen musste. Dessen Fahrer wollte zuvor offenbar einen Lastwagen überholen und beabsichtigte hierfür vom rechten Fahrstreifen auf die Fahrspur des Mannes aus Michelstadt zu wechseln, den er dabei vermutlich übersah. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Porsche-Lenker nach links aus und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Verursacherfahrzeug, zu dem bisher lediglich bekannt ist, dass es sich um ein dunkles Auto gehandelt haben soll, brach daraufhin den Spurwechsel ab und fuhr anschließend unerlaubt davon. Die Unfallfluchtermittler in Langenselbold bitten nun um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Radlader von Baustellengelände gestohlen – Dietzenbach

(fg) Einen Radlader haben Unbekannte von einem Baustellengelände in der Straße „Am Bieberbach“ in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendet. Der Volvo vom Typ L30 C2 wurde für den Abtransport möglicherweise auf ein anderes Fahrzeug aufgeladen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Radladers machen können, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

Wer sah den Mann, der Passantin die Hand küsste? – Hanau

(aa) Die Kripo sucht nach der Belästigung einer Fußgängerin am Montagmittag „Am Freiheitsplatz“ Zeugen. Gegen 13.35 Uhr stand die Schülerin an der Haltestelle Bussteig C1, als plötzlich ein etwa 45 Jahre alter Mann ihre Hand nahm, diese küsste und einen Kuss ihrerseits forderte. Die Hanauerin stieg schließlich in den Bus ein. Der Täter hatte braune Haare und einen Dreitagebart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Mann wurde geschlagen – Zeugen gesucht – Gelnhausen/Hailer

(aa) Noch unklar sind die Hintergründe zu einem Vorfall am frühen Sonntagmorgen in der Lagerhausstraße am Bahnhof. Gegen 4 Uhr wurde ein 25-Jähriger von etwa vier Tätern geschlagen. Nach dem Angriff flüchteten die Personen, zu denen noch keine nähere Beschreibung vorliegt. Der Aschaffenburger erlitt Verletzungen am Kopf und Oberkörper. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten der Ermittlungsgruppe Gelnhausen bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.