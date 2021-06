Gemeinsame Presserklärung des Landkreises Limburg-Weilburg und des Polizeipräsidiums Westhessen

Dem Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg sowie dem Polizeipräsidium Westhessen sind zwei Fälle bekannt geworden, in denen Betrüger telefonisch Kontakt zu Senioren aufgenommen und sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgegeben haben. Unter dem Vorwand, dass der elektronische Impfnachweis erstellt werden solle, wurden persönliche Daten abgefragt bzw. verlangt, dass die Richtigkeit bereits vorhandener Daten bestätigt wurde. In einem Fall wurden so auch Kontodaten preisgegeben. Von dem Konto wurde nach kurzer Zeit ein größerer Geldbetrag abgebucht, woraufhin die Geschädigten Strafanzeige erstatteten.

Die Erstellung des elektronischen Impfausweises befindet sich noch im Projektstadium und wird in Hessen derzeit in einigen wenigen Impfzentren erprobt. Die konkrete Umsetzung ist noch nicht endgültig entschieden. Nach jetzigen Informationen werden keine Kosten für die Bürgerinnen und Bürger entstehen. Das Gesundheitsamt benötigt für seine Arbeit definitiv keine Bankdaten.

In diesem Zusammenhang empfiehlt das Polizeipräsidium Westhessen, unter anderem die folgenden Verhaltenshinweise zu beachten, um sich vor dieser sowie ähnlichen Betrugsmaschen zu schützen:

Corona-Virus-Impfung („digitaler Impfpass“) – Sollten Sie im Zusammenhang mit der Corona-Virus-Impfung, bzw. dem „digitalen Impfpass“ einen nicht verabredeten Besuch erhalten oder Zahlungsaufforderungen an Sie gestellt werden, verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Telefonnummer 110. – Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein, da im Zusammenhang mit Corona-Virus-Impfungen den Bürgerinnen und Bürgern keine Kosten entstehen.

Telefonanrufe

Hausbesuche

auf, sobald es zu Geldforderungen am Telefon kommt. – Geben Sie am Telefon keine privaten Daten, Kontonummern und Informationen über finanzielle Verhältnisse weiter. – Seien Sie misstrauisch gegenüber Personen, die sich nicht selbst mit Namen vorstellen. – Wenn Sie unsicher sind, legen Sie auf und wählen Sie die 110. Hausbesuche Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung. – Lassen Sie sich

E-Mail und Internet

von Amtspersonen den Ausweis zeigen und rückversichern Sie sich im Zweifel bei der entsprechenden Behörde. – Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Geld an der Haustür. – Wehren Sie sich energisch gegen aufdringliche Besucher, schließen Sie die Tür, werden sie laut und wählen Sie die 110. E-Mail und Internet Öffnen Sie keine Daten, Links oder Anhänge von unbekannten

Adressaten. – Geben Sie keine persönlichen (Bank)daten weiter. –

Versenden Sie keine Kopien Ihrer Ausweise an unbekannte Personen.

Diese könnten Ihre Identität missbrauchen. – Seien Sie misstrauisch

bei Online-Shops, die als Zahlungsweise nur Vorauskasse oder

Kreditkarte akzeptieren. – Gehen Sie nicht auf Geldforderungen von

Internetbekanntschaften ein.

Portemonnaie aus Einkaufstasche gestohlen, Brechen, Limburger Straße, Montag, 07.06.2021, 07:20 Uhr

(wie)Am frühen Montagmorgen bestahl ein unbekannter Dieb eine 51-jährige Dame in einem Supermarkt in Brechen. Hierzu nutzte der Täter einen unbeobachteten Moment während des Einkaufs und entnahm die Geldbörse aus einer Einkaufstasche, die im Einkaufswagen abgelegt war. Die 51-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als der Täter schon verschwunden war. Die Polizei rät: Lassen Sie ihre Wertsachen niemals unbeaufsichtigt, denn Diebe nutzen jede Möglichkeit.

Gefälschter Führerschein hält Kontrolle nicht stand, Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 07.06.2021, 11:35 Uhr

(wie)Bei einer Verkehrskontrolle in Weilburg versuchte ein 43-jähriger Mann, die Polizei mit einem gefälschten Führerschein zu täuschen. Die Spezialisten des regionalen Verkehrsdienstes hielten im Rahmen einer Verkehrskontrolle den 43-Jährigen mit seinem Fiat Ducato an und kontrollierten die Ausweisdokumente. Hierbei fiel den erfahrenen Beamten schnell auf, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein aus Serbien um eine Fälschung handelte. Das Dokument wurde somit sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden und eine Strafanzeige gefertigt.

Unfall mit Fahrschülerin,

Limburg, Wiesbadener Straße, Montag, 07.06.2021, 17:30 Uhr

(wie)Eine Fahrschülerin wurde am Montagnachmittag bei einem Sturz verletzt. Die 17-Jährige war mit einem Motorrad bei einer Ausbildungsfahrt in Limburg unterwegs. In einer Kurve der Wiesbadener Straße kam sie hierbei von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Bei dem anschließenden Sturz wurde die Fahrschülerin leicht verletzt. Der Unfall wurde von der Polizei aufgenommen, die Fahrstunde konnte nicht fortgeführt werden.

Unfallflucht in Niederzeuzheim,

Hadamar-Niederzeuzheim, Obergasse, Dienstag, 08.06.2021, zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr

(wie)Am frühen Dienstagmorgen wurde in Niederzeuzheim ein parkendes Auto angefahren und der Unfallverursacher floh von der Unfallstelle. Zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen, in der Obergasse am Straßenrand geparkten, Mercedes Kombi, sodass dieser stark am Heck beschädigt und ca. eine Fahrzeuglänge nach vorne verschoben wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das flüchtige Fahrzeug muss stark im Frontbereich beschädigt sein.

Die Polizei in Limburg bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 zu melden.

Hinweise zu beschädigter Ruhebank erbeten, Hadamar-Oberweyer, Geh- und Radweg nach Niederweyer , Freitag, 28.05.2021, 20:00 Uhr bis Samstag, 29.05.2021, 08:00 Uhr

(wie)In der Nacht von Freitag auf Samstag des vorletzten Wochenendes wurde bei Oberweyer eine Ruhebank beschädigt. Aufgrund der Spurenlage kommt für die Beschädigung nur ein größeres, landwirtschaftliches Fahrzeug in Frage. Dieses muss den Geh- und Radweg nach Niederweyer genutzt und dabei die Bank beschädigt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000EUR

Die Polizei in Limburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 zu melden.