Lambrecht: Pfalzakademie wieder geöffnet

Lambrecht – Die Pfalzakademie Lambrecht ist wieder geöffnet. Ab sofort können demnach neben den Online-Trainings auch Präsenzseminare besucht oder dort organisiert werden. Damit versorgt auch die Küche wieder ihre Gäste mit wohlschmeckenden Gerichten.

Es besteht die Möglichkeit, in der Bildungsstätte zu übernachten. Das heißt, auch Freizeitgruppen, wie Wanderer und Radfahrer, können sich wieder in der Pfalzakademie treffen und von dort zu ihren Touren aufbrechen. Die Pfalzakademie, die neben dem Restaurant über einen zum Grillen geeigneten Freisitz verfügt, liegt idyllisch am Waldrand in Lambrecht; Parkplätze sind in großer Zahl vorhanden. Im Haus gelten nach wie vor die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln.

Das Team der Pfalzakademie ist für Fragen telefonisch unter 06325 18000 oder per E-Mail an info@pfalzakademie.bv-pfalz.de erreichbar. Weitere Informationen finden sich unter www.pfalzakademie.de.