Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Vormittag des 08.06.2021 wurden im Zeitraum von 07:15 Uhr bis ca. 11:00 Uhr an drei Örtlichkeiten (Spitalbachstraße, Branchweilerhofstraße, Landauer Straße) Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Spitalbachstraße wurde der Schulverkehr in Augenschein genommen. Was die Sicherheit der Kinder betrifft, gab es seitens der Polizei keine Beanstandungen. Insgesamt nur acht Verstöße, davon fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht, wurden festgestellt und geahndet. Zwei Autofahrer wurden beim Telefonieren mit dem Mobiltelefon erwischt und ein Autofahrer erhielt einen Mängelbericht, da er die erforderliche Warnweste nicht mitführte.

