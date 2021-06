Nach tödlichem Verkehrsunfall – Mutmaßlicher Beifahrer meldet sich bei der Polizei

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Folgemeldung, Stand 14 Uhr – Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in der Nacht zum Dienstag (08.06.) in der Darmstädter Landstraße B43 hat sich im Laufe des Tages der mutmaßliche Beifahrer des tödlich verletzten Autofahrers bei der Polizei gemeldet. Es handelt sich um einen 22-jährigen Mann aus Rüsselsheim. Warum der 22-Jährige die Unfallstelle noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zu Fuß verließ, müssen nun die weiteren polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Zu dem offenbar ebenfalls von der Unfallstelle weggelaufenen Hund gingen bei der Polizei zwischenzeitlich mehrere Hinweise, unter anderem aus dem Bereich der A 671 bei Hochheim ein. Dem Vierbeiner konnten die Ordnungshüter allerdings bislang noch nicht habhaft werden.

Die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls, bei dem nach ersten Schätzungen etwa 5500 Euro Schaden entstanden, dauern derweil an. Hierzu wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen.

Erstmeldung 05 Uhr:

(ots) – Am Dienstag (08.06.) kam es um kurz vor 01:00 Uhr in Gustavsburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Rüsselsheim befuhr mit seinem Opel Omega die Darmstädter Landstraße (Bundesstraße 43) mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wiesbaden. In Höhe der Hausnummer 123 verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Ein entgegenkommender, dunkler Mercedes Benz der G-Klasse konnte dem Unfallfahrzeug gerade noch ausweichen, bevor der Opel Omega nahezu ungebremst gegen eine Hauswand fuhr.

Der Fahrer des Opel Omega wurde schwer verletzt, war eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer stieg aus dem Unfallfahrzeug aus, stand noch kurz am Pkw, verließ laut Zeugenangaben dann aber noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zu Fuß die Unfallstelle. Ebenso sei ein Hund vom Unfallort weggelaufen.

Eine sofort eingeleitete Suche nach dem eventuell verletzten Beifahrer mit mehreren Streifen, einem Diensthund und am Mainufer durch ein Boot der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden verlief ohne Erfolg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Aufklärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Opel wurde sichergestellt.

Während der Dauer der Einsatzmaßnahmen war die B 43 in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung konnte um 03:35 Uhr aufgehoben werden. Die Polizei in Bischofsheim bittet den Beifahrer des Unfallfahrzeuges, sowie Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer/die Insassen des dunklen Mercedes-Benz G-Klasse, sich unter der Rufnummer 06144 / 96660 zu melden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-3030.

Nach Badeunfall im Rhein – 42-jährige vermisst – Polizei sucht Zeugin

Biebesheim (ots) – Folgemeldung, 09 Uhr – Nach dem Badeunfall im Bereich der Nato-Rampe im Rhein am Sonntagnachmittag 06.06.2021, wenden sich die Beamten des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nun zwecks weiterer Klärung des Geschehens an die Öffentlichkeit. Wer hielt sich am vergangenen Sonntag 06.06.2021 gegen 15.00 Uhr, im dortigen Bereich auf und kann sachdienliche Hinweise geben?

Insbesondere wenden sich die Ermittler hierbei an eine Frau, die eine Gruppe von Jetski-Fahrern auf den Mann im Fluss aufmerksam gemacht haben soll, welcher durch einen der Fahrer anschließend an das Ufer gebracht werden konnte.

Die Unbekannte war in Begleitung eines Mannes, möglicherweise handelte es sich hierbei um ihren Ehemann. Das Paar soll Mitte fünfzig bis Anfang sechzig Jahre alt sein.

Die Beamten bitten um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Erstmeldung 06.06.2021, 09 Uhr:

Gemarkung Biebesheim (ots) – Am Sonntagnachmittag (06.06.2021) kam es am Rhein bei Biebesheim zu einem Badeunfall. Eine 42-jährige Frau und ihr 41-jähriger Ehemann aus dem Main-Kinzig Kreis waren um kurz vor 15:00 Uhr im Bereich der Nato-Rampe (hessische Seite) von einer Sandbank aus zum Schwimmen in den Rhein gegangen. Beide wurden im weiteren Verlauf abgetrieben und immer weiter in Richtung Flussmitte gezogen.

Während der Ehemann von einem Jet-Ski-Fahrer Höhe des Altrheins gerettet und zum Ufer gebracht werden konnte, versank die Frau im Wasser und konnte nicht mehr gesichtet werden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen der Feuerwehren beidseits den Rheins mit allen verfügbaren Booten, der DLRG mit mehreren Booten, Strömungsretter und Tauchern, sowie Polizei mit mehreren Booten, Einsatzkräften am Ufer und dem hessischen Polizeihubschrauber, verliefen bislang ohne Erfolg.

Darmstadt

Diebe im Kindergarten – Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (4.6.) und Montag (7.6.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in den Räumen einer Kindertagesstätte am Schlossgartenplatz getrieben. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu den Räumen und ließen dort unter anderem Laptops und Kameras mitgehen.

Möglicherweise konnten die Täter beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nehmen die Ermittler beim 1.Polizeirvier unter der Rufnummer 06151/969-3900 entgegen.

Elektrorad gestohlen und Damenrad zurückgelassen

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag (7.-8.6.) hatten es Fahrraddiebe in der Pallaswiesenstraße/Ecke Parcusstraße auf ein schwarzes Elektrorad vom Hersteller “Riese & Müller” abgesehen. In der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 1 Uhr durchtrennten sie das Schloss mit dem das Rad an einen Pfosten gesichert war und machten sich mit dem rund 2.500 Euro Gefährt auf und davon.

Als der Eigentümer gegen 01 Uhr zurückkehrte bemerkte er das Fehlen seines Eigentumes und stellte zugleich fest, dass ein ihm unbekanntes möglicherweise ebenfalls von den Tätern entwendetes Fahrrad zurückgelassen wurde.

Bei dem “herrenlosen” Rad handelt es sich um ein dunkelblaues Damenrad von der Marke “Arcadia”. Die verständigte Polizei stellte das zurückgelassene Fahrrad sicher.

Nach Einleitung eines Verfahrens wegen des besonders schweren Diebstahls fragen die Beamten: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer vermisst ein blaues Damenrad oder kann Hinweise zu dem Eigentümer geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler des 1. Polizeireviers in Darmstadt zu erreichen und nehmen alle sachdienlichen Informationen entgegen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (5.6.) und Montag (7.6.) die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Ruthsstraße aufzubrechen.

Die Spuren ihres kriminellen Vorhabens wurden am Montagnachmittag entdeckt und die Polizei verständigt, Die hat ein Verfahren wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Rauschgiftfahnder durchsuchen drei Wohnungen

Erbach/Groß-Umstadt/Breuberg (ots) – Rauschgiftfahnder aus dem Odenwald haben am Dienstagmorgen 08.06.21 mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei und Rauschgifthunden drei Wohnungen mit richterlichen Beschlüssen durchsucht. Die Ermittlungen richten sich zum einen gegen zwei Männer im Alter von 65 und 59 Jahren, die im Verdacht stehen gewerbsmäßig mit CBD-Blüten zu handeln.

Zum anderen hatten die Ermittler aus einem anderen Rauschgiftverfahren Erkenntnisse über einen 27-jährigen Mann aus Breuberg gewonnen, der Marihuana ankaufen soll. Der Verdacht hat sich bestätigt. Obwohl bei ihm nur eine geringe Menge des Rauschmittels gefunden wurde, laufen die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz weiter.

In den Wohnungen der zwei Männer in Erbach und Groß-Umstadt wurden etwa 250 Dosen mit CBD-Blüten und 280 Tüten, die mit jeweils einem Gramm CBD-Blüten gefüllt waren,sichergestellt. Des Weiteren nahmen die Ermittler 6.500 Euro, drei Computer und Rechnungen über zurückliegende Verkäufe in amtlicher Verwahrung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

“Falsche Polizeibeamte” erbeuten mehrere Tausend Euro – Echte Polizei warnt und gibt Tipps

Modautal-Asbach (ots) – Kriminelle haben mit der Masche “Falsche Polizeibeamte” am Montagabend (7.6.) Geld und mehrere Wertgegenstände bei einer lebensälteren Frau erbeutet.

Gegen 18 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann, der vorgab von der Polizei zu sein. Man habe Einbrecher festgenommen, die es auch auf das Hab und Gut der Angerufenen abgesehen hätten. Ihre Wertsachen seien nun nicht mehr sicher und müssten demnach an die Polizei übergeben werden. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger die ältere Frau dazu, mehrere Tausend Euro an Bargeld und Wertgegenstände, unter anderem Schmuckstücke und Münzsammlungen, zusammenzupacken und einem angeblichen Kollegen zu übergeben. Die Wertsachen wurden gegen 20.30 Uhr von einem unbekannten Mann in der Nähe der Straße “Am Sportplatz” abgeholt. Das Alter des Abholers wurde auf circa 45 Jahre geschätzt. Er trug einen blauen Pullover und flüchtete im Anschluss mit den Gegenständen zu Fuß.

Das Kriminalkommissariat 24 in Darmstadt bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dieser Sache gemacht haben, oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut vor der Masche gewarnt.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte nur aufgrund eines Anrufs. Die Polizei fragt sie am Telefon nie zu ihren finanziellen Hintergründen und Wertgegenständen aus. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Sollten Sie sich unsicher sein, dann beenden Sie das Telefonat sofort, legen den Hörer zunächst auf und wählen Sie umgehend den Polizeinotruf 110.

Kreis Bergstraße

Kriminelle gehen leer aus – Wer kann Hinweise geben?

Bensheim-Auerbach (ots) – Nachdem Büroräume in der Goethestraße am vergangenen Wochenende, Freitag (4.6.) bis Sonntag (6.6.), in das Visier Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten. Dennoch hinterließen sie insgesamt einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Polizei ermittelt nach Unfallflucht auf dem Parkplatz Parkhof

Heppenheim (ots) – Am Dienstag 08.06.2021 ereignete sich im Zeitraum zwischen 08-09 Uhr, auf dem Parkplatz des Parkhofes in Heppenheim, eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte gegen 08:00 Uhr seinen Pkw, einen VW Passat in der Farbe Schwarz, auf dem Parkplatz ab.

Als er gegen 09:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück kam, stellte er einen Schaden an der hinteren linken Fahrerseite fest. Ersichtlich waren hierbei weiße Lackabriebe, die von dem Verursacherfahrzeug tammen müssen. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken in/aus eine/r Parklücke das Fahrzeug des Geschädigten. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeidienststelle in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Frontalzusammenstoß mit 2 Verletzten

Fürth (ots) – Am Montag 07.06.2021 kam es gegen 12:17 Uhr auf der Erbacher Straße zu einem Verkehrsunfall auf Höhe des dortigen Netto-Marktes. Die Unfallverursacherin befuhr die Erbacher Straße in Fahrtrichtung Fürth Weschnitz. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die Unfallverursacherin nach links von ihrem Fahrstreifen ab und befuhr die Gegenfahrbahn.

Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw, der ordnungsgemäß seinen Fahrstreifen befuhr. Hierbei wurden sowohl die Unfallverursacherin, als auch der Unfallbeteiligte des anderen Fahrzeuges verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden nach Erstversorgung vor Ort in Krankenhäuser verbracht.

Die Fahrbahn wurde aufgrund der stark beschädigten Fahrzeuge zunächst vollgesperrt, es liefen bei beiden Pkw Betriebsstoffe aus. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 25000 Euro belaufen. Nach Abtransport der beteiligten Fahrzeuge wurde die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben.

Odenwaldkreis

Unbekannte Vandalen am Werk – Mehrere Hundert Euro Sachschaden

Oberzent-Hetzbach (ots) – Mehrere unbekannte Vandalen hatten es im Tatzeitraum zwischen Montagnachmittag (7.6.) und Dienstagmorgen (8.6.) auf unter anderem Sitzbänke und Beschilderungen auf der Bundesstraße 460 sowie im Bereich des Marbach-Stausees abgesehen.

Neben mehreren Leitpfosten, die von den Unbekannten entlang der Bundesstraße 460 offenbar herausgerissen wurden, gerieten unter anderem Sitzbänke sowie Verkehrs- und Hinweisschilder in den Fokus der Vandalen. Hierbei rissen sie auch mehrere Verkehrsschilder im Bereich der Staumauer unter Gewalteinwirkung aus ihrer Verankerungen heraus und warfen diese im Anschluss in den See.

Wieso die Unbekannten ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder dubiose Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 41 in Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0 aufzunehmen.

Verkehrsunfallflucht auf Bienenmarktgelände

Michelstadt (ots) – Am Montag (07.06.) im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 09:30 Uhr kam es auf dem Bienenmarktgelände in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Zunächst war der Pkw der 39-jährigen geschädigten Odenwälderin, ein grauer Kia Kombi, auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes abgestellt, zu einem späteren Zeitraum auf dem Bienenmarktparkplatz im rückwärtigen Bereich der dortigen Sparkassenfiliale.

Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 800 EUR beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeidienststelle in Erbach in Verbindung zu setzen.

