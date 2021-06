Beim Joggen angegriffen,

Wiesbaden, Elsässer Platz, Montag, 07.06.2021, 21:00 Uhr

(he)Gestern Abend kam es auf dem Parkplatz „Elsässer Platz“ zu einem Angriff auf

einen 31-jährigen Jogger, welcher von zwei Männern körperlich angegangen und

verletzt wurde. Den eigenen Angaben zufolge lief der Mann während seiner

Sportrunde quer über den dortigen Parkplatz, entlang eines Fahrradweges. Im

Bereich eines von Steinen umgebenen Baumes sei er auf vier Personen getroffen.

Zwei Personen hätten auf dem Fahrradweg gestanden und ihm dadurch den Weg

versperrt. Er habe gestoppt und sei von einem Mann nach Kleingeld gefragt

worden. Als er dies verneint hatte und weiterlaufen wollte, habe man ihn

angerempelt und mit einer Bierflasche nach ihm geschlagen. Bei einer

Abwehrbewegung verletzte sich das Opfer an der Hand. Nach diesem Angriff

flüchtete der 31-Jährige in Richtung Klarenthaler-/ Dotzheimer Straße.

Beschreibung der Person, welche den Schlag mit der Bierflasche ausführte: 19-20

Jahre, circa, 1,75 Meter groß, schlank, afroamerikanischer Phänotyp, schwarze

Dreadlocks, dünner schwarzer kurzer Bart, dunkelgraue Jacke, schwarze

Jogginghose, schwarze Schuhe. Zweite Person, welche mitangerempelt hat: 19-20

Jahre, afroamerikanischer Phänotyp, circa 1,80 Meter groß, schlank, kurze

schwarze Haare, grauer Jogginganzug. In Begleitung von zwei Personen, ebenfalls

afroamerikanischer Phänotyp und 19-20 Jahre alt, beide schlank, beide kurze

schwarze Haare. Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

An Hauswände uriniert und Widerstand geleistet, Wiesbaden, Kranzplatz, Montag, 07.06.2021, 16:50 Uhr

(wie)Am Montagnachmittag musste ein alkoholisierter Mann festgenommen werden, da

er gegen Hauswände urinierte und sich während einer Kontrolle den polizeilichen

Anweisungen widersetzte. Der 36-Jährige wurde beobachtet, wie er am Kranzplatz

gegen eine Gebäudefassade urinieren wollte. Dies wurde von der Polizeistreife

unterbunden und der Mann des Platzes und zu öffentlichen Toiletten verwiesen.

Kurz darauf entblößte der 36-Jährige wieder sein Geschlechtsteil und urinierte

gegen eine Häuserfassade. Bei der nun folgenden Kontrolle wurde der Mann

aggressiv und brüllte die Polizeistreife an. Da er nicht beruhigt werden konnte,

wurde der 36-Jährige zu Boden gebracht und sollte gefesselt werden. Hierbei

versuchte er, die Beamten zu schlagen und zu treten, was jedoch verhindert

werden konnte. Auf der Dienststelle wurde dem Mann auf richterliche Anordnung

eine Blutprobe entnommen und der 36-Jährige dann ins Polizeigewahrsam zur

Ausnüchterung eingeliefert.

Kabeldiebe auf Baustelle,

Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Park, Samstag, 05.06.2021, 15:00 Uhr – Montag,

07.06.2021, 07:45 Uhr

(he)Zwischen Samstagmittag und gestern Morgen verschafften sich unbekannte Diebe

Zugang zu einer im Abraham-Lincoln-Park gelegenen Baustelle und verursachten

dort einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Der oder die Täter betraten den

Rohbau eines Bürogebäudes und machten sich an der Elektroinstallation zu

schaffen. Es wurden verschiedene Arten von Kabeln durchtrennt und insgesamt über

300 Meter Kabel entwendet. Hinweise auf die Kabeldiebe liegen nicht vor. Das 3.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen

sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

Mehrere Tausend Euro aus Wohnung entwendet, Wiesbaden, Emser Straße, Montag, 07.06.2021, 08:30 Uhr – 14:30 Uhr

(he) Gestern kam es in der Emser Straße in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine

Wohnung, bei dem die Täter mehrere Tausend Euro entwendeten. Die Bewohnerin der

in einem Mehrfamilienhaus gelegene Dachgeschosswohnung verließ ihre Wohnung

gegen 08:30 Uhr. Als sie gegen 14:30 Uhr zurückkehrte, war die

Wohnungseingangstür beschädigt. Bei einer Nachschau stellte die Geschädigte dann

fest, dass die Täter mehrere Tausend Euro entdeckt und entwendet hatten.

Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Mehrere Kellerverschläge aufgebrochen, Wiesbaden, Herderstraße, Sonntag, 06.06.2021, 19:00 Uhr – Montag, 07.06.2021, 13:25 Uhr

(he)Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Montag, 13:25 Uhr drangen unbekannte Täter

in der Herderstraße in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und öffneten dort

gewaltsam mehrere Kellerverschläge. Aus den sieben Verschlägen wurden unter

anderem ein Fahrrad oder ein Bohrschrauber entwendet. Es entstand ein

Gesamtschaden von circa 2.500 Euro. Bis dato gibt es keine Hinweise auf den oder

die Täter. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 3435-2140 zu melden.

Mehrere Einbrüche in Klein-Lkw

Wiesbaden, Schönbergstraße, Erich-Ollenhauer-Straße, Spiekerooger Straße,

Samstag, 05.06.2021, 13:10 Uhr – Montag, 07.06.2021, 07:00 Uhr

(he)Gestern Morgen wurden bei der Polizei in Wiesbaden mehrere Einbrüche in

Fahrzeuge gemeldet, bei denen es die Täter scheinbar in allen Fällen auf die in

den Fahrzeugen transportierten Werkzeuge abgesehen hatten. In der

Erich-Ollenhauer-Straße gingen die Täter zwischen Samstag, 13:10 Uhr und Montag,

07:00 Uhr einen Ford Transit an. Hier wurde eine Seitenscheibe des Kleinbusses

eingeschlagen und anschließend verschiedenes Werkzeug, wie einen Abbruchhammer

oder zwei Winkelschleifer, entwendet. In der Schönbergstraße wurde ein Peugeot

Boxer aufgehebelt und daraus ebenfalls Werkzeug aber auch eine Jacke entwendet.

Hier waren die Täter zwischen Sonntag, 21:00 Uhr und gestern, 06:10 Uhr aktiv.

Ein weiterer Peugeot Boxer wurde in der Spiekerooger Straße angegangen. Aus

diesem wurden eine Handkreissäge, eine Schlagbohrmaschine, ein Winkelschleifer,

ein Akkuschrauber sowie eine Stichsäge entwendet. Dieser Einbruch geschah

zwischen Sonntag, 15:00 Uhr und Montag, 06:45 Uhr. Die Wiesbadener Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Elektroroller durch Wiesbaden, Wiesbaden, Friedrichstraße, Montag, 07.06.2021, 08:25 Uhr

(wie)Bei einer Verkehrskontrolle in Wiesbaden fiel ein Mann auf, der nicht

fahrtüchtig mit einem gestohlenen Elektroroller unterwegs war. Der 41-Jährige

wurde in der Friedrichstraße von einer Streife der Präsidialwache angehalten, da

das Versicherungskennzeichen an dem Elektrokleinstfahrzeug abgelaufen war. Bei

der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Mann offenbar unter dem

Einfluss von Alkohol und anderen Betäubungsmitteln stand, verschiedene Drogen

mit sich führte und der Elektroroller zudem noch gestohlen war. Folglich musste

der 41-Jährige zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle und der Elektroroller

wurde sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der

41-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Baustellencontainer aufgebrochen,

Niedernhausen, Ilfelder Platz, 04.06.2021, 12.30 Uhr bis 07.06.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen haben unbekannte Täter auf dem

Bahnhofsgelände in Niedernhausen einen Baucontainer aufgebrochen und hieraus

Arbeitsmittel gestohlen. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Tür in

den Container ein und ließen unter anderem zwei Kettensägen, eine

Schleifmaschine sowie einen Laubbläser im Gesamtwert von rund 3.000 Euro

mitgehen. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 entgegen.

Geparktes Auto beschädigt,

Geisenheim, Winkeler Straße, 05.06.2021, 10.00 Uhr bis 06.06.2021, 11.00 Uhr,

(pl)In Geisenheim wurde zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag ein

geparkter blauer Renault beschädigt. Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Samstag

gegen 10.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Winkeler Straße abgestellt und musste

dann am nächsten Vormittag eine frische Beschädigung im Bereich des Kofferraums

feststellen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt

die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Berauschter Fahrradfahrer mit Ausfallerscheinungen in Geisenheim unterwegs – Geschädigte der Fahrweise gesucht, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, 31.05.2021, 14.05 Uhr,

(pl)Nachdem anfangs vergangener Woche ein 22-jähriger Fahrradfahrer berauscht

und mit Ausfallerscheinungen in Geisenheim unterwegs war, sucht die Rüdesheimer

Polizei nun nach Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden

sind. Eine Polizeistreife wurde am Montag, dem 31.05.2021, gegen 14.00 Uhr, in

der Rüdesheimer Straße in Geisenheim auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher

wiederholt Schlangenlinien fuhr, einen anderen Fahrradfahrer ausbremste und so

dicht an einer älteren Fußgängerin vorbeifuhr, dass diese ausweichen musste, um

einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 22-Jährige wurde von den Beamten

angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der

Mann offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein

Drogentest reagierte positiv auf verschiedene Betäubungsmittel, was eine

Blutentnahme auf der Dienststelle und ein Ermittlungsverfahren zur Folge hatte.

Die Rüdesheimer Polizei bittet nun die Fußgängerin, welche aufgrund des

Fahrverhaltens zurückweichen musste und den Fahrradfahrer, welcher von dem

22-Jährigen überholt und anschließend ausgebremst wurde, sich unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden. Dasselbe gilt auch für mögliche weitere

Geschädigte der Fahrweise.

Mit Leichtkraftrad ohne Kennzeichen vor Kontrolle geflüchtet, Rüdesheim, 31.05.2021, 12.45 Uhr bis 13.10 Uhr,

(pl)Am vergangenen Montag sind im Bereich von Rüdesheim zwei Personen mit einem

Leichtkraftrad ohne Kennzeichen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Ein

Polizist vom Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Rheingau-Taunus fuhr

am 31.05.2021 gegen 12.45 Uhr die Straße „Zum Niederwald-Denkmal“ entlang, als

ihm ein motorisiertes Zweirad auffiel, welches aus dem Waldgebiet „Ebental“ mit

hoher Geschwindigkeit in Richtung der L 3034 unterwegs war. Besetzt war das

Fahrzeug mit zwei Personen, wobei auffiel, dass der Beifahrer keinen Schutzhelm

trug. Beim Erkennen des Funkstreifenwagens verzögerte der Fahrzeugführer so

stark, dass Vorderrad sowie Hinterrad blockierten und dieser Mühe hatte, noch

auf dem Waldweg anzuhalten was ihm letztendlich aber doch noch gelang und er

unmittelbar auf Höhe der Beifahrertür des Funkwagens zum Stehen kam. Statt

jedoch stehenzubleiben nahm der Fahrer unvermittelt die Fahrt wieder auf, um in

den gegenüberliegenden befestigten Wirtschaftsweg einzubiegen und seine Fahrt in

Richtung „Bischofsberg“ mit hoher Geschwindigkeit fortzusetzen. Hierbei war zu

erkennen, dass an dem schwarzen Zweirad, vermutlich ein Leichtkraftkrad, Typ

Enduro, kein amtliches Kennzeichen montiert war. Der Polizist nahm zwecks einer

Kontrolle die Verfolgung des Zweirads auf. Der Fahrer ignorierte jedoch

sämtliche Anhaltesignale und setzte die Fahrt mit hoher Geschwindigkeit trotz

einer Vielzahl von Spaziergängern unbeirrt im „Bischofsberg“ fort, bis das Bike

schließlich im Bereich der Jugendherberge außer Sichtweite geriet und die

Verfolgung abgebrochen wurde. Der Fahrer des schwarzen Zweirads und dessen

Sozius sollen etwa 16 Jahre alt, schlank und ca. 1,70 Meter groß gewesen sein.

Der Fahrer habe einen schwarzen Pullover, eine schwarze Hose, dunkle Turnschuhe

sowie einen schwarzen Endurohelm getragen. Der blondhaarige Sozius soll mit

einem weißen Pullover, einer blauen Jeans sowie weißen Turnschuhen bekleidet

gewesen sein. Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Rüdesheimer Polizei

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.