Wallau: Spielhalle überfallen – Kripo bittet um Hinweise

(ots) – Zwei Männer erbeuteten am frühen Dienstagmorgen 08. Juni 2021 zwischen 04.35-04.55 Uhr die Geldeinlagen einer Spielhalle in der Bahnhofstraße. Gegen 04.35 Uhr betrat ein mit medizinischem Mund-Nase-Schutz maskierter Mann zunächst alleine die Spielhalle und bedrohte die allein anwesende Angestellte durch sein entsprechendes Auftreten. Er dirigierte die Frau zu Handlungen und schubste sie dabei vor sich her.

Sie blieb körperlich unverletzt. Ein zweiter Mann, der vermutlich zunächst draußen “Schmiere” stand, kam später hinzu. Die beiden Täter verstauten die Tageseinnahme in einer ca. 50 Zentimeter langen, grünen Sporttasche. Beide entkamen letztlich unerkannt mit mehreren Tausend Euro.

Täterbeschreibung:

Der Mann der zuerst eintrat war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Die Angestellte schätzt ihn aufgrund des Klangs der Stimme auf etwa 30 Jahre. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose und dunkle Turnschuhe. Unter Kleidung und Gesichtsmaske konnte das Opfer eine helle Hautfarbe erkennen.

Eine nähere Beschreibung des zweiten Mannes war ihr nicht möglich. Er trug ebenfalls einen medizinischen Mund-Nase-Schutz, insgesamt dunkle Kleidung und brachte die Tasche mit herein. Über die Fluchtart und Fluchtrichtung ist nichts bekannt.

Wem sind die Männer in der Nacht zum Dienstag in Wallau aufgefallen? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die eventuell zur Identifizierung beitragen könnten? Wer hat sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Wem ist z.B. ein Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Rollerdiebstahl

(ots) – In der Nacht zum Dienstag 08. Juni, stahl ein Dieb zwischen 23 und 06 Uhr einen schwarz grauen Motorroller im Wert von mindestens 400 Euro. Das Zweirad des Herstellers Yiying mit dem Versicherungskennzeichen 038-KKS stand verschlossen in einer Parkbucht vor dem Anwesen Ernst-Lemmer-Straße 14. Hinweise zu dem Diebstahl und/oder Verbleib des Rollers bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Haddamshausen – Weiße Aerox 4 gestohlen

(ots) – Am Dienstag 08. Juni 2021 zwischen 09.30-10.30 Uhr stahl ein Dieb in der Hadddamshäuser Straße eine weiße Yamaha Aerox 4. Der Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 881-SBV stand auf einem Anwohnerparkplatz.

Das Gefährt hat einen Wert von 2.000 Euro. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Rollers machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Weidenhausen: Flaschenwurf zerstört Türverglasung

(ots) – Die Polizei Biedenkopf ermittelt wegen Sachbeschädigung nachdem der Wurf einer Bierflasche die Zerstörung der Glasfüllung der Eingangstür eines Hauses in der Weidenhäuser Straße zur Folge hatte. Die Tatzeit war in der Nacht zum Sonntag 06. Juni zwischen 23.30-00.10 Uhr.

Der Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro, einen Tatverdacht gibt es bislang nicht. Verdächtige Beobachtungen melden Zeugen bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain: Einbruch gescheitert

(ots) – Am Samstag 05. Juni 21 stellten Verantwortlich des Schäferhundevereins einen versuchten Einbruch in den Abstellraum ihres Vereinsheims im Feld in Kirchhain, im sogenannten Gaulsgrund fest. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro.

Die Tatzeit steht allerdings nicht fest und könnte zurückliegen bis zum Anfang dieses Jahres. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruchsversuch zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda: Trickdiebstahl und Flucht enden mit Festnahme

(ots) – Die Flucht mit dem Auto durch einen von zwei Tätern eines versuchten Trickdiebstahls in einem Discountmarkt endete mit seiner Festnahme und mehreren Anzeigen. Die Kripo Marburg bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht mit dem silbernen Seat behindert, gefährdet oder gar geschädigt wurden, sich zu melden. Die kurzfristige Flucht zu Fuß endete für den Mittäter ebenfalls mit der Festnahme.

Am Montag 07.06.2021 gegen 11.00 Uhr, betraten die beiden wohnsitzlosen Männer im Alter von 27 und 29 Jahren den Lebensmitteldiscountmarkt in der Tom-Mutters-Straße. Sie fielen bei dem Versuch des gemeinschaftlichen Zigarettendiebstahls auf. Mit dem Eintreffen der benachrichtigen Polizei ergriffen die Männer die Flucht.

Der 27-Jährige versuchte es zu Fuß, der 29-Jährige schaffte es, mit einem silbernen Seat Ibiza mit Dortmunder Kennzeichen (DO-)davonzufahren. Zunächst ging es über die Tom-Mutters-Straße in Richtung des Alkoni-Auslieferungslagers. Dort drehte er und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung jeglicher Vorsicht und Sorgfaltspflichten auf die Cölber Straße. An der großen Kreuzung bog er trotz Rotlichts von der Cölber Straße in die Straße Am Kaufmarkt ab und fuhr weiterhin augenscheinlich viel zu schnell weiter bis zum Kreisverkehr.

Dort ging es nach rechts in die Straße Am Schwarzenborn. Die Straße benutzte der Mann bis zur Cölber Straße, wobei er die Einbahnstraßenreglung des letzten Teils der Straße ignorierte und entgegengesetzt fuhr. An der Einmündung Cölber Straße/Am Schwarzenborn gelang es, den Wagen zu stoppen und den Fahrer festzunehmen.

Wie sich herausstellte, war das Auto nicht zugelassen und damit nicht versichert und versteuert. Das angebrachte Kennzeichen gehört an ein anderes Auto, sodass noch Urkundenfälschung hinzukommt. Die Ermittlungen zur Herkunft des Autos und zum Führerschein des 29-Jährigen dauern an.

Die Flucht seines Mittäters endete schnell durch die die Schnelligkeit der ihn verfolgenden Polizeibeamten. Sie holten den Mann schnell ein und nahmen ihn fest.

Gegen die beiden Männer lagen noch keine ausreichenden Haftgründe vor. Die Polizei musste sie daher nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Wehrda – Unfall durch ausgehobenen Gullydeckel

(ots) – Beim Überfahren schlug ein ausgehobener Gullydeckel gegen das Auto und beschädigte beide Türen auf der Beifahrerseite. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Der Vorfall war am Dienstag 08. Juni 2021 gegen 05.35 Uhr, auf der Cölber Straße in Wehrda in Höhe der Firma Kaphingst. Der offenbar herausgehobene und auf der Fahrbahn liegende Gullydeckel schleuderte durch das Überfahren hoch, schlug gegen die Beifahrerseite des schwarzen BMW Kombi und von dort aus bis auf den Gehweg. Kurz vor dem Geschehen meldeten Autofahrer, dass in Wehrda in Richtung Goßfelden u.a. aus ihren Halterungen gerissene Leitpfosten auf der Straße liegen.

“Der Vorfall zeigt die Gefährlichkeit und möglichen Folgen eines solchen Handelns. Es hätte durchaus noch schlimmer kommen können. Beispielsweise hätte der Gully Fußgänger treffen und verletzten können oder die unkalkulierbaren Reaktionen beim Überfahren des unerwarteten Hindernisses hätten zu einem schwerwiegenderen Unfall geführt. Eventuelle Auswirkungen auf Zweiradfahrer bedürfen ebenso keiner weiteren Erklärung wie die Folgen eines Hineintretens in das offene Kanalloch durch Fußgänger. Die Polizei ermittelt in derartigen Fällen immer wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.”

Wie also sind der Gullydeckel und die Leitpfosten auf die Straße gekommen bzw. wer hat den Kanaldeckel ausgehoben und die Pfosten herausgerissen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen: Auto demoliert – Mehrere Tausend Euro Schaden

(ots) – Mittlerweile zum dritten Mal war der Pkw eines Anwohners der Kantstraße Ziel einer erheblichen Sachbeschädigung. Die letzte Tat war in der Nacht zum Dienstag 08. Juni. Nach bisherigem Wissen demolierten zwei Männer mit aufgesetztem Motorradhelm den in einem Hof stehenden schwarzen Audi mit einem Hammer. Sie zerstörten sämtliche Scheiben sowie den vorderen rechten Scheinwerfer und schlugen zudem diverse Dellen in die Karosserie. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

In der Nacht gab es fast zeitgleich Meldungen über einen dunkelblauen Pkw, der ohne Licht und ohne Kennzeichen durchs Feld von Odenhausen nach Fronhausen fuhr und in der Gießener Straße gegen eine Mülltonne gefahren sein soll. Die Weiterfahrt ging nach Zeugenaussagen durch die Straße Stollberg Richtung Sportplatz. Tatsächlich lagen in Fronhausen mehrere Abfallbehälter um. Die Tonnen blieben allerdings unbeschädigt und es ließen sich weder Unfall- noch Kollisionsspuren finden.

Ein Zusammenhang zwischen allen Ereignissen ist durchaus möglich, bedarf jedoch weiterer Ermittlungen. Die Fahndung nach dem Auto blieb in der Nacht noch erfolglos. Wem ist der dunkelblaue Pkw in der Nacht zum Dienstag, 08. Juni, in der Gegend rund um Fronhausen noch aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug und insbesondere zu dem/den Insassen machen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis: Berauscht am Steuer

(ots) – Die “Serie” der unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln fahrenden Fahrzeugführer reißt einfach nicht ab. Von Montag auf Dienstag beendete die Polizei erneut vier solcher Fahrten. Montagabend, um 19.20 Uhr stoppte die Polizei am Richtsberg einen polizeibekannten Mann auf einem Fahrrad, weil er mitten auf der Straße und dann auch noch in erheblichen Schlangenlinien fuhr. Sein Alkotest zeigte dann 1,68 Promille.

Eine andere Streife stellte in Marburg bei einer Kontrolle fest, dass eine junge Autofahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ihr Drogentest positiv auf THC reagierte, räumte sie den vorabendlichen Konsum ein.

Gegen 22.45 Uhr fiel ein Golf aufgrund seiner Geschwindigkeit auf, mit der er über die Beltershäuser Straße in den Ebsorfergrund fuhr. Aufgrund der Geschwindigkeit gelang es der Streife erst in Wittelsberg, den Wagen anzuhalten und den Fahrer zu überprüfen.

Der Drogentest des 51 Jahre alten Mannes wies auf einen vorangegangenen Konsum von THC und Amphetaminen hin.

Schließlich stoppte die Polizei gegen 00.20 Uhr in einem Marburger Ortsteil noch einen Mercedes für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Es stellte sich heraus, dass der 47 Jahre alte Fahrer ganz leicht unter Alkoholeinfluss und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann hatte nicht nur Amphetamine konsumiert, sondern auch noch dabei. Die Polizei stellte die Betäubungsmittel sicher. Die Polizei untersagte allen vier Fahrern die Weiterfahrt und veranlasste jeweils die notwendigen Blutproben.

Cappel/Marburg – Unfallfluchten durch Zeugen geklärt

Dank aufmerksamer und handelnder Zeugen bleiben zwei Autobesitzer jetzt nicht auf ihrem Schaden sitzen und zwei Autofahrer müssen sich demnächst wegen der Verkehrsunfallfluchten verantworten

(ots) – Da war am Montag 07. Juni zwischen 12.15-12.20 Uhr zunächst der Vorfall auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in der Marburger Straße. Da machte sich der Einkaufswagen einer Kundin selbstständig, und sie konnte den Einschlag in ein geparktes Auto nicht mehr verhindern. Die Kollision war nach der Zeugenaussage deutlich hörbar. Trotzdem ignorierte die Verursacherin das Geschehen.

Sie setzte ihren Weg unmittelbar fort und verließ den Parkplatz ohne weiteren Aufenthalt, ohne die Polizei anzurufen und auch ohne eine Nachricht am beschädigten VW Touran zu hinterlassen. Der Schaden am Touran geht bis auf die Grundierung. Die Reparatur dürfte mehrere Hundert Euro kosten. Dank des Zeugen, der sich die Autonummer merkte und die Fahrerin gut beschrieb, war der Rest der Ermittlungen für die Polizei nur noch Routine.

(ots) – Der 34-jährige Besitzer eines schwarzen Skoda Kombi darf sich gleich bei 2 Zeugen dafür bedanken. Sie beobachteten und meldeten den Unfall sofort nach der Flucht durch den Verursacher der Polizei. Der 70-jährige Mann hatte am Montag 07. Juni um kurz vor 20 Uhr, auf dem Parkplatz an der Mensa am Erlenring vorwärts eingeparkt und dabei den seitlich nebenstehenden Skoda gestreift. Der Mann stellte dann sein Auto ab und ging zu Fuß davon. Möglicherweise hatte er die Kollision, die beim Skoda zu Schäden am hinteren linken Kotflügel sowie an der Felge des dortigen Hinterrades führten, nicht bemerkt.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Schweinsberg – Blaues Auto angefahren

Der blaue Citroen Saxo parkte ordnungsgemäß am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Weidenhausen 24. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug den Pkw hinten links. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Am blauen Auto sicherte die Polizei schwarze Fremdfarbe, was darauf schließen lässt, dass auch das verursachende Fahrzeug nicht unbeschädigt blieb.

Die Verkehrsunfallflucht war vor Montag, 07. Juni, 22.35 Uhr. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Fronhausen Sichertshausen – Unfallflucht in der Hauptstraße

Am Montag, 07. Juni, kam es vor dem Anwesen Hauptstraße 2b zwischen 10 und 12 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem grauen Hyundai entstand auf der Fahrerseite am Spiegel, am Vorderrad, und an Kotflügel und Stoßstange ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer*in ergaben sich bislang nicht. Die Spuren am Hyundai deuten auf ein Vorbeifahren mit zu geringem Seitenabstand hin.

Vielleicht war die Situation ja hervorgerufen durch einen Begegnungsverkehr am Unfallort. Wer kann sich an eine solche Situation erinnern und entsprechende Hinweise geben? Wer hat den Unfall eventuell gesehen? Wo steht ein Auto mit einem mutmaßlichen “Streifschaden” auf der Beifahrerseite?

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen