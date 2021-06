Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Auseinandersetzung beim Gassi-Gehen

Am Sonntagvormittag ist es in der Feldgemarkung südlich von Steinfurth zu einer Auseinandersetzung zweier Spaziergänger gekommen. Gegen 10.40 Uhr war eine 51-jährige Frau nahe des dortigen Rosenhändlers mit ihrem Hund spazieren. Dort sei ihr ein fremder Mann entgegengekommen, der drei Hunde bei sich hatte. Lediglich einer davon sei angeleint gewesen. Die Spaziergängerin habe den Mann aufgefordert, die Tiere an die Leine zu nehmen. Dieser soll sie dann beleidigt und ihr gedroht haben.

Der Unbekannte soll etwa 185 cm groß sein, dunkle Haare sowie Vollbart haben und an Brust und Armen tätowiert sein.

Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt die Polizei in Friedberg entgegen, Tel. 06031/6010.

Karben: Scheiben zertrümmert – Autos durchsucht

Am frühen Sonntagmorgen ist in der Luisenthaler Straße in Kloppenheim eine Fensterscheibe eines blauen BMW eingeschlagen- und das Auto anschließend durchsucht worden. Aus dem Innenraum entwendete man ein paar hochwertiger Kopfhörer von Apple. Der Tatzeitraum lässt sich auf 2.30 Uhr bis 10.30 Uhr eingrenzen.

Im selben Zeitraum war dort auch ein gelber Mercedes in ähnlicher Weise angegangen worden; offenbar wurde man hier jedoch nicht fündig. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinwiese unter 06101/5460-0.

Niddatal: Heckschaden hinterlassen

Einen schwarzen Audi beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen

10-12 Uhr auf dem Parkplatz des Assenheimer Edeka-Marktes in der Geschwister-Scholl-Straße. Der Eigentümer stellte bei seiner Rückkehr nicht unerhebliche Schäden an der Heckstoßstrange fest.

Der Kombi parkte im Tatzeitraum auf den linksseitig des Haupteinganges gelegenen Stellflächen. Die Friedberger Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

