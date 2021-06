Gießen: Ermittlungserfolg nach PKW – Aufbrüchen

(ots) – Nach der umfangreichen Auswertung von Spuren nach 2 PKW-Aufbrüchen in Gießen konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln. Am 10. Februar gegen 16.50 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen PKW in der Lahnstraße. Die Täter flüchteten und einer warf bei seiner Flucht seine Krücke weg. Die Polizei stellte die weggeworfene Krücke sicher. Nach der Auswertung der DNA-Spuren lässt sich die Tat einem 23-jährigen Asylbewerber aus Darmstadt zugeordnet werden.

Ein weiterer Treffer vermeldet die Polizei anlässlich mehrerer PKW-Aufbrüche in der Schlachthofstraße am 19. Februar 2021. Hier schlug der Verdächtige die Scheiben von drei Autos ein und entwendete aus zwei Fahrzeugen eine Taschenlampe, ein Ratschekasten, ein Mobiltelefon und Bekleidung.

Die Spuren, die dieser Täter hinterließ, konnten einem 23-jährigen Asylbewerber aus Gießen zugeordnet werden. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen aus den Maghreb-Staaten dauern an.

Gießen: Kontrollen im Zuge des Konzeptes “Sicheres Gießen” – Dreimal Betriebserlaubnis erloschen

Bei Kontrollen im Zuge des Konzeptes „Sicheres Gießen “waren am Montagabend bei drei Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen”. Neben den üblichen Kontrollen hatten die fachkundigen Beamten ihren Blick auf Raser, Poser und Tuner gerichtet. Tatsächlich führten die Überprüfungen zur drei Fällen, in denen die Betriebserlaubnis von illegal getunten Fahrzeugen erlosch.

Eindeutig zu laut war der PKW einer 24-jährige Frau bei der Überprüfung in der Ringallee. Eine Schallpegelmessung ergab 105,9 bei der vom Hersteller erlaubten 82 Dezibel.

In der Nordalage erwischten die Kontrolleure einen 22-jährigen Mann, in dessen BMW mehrere Fahrzeugteile illegal verbaut waren.

Im Wisecker Weg stoppten sie einen Kradfahrer, dessen Auspuff ebenfalls zu laut war (114 bei erlaubten 93 Dezibel). Ferner befanden sich zwei nicht zugelassen Fahrzeugteile an dem Zweirad und der Fahrer hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. In diesem Fall stellten die Experten das Fahrzeug sicher. Auf die Fahrerin und die beiden Fahrer kommen nun Anzeigen zu.

Linden: Polizeibeamten angegriffen

In der Klausegasse wurde am späten Dienstagabend ein 36-Jähriger kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten geringe Mengen an Drogen. Auf der Wache wollte der Mann einen Polizeibeamten angreifen und verletzen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Vier Fahrzeuge beschädigt

In der Dammstraße haben Unbekannte einen Schaden von etwa 1.000 Euro angerichtet. Die Täter hatten mehrere dort geparkte PKW zerkratzt. Offenbar war die “Tatzeit” Ende letzter Woche. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Wettenberg: Graffiti am PKW

Einen hohen Schaden von etwa 2.000 Euro hinterließen Graffiti – Sprayer in der Nacht zum Dienstag in der Ruttershauser Straße in Wißmar. Die Unbekannten hatten den Mercedes mit Farbe besprüht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Grünberg: Madonnenfigur entwendet

In der Straße Brunnental haben Unbekannte aus einem vergitterten Schrein eine Madonnenfigur entwendet. Dabei handelt es sich um eine Figur mit einem Kind auf dem Arm. Die Glasfigur hat einen Wert von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Ausparken Jeep touchiert

Zwischen Mittwoch (02.Juni) 16.00 Uhr und Donnerstag (03.Juni) 09.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter offenbar beim Ausparken einen in der Humboldtstraße geparkten Jeep. Als der Besitzer zu seinem silberfarbenen Chrysler zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen roten Transporter handeln. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Mitsubishi beschädigt

Zwischen Montag (07.Juni) 03.30 Uhr und Dienstag (08.Juni) 01.30 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter im Staufenberger Weg einen geparkten grauen Mitsubishi Space Wagon. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Vorbeifahren VW gestreift

Ein bislang Unbekannter streifte vermutlich beim Vorbeifahren zwischen Mittwoch (02.Juni) 00.30 Uhr und Donnerstag (03.Juni) 17.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Licher Straße (Höhe 10a) geparkten blauen VW T-Cross. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B49/Grünberg: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines uns falls von Montag (07.Juni) auf der Bundesstraße 49. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Rabenau die Landstraße 3166 und beabsichtigte auf die Bundesstraße 49 in Richtung Grünberg einzubiegen. Offenbar übersah der Rabenauer dabei einen 37-jährigen Grünberger in einem BMW, der in Richtung Mücke auf der B49 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Grünberger zog sich leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Bus streift geparkten Fiat

Ein 55-jähriger Mann in einem Bus befuhr am Dienstag (08.Juni) gegen 13.40 Uhr den Wartweg. In Höhe der Hausnummer 97 streifte der Busfahrer offenbar beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

