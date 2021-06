Korbach: Die Polizei-News

Falsche Polizeibeamte unterwegs – Polizei gibt Tipps

Korbach/Landkreis Waldeck-Frankenberg (ots) – Am Sonntag 06.06.2021 versuchten erneut Betrüger mit der miesen Masche “Falscher Polizeibeamter” überwiegend ältere Menschen aus dem Landkreis um ihre Ersparnisse zu bringen. Während den meisten Angerufenen die Betrugsmasche bekannt war, fiel eine über 80-jährige Frau aus Korbach auf die Betrüger rein: Sie übergab ihre Ersparnisse in Höhe von mehreren zehntausend Euro an die angeblichen Polizeibeamten.

Ab etwa 19.30 Uhr meldeten etwa zehn Korbacher Anrufe von “Falschen Polizeibeamten” bei der echten Polizei. Mehrfach stellte sich eine Anruferin als “Nicole Schwarz” von der “Polizeistelle Korbach” vor. Es folgte die schon bekannte Geschichte, wonach in der Nähe des Wohnortes der Angerufenen zwei Straftäter festgenommen worden seien, bei denen die Polizei Notizen gefunden habe, auf denen auch die Adressen der Angerufenen stehen. Die Betrüger erklärten, dass sie nun davon ausgehen, dass auch die Angerufenen Opfer von Einbrüchen oder anderen Straftaten werden könnten.

Sie versuchten, die überwiegend älteren Menschen auszufragen, ob Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus gelagert werden. Fast alle erkannten relativ schnell, dass es sich bei den Anruferinnen oder Anrufern um Betrüger handelte. Sie beendeten das Telefonat und informierten die Polizei. In den meisten Fällen wurde im Display der Angerufenen eine Telefonnummer mit der Vorwahl von Korbach angezeigt.

Bei einer über 80-jährigen Korbacherin waren die Betrüger aber erfolgreich.

Beim ersten Anruf gegen 23.00 Uhr meldete sich eine Frau, die sich wieder als Nicole SCHWARZ von der Korbacher Polizei, K 4, Einbruchs- und Hauptdezernat, ausgab. Sie berichtete von Rumänen, die unterwegs seien, um abzukassieren. In der Folge erhielt die Seniorin zahlreiche weitere Anrufe, auch von anderen angeblichen Polizeibeamten. Sie wurde nach Geld und Wertgegenständen ausgefragt, man sei jetzt für sie und ihre Sicherheit verantwortlich.

Aufgrund der seriös wirkenden Gesprächsführung gelang es der angeblichen “Nicole Schwarz” und ihren Mittätern, die Frau dazu zu überreden, ihre gesamten Ersparnisse in eine Tasche zu packen und diese vor die Haustür zu stellen. Diese Tasche holten einer der Betrüger gegen 03.15 Uhr ab. Die Korbacherin konnte lediglich sehen, dass es vermutlich ein Mann war.

In der Nacht und am Montag bis gegen Nachmittag riefen die Betrüger weiterhin mehrfach an, um zu verhindern, dass sie Angehörige oder die Polizei verständigt. Erst am Montagnachmittag schöpfte die Seniorin Verdacht. Sie rief eine Angehörige an, die wiederum die Polizei verständigte. Die Frau erlitt einen finanziellen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag, insbesondere gegen 03.00 Uhr im Bereich der Pyrmonter Straße in Korbach, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, sonstige Hinweise geben kann oder selbst Opfer von Betrügern mit der Masche “Falscher Polizeibeamter” geworden ist, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Tipps der Polizei zu “Falscher Polizeibeamter”, Hinweis auf “Call-ID-Spoofing”:

Die “echte” Polizei erfragt am Telefon keine Details zu Bargeld oder Wertgegenständen im Haus. Die Polizei fordert Sie niemals auf, Banküberweisungen oder Bargeldabhebungen durchzuführen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

Seien Sie misstrauisch: Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen, Vertrauenspersonen und der örtlichen Polizei.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Auch wenn Sie im Display die “110” oder eine Telefonnummer mit einer ihnen bekannten Vorwahl sehen: Das sogenannte “Call-ID-Spoofing” erlaubt es Kriminellen, die eigene Rufnummernanzeige zu ändern und statt der Originalrufnummer eine beliebige Rufnummer anzeigen zu lassen.

Kriminelle nutzen diese Möglichkeit nicht nur um ihre Identität zu verschleiern, sondern auch um gezielt bei ihrem Gesprächspartner den Eindruck zu erwecken, es handele sich um einen Anruf der Polizei oder einer anderen Behörde.

Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie schon Opfer geworden sind. WICHTIG: Beenden Sie das vorige Telefonat unbedingt durch Auflegen und wählen erst nach einigen Minuten die 110.

Sprechen Sie mit Angehörigen, die Opfer werden könnten, über diese Betrugsmasche.

Auto, Traktor und Anhänger beschädigt

Waldeck (ots) – Am vergangenen Wochenende beschädigte ein Unbekannter ein Auto, einen Traktor und einen Anhänger auf der Halbinsel Scheid. In der Straße Westufer zerstach er einen Reifen an einem blauen Mercedes. Im Marineweg schlitzte er die Plane eines Anhängers auf und zerstach einen Reifen des danebenstehenden Traktors.

Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest, dürfte aber zwischen Donnerstag (3. Juni) und Sonntag (6. Juni) liegen. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 600 Euro.

Die Polizeistation Korbach geht von Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Halbinsel Scheid gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der

Tel. 05631-9710 zu melden.

