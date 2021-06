Keine Gefahr mehr durch Gasaustritt – Sperrungen werden aufgehoben

Kassel-Waldau (ots) – Stand 14 Uhr – Im Bereich der Kasseler Straße in Waldau besteht nun keine Gefahr mehr durch Gasaustritt. Die Verkehrssperrungen werden aufgehoben. Die Geschäfte im betroffenen Bereich haben bereits wieder geöffnet. Die Bewohner können ebenfalls nach und nach wieder zurück in ihre Häuser, sofern die Feuerwehr diese nach entsprechenden Messungen freigegeben hat.

Die Kasseler Straße wird an der Ecke zur Stegerwaldstraße, im Bereich des Schadensortes, wegen der anstehenden Bau- und Reparaturarbeiten allerdings weiterhin voll gesperrt bleiben.

Vorherige Meldung, Stand 11 Uhr:

Gegen 8:45 Uhr am heutigen Dienstagmorgen erreichte Polizei und Feuerwehr die Meldung, dass ein Bagger bei Bauarbeiten im Bereich Kasseler Straße/Stegerwaldstraße in Kassel eine Gasleitung beschädigt hat und Gas austreten soll. Daraufhin ist der unmittelbare Gefahrenbereich durch Einsatzkräfte abgesperrt und mit der Räumung begonnen worden. Diese ist inzwischen fortgeschritten.

Betroffen sind neben den umliegenden Wohnhäusern auch die Offene Schule Waldau, ein Gartencenter, zwei Disocunter und eine Tankstelle. Derzeit werden noch Häuser zwischen der Kasseler Straße und der Glogauerstraße durch die Feuerwehr mit Unterstützung der Polizei geräumt.

Aktuell sind folgende Straßen gesperrt:

Kasseler Straße, zwischen Waldemar-Petersen-Straße bis Lindenbergstraße und Marie-Curie-Straße

Stegerwaldstraße, von Glogauer Straße bis Kasseler Straße

Marie-Curie-Straße, zwischen Forstbachweg und Crumbacher Straße

Es gelten folgende Handlungsensempfehlungen der Feuerwehr, die auch über die Warnapp “Hessenwarn” veröffentlicht worden sind:

Meiden Sie das betroffene Gebiet

Werfen Sie keine brennenden Zigaretten und Streichhölzer weg.

Umfahren Sie das Gebiet weiträumig.

Schließen Sie im Stadtteil Waldau Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab

Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 oder 112

Die Städtischen Werke Kassel sind derzeit damit befasst, die weitere Gaszufuhr zu drosseln und abzustellen. Wir informieren sobald Gefahren nicht mehr bestehen.

Brand in Holländischer Straße – Obduktion ergab Hinweise auf Identität

Kassel-Nord (ots) – Folgemeldung – Nach dem Brand mit einer tödlich verletzten und zunächst unbekannten Person in der Holländischen Straße in Kassel in der Nacht zum Freitag 04.06.2021 erfolgte am Dienstag 08.06.2021 die Obduktion des Leichnams. Wie die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo dazu berichten, ergaben sich konkrete Anhaltspunkte darauf, dass es sich bei der Verstorbenen um die 58-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung handelt. Letzte Zweifel soll ein DNA-Abgleich ausräumen, dessen Ergebnis derzeit noch aussteht.

Am heutigen Dienstag hatten die Beamten des K 11 die Ermittlungen zur Brandursache gemeinsam mit Brandermittlern vom Hessischen Landeskriminalamt fortgeführt.

Die genaue Ursache für das Feuer konnte dabei nicht abschließend geklärt werden. Es haben sich aber weder bei den bisherigen Ermittlungen noch bei der Obduktion der Verstorbenen Hinweise auf Fremdverschulden ergeben.

30-Jähriger mit Tüte voller Diebesgut im Rapsfeld festgenommen

Kassel-Philippinenhof/Warteberg (ots) – In der Nacht zu Dienstag 08.06.2021 meldeten Anwohner aus dem Stadtteil Philippinenhof-Warteberg einen dunkel gekleideten Mann, der sich an geparkten Autos zu schaffen machte. Der erste Anruf eines Zeugen, der den Verdächtigen in der Hoheneicher Straße entdeckt hatte, ging gegen 03 Uhr bei der Polizei ein. Wie er am Notruf schilderte, hatte der Unbekannte offenbar gezielt Ausschau nach nicht abgeschlossenen Fahrzeugen gehalten und versuchte, die Türen zu öffnen.

Als er den Zeugen bemerkte, stieg der mutmaßliche Dieb mit einer Tüte in der Hand aus einem weißen Pkw und ergriff die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief zunächst ohne Erfolg. Rund eine Stunde später ging schließlich die Mitteilung ein, dass der Verdächtige diesmal im Schwedenweg im Bereich von geparkten Autos aufgefallen war.

Seine anschließende Flucht ins Feld hatte ein schnelles Ende, denn dort konnten die Polizisten den in einem Rapsfeld liegenden 30-Jährigen festnehmen. Der Mann aus Kassel hatte eine Plastiktüte dabei, in der die Beamten neben einigen neuwertigen Kleidungsstücken auch ein Tablet, weitere elektronische Geräte sowie mehrere Mobiltelefone fanden, auf denen teilweise noch die Preisetiketten klebten.

Eine plausible Erklärung, woher die Gegenstände stammen, konnte der polizeibekannte Tatverdächtige nicht abgeben. Die Ermittlungen zur Herkunft des mutmaßlichen Diebesguts, das sichergestellt wurde, dauern derzeit noch an.

Den 30-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholtest rund 0,8 Promille ergab, brachten die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums.

Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung – Hinweise auf unbekannten Fahrradfahrer erbeten

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Nachdem er im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe am Montagmorgen 07.06.2021 offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opelfahrers missachtet hattet, ergriff ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Flucht. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war es durch ein Ausweichmanöver des Autofahrers zwar nicht gekommen, allerdings krachte der 28-Jährige mit seinem Opel gegen zwei geparkte VW.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bitten um Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer.

Wie der Opelfahrer der am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtete, hatte sich der Unfall gegen 11:45 Uhr ereignet. Der Mann aus Kassel war mit seinem Wagen auf der Langen Straße von der Bachstraße kommend in Richtung Kunoldstraße unterwegs. Plötzlich war der unbekannte Fahrradfahrer von links aus der Kirchditmolder Straße gekommen und hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Um den Radfahrer nicht zu erfassen, wich der 28-jährige Autofahrer aus und krachte gegen die beiden am Fahrbahnrand geparkten VW.

An dem Opel entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Mit weiteren insgesamt knapp 4.000 Euro schlagen die Schäden an dem Polo und dem Golf zu Buche.

Bei dem Fahrradfahrer, der in unbekannte Richtung davonfuhr, soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann mit Bart gehandelt haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei.

