Frankfurt (ots)-(ne) – Montagmorgen 07.06.2021 verunfallten 3 Pkw auf der A5 Richtung Darmstadt, kurz vor der Anschlussstelle Niederrad. Aller Wahrscheinlichkeit nach, war das schlechte Wetter der Grund. Mitten im Berufsverkehr gegen 06 Uhr, waren ein 20-Jähriger und sein gleichaltriger Beifahrer in einem VW auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Plötzlich kamen sie nach links von der Fahrbahn ab und prallten in die Betonleitwand der Fahrbahnmitte. Sie drehten sich dabei und kamen entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Ein nachfolgender 29-jähriger VW-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen um eine Kollision mit dem stehenden Pkw zu vermeiden. Doch ein dahinterfahrender 35-jähriger Seat-Fahrer erkannte die Gefahr zu spät und prallte in das Heck seines Vordermanns. Ein Mercedes auf der mittleren Spur wurde bei der Kollision seitlich touchiert. Der Seatfahrer und der 20-Jährige im vorderen VW kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Beide Pkw, der VW und der Seat, mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die zwei betroffenen Fahrsteifen im Zuge der Unfallmaßnahmen bis 07:30 Uhr.

Reisender in der S-Bahn mit Pfefferspray angegriffen

Darmstadt (ots) – Eine unbekannte Frau griff in der Nacht zum Sonntag 06.06.2021 gegen 03:25 Uhr, einen 19-Jährigen auf der Fahrt von Frankfurt Süd nach Darmstadt an und beleidigte eine ebenfalls 19-jährige Mitreisende. Ausgangspunkt für die Tat war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Geschädigten und der unbekannten Täterin. In Folge dessen sprühte die Frau dem 19-Jährigen unvermittelt vermutlich Pfefferspray in das Gesicht.

Die 19-jährige Mitreisende, welche in unmittelbarer Nähe saß, wurde ebenfalls von dem Reizstoff erfasst und durch die Unbekannte beleidigt. Beide Geschädigten erlitten Reizungen der Atemwege sowie der Augen, konnten jedoch nach Abschluss einer medizinischen Versorgung vor Ort ihre Reise fortführen.

Die Täterin flüchtete nach der Tat und beim Halt der S-Bahn im Hauptbahnhof Darmstadt in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main unter der Telefonnummer 069/130 145 – 1103 entgegen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

Cyber-Betrüger schlägt zu

Frankfurt-Berkersheim (ots)-(hol) – Montagvormittag 07.06.2021 legte ein Betrüger einen 80-jährigen Frankfurter auf besonders perfide Art und Weise rein. Er installierte durch einen Trick eine Software auf dem Computer des Seniors und überwies sich dessen Geld.

Gegen 11:00 Uhr erhielt der Rentner den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters einer Investmentagentur. Dieser gab an, dass der 80-Jährige durch seine Investments einen Gewinn von mehreren tausend Euro erzielt habe, die er ihm nun gerne überweisen würde. Dazu benötige er nur noch die Bankverbindung. Diese übermittelte der Senior gutgläubig an den Anrufer.

Dieser stellte seinerseits eine Remoteverbindung über das Computerprogramm “Any Desk” zum Laptop des Rentners her und installierte anschließend eine Software namens “Meta Trader”.

Anschließend wurde dem Senior ein vermeintliches Guthaben in Höhe des zuvor genannten Gewinns seines Investments angezeigt. Währenddessen transferierte der Betrüger aber tatsächlich mehrere tausend Euro vom Girokonto des Seniors auf ein Bankkonto im Ausland. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei warnt eindringlich davor, Bankdaten am Telefon preiszugeben.

