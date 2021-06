Polizei Eschwege

Unfallflucht

Eschwege (ots) – Zwischen 16:45-17:00 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Niederhoner Straße in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein Pkw Mercedes A 200 im linken Heckbereich beschädigt.

Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Pkw beim Vorbeifahren beschädigt

Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Passat in der Straße “Lohplatz” in Waldkappel streifte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer aus Kassel das Fahrzeug, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich am 07.06.21, um 14:06 Uhr.

Polizei Sontra

Gegen Zaun gefahren

Um 11:48 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus der Ukraine die Brodbergstraße in Sontra. In einer Kurve kollidierte der Lkw-Anhänger mit dem Metallzaun einer Firma, wodurch ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR entstand.

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Morgen ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Cornberg, der die L 3226 zwischen Gehau und Dankerode befuhr. Das Reh lief nach dem Aufprall weiter.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Auffahrunfall

3.000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Montag 07.06.2021 um 14:10 Uhr, auf der B 27 ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 28-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw von Wichmannshausen in Richtung Eschwege. Verkehrsbedingt musste sie wegen eines abbiegenden Auto abstoppen, was der nachfolgende 49-Jährige aus Eschwege zu spät registrierte und mit seinem Pkw auffuhr.

Polizei Witzenhausen

Kellerbrand

Um 11:47 Uhr musste am Montagvormittag die Feuerwehr (Witzenhausen, Großalmerode und Trubenhausen) in die Langenbergstraße nach Hundelshausen ausrücken, nachdem ein Kellerbrand gemeldet wurde. Am Brandort stellte sich heraus, dass das Feuer nach ersten Erkenntnissen durch einen technischen Defekt eines im Betrieb befindlichen Trockners ausgelöst wurde. Ein erster Löschversuch eines 38-Jährigen Bewohners schlug fehl.

Der 38-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus gebracht. Den alarmierten Feuerwehren gelang es den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf das restliche Gebäude damit zu verhindern.

Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 EUR geschätzt.

