Die Märkte sind momentan so stark in Bewegung, wie schon seit langer Zeit nicht mehr.

Frühe Prognosen für die Auswirkungen der Corona Pandemie sagten eigentlich schlechte Zeiten für Devisenhandel und Börse voraus, doch genau das Gegenteil ist eingetreten. Das Volumen und die Anzahl von Unternehmern, die sich an den Märkten probieren, scheint ungebremst zu wachsen. Die Gründe hierfür ruhen auf mehreren Tatsachen: zum einen sind es niedrige Zinsen, die passives Investieren weniger lukrativ machen als ein aktives Investment, zum anderen Finanzierungs Gelder, die durch die Corona Krise freigestellt wurden und nach neuen Zielen suchen. Die mangelnden Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung die durch die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie folgten führten auch dazu, dass sich viele Hobby-Investoren das erste mal an die Märkte trauten. Der Boom, der dadurch resultierte, zieht nun natürlich noch mehr Gelder und Unternehmer an die Börsen, ganz nach dem Schneeballprinzip.

Was ist Admiral Markets?

Admiral Markets besteht gleich aus mehreren Investmentfirmen, die unter einem Namen zusammen arbeiten, um das größtmögliche Angebot von Investitionsmöglichkeiten für ihre Klienten bereit zu stellen. Admiral Markets bietet Kundinnen und Kunden die volle Bandbreite von Investitionen an, von Anleihen zu Forex, und von Aktien zu Krypto. Admirals Markets wird von vielen langjährigen Klienten als die beste Handelsplattform beschrieben, wenn es darum geht Handel in Echtzeit durchzuführen, und auf dem aktuellen Informationsstand zu bleiben, da es eine besonders gute Integration mit diversen Diensten bietet. Die breite Fläche von Investmentmöglichkeiten machen Admiral Markets auch enorm attraktiv für Unternehmer mit einem besonders diversen Portfolio.

Trend-Aktien und Investitionen

Die geläufigste Frage für neue Investoren dreht sich meistens darum, welche Investitionen den besten Ertrag bieten, und von welchen man die Finger lassen sollte. Natürlich gibt hier keine klaren Regeln, aber bestimmte Bereiche sind im letzten Jahr besonders stark angestiegen. Kryptowährungen gehören ohne Fragen derzeit zu den beliebtesten Investments, und zeigen teilweise eine Rendite, die schon fast explosiv wirkt. Bei Krypto geht es nicht um eine einzelne Währung, sondern eine große Auswahl von verschiedenen “Coins,” die alle bestimmte Vor- und Nachteile aufweisen. Die Bandbreite ist groß, und wurde zudem vor kurzem durch sogenannten NTfs ergänzt, die sich grob als eine Mischung von digitaler Kunst und Kryptowährung beschreiben lassen.

Äußert beliebt ist zur Zeit auch die Medizin und Biotech Branche, ein Umstand der mit Sicherheit auch mit der Pandemie in Verbindung zu bringen ist. Hersteller von Masken und anderer medizinischer Ausrüstung wie zum Beispiel 3M gehören zu den klaren Gewinnern der Corona Krise. Den vielleicht drastischsten Wachstum dürften natürlich Unternehmen wie Amazon verzeichnen, die durch ihre Versandhäuser enorme Profite erzielen konnten.

Wie beginnt eine effektive Investmentstrategie?

Eine effektive Investmentstrategie beginnt immer mit zwei maßgeblichen Komponenten. Zum einen ist Information das A und O in der Welt der Märkte, und sollte die Basis von jedem Kauf und jeder Investition sein. Wer erwägt, in eine Währung, eine Aktive oder ein Wertpapier zu investieren, der sollte sich im Vorfeld so gut und breitflächig informiert haben wie möglich. Etwaige Schwächen in der Versorgungskette eines Unternehmens, oder anstehende Gesetzesänderungen die ein Geschäftsmodell beeinflussen könnten, lassen sich durch eine gründliche Recherche entdecken. Neben richtiger und ausreichender Information ist es maßgeblich, mit den richtigen Anbietern und Brokern zu arbeiten, da diese einen enormen Einfluss auf die Investmentstrategie und ihre Rendite haben können. Ein vertrauenswürdiger Partner ist absolut unabdingbar, für neue Unternehmer und gestandene Investoren zugleich.

Was sollten wir von den Märkten in Zukunft erwarten?

Eine akkurate Vorhersage der Zukunft ist an der Börse genauso ein Ding der Unmöglichkeit wie bei einem Fußballturnier, aber bestimmte Trends sind ohne Frage zu verzeichnen. Das Angebot an Kryptowährungen wird mit Sicherheit noch weiter steigen, auch wenn die Klimabilanz und starke Schwankungen in den Preisen diesen Bereich nicht nur unriskant machen. Neue Einzelunternehmer finden sich gerade in bester Gesellschaft wieder, da besonders dieses Segment während der Pandemie enorm gewachsen ist. Durch beliebte Apps und nutzerfreundliche Handelsplattformen wie Admirals Markets sollte davon auszugehen sein, dass diese Sparte der Nutzer sich in diesem Jahr auch weiterhin vergrößern wird.