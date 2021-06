Michelstadt-Bienenmarktgelände (ots) – Am Freitagabend 04.06.21 kam es zu einem Streit, bei dem eine 16-Jährige angab von einem 17-Jährigen geschlagen worden zu sein.

Zur Klärung der angezeigten Körperverletzung der Jugendlichen, beabsichtigte die gerufene Polizeistreife die Personalien des 17-Jährigen festzustellen. Dieser weigerte sich und wehrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen, so dass er am Boden zeitweise fixiert werden musste. Die beiden 22- und 25-Jährigen eilten dem 17-Jährigen zur Hilfe. Neben verbalen Angriffen kam es zu einem Gerangel, bei dem sich am Ende 3 Polizisten leicht verletzten.

Mit Unterstützung von weiteren Einsatzkräften wurden vorläufig 5 Personen mit auf die Polizeistation genommen. Dort wurden Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung gefertigt. Nachdem die Anzeigen aufgenommen waren, konnten die Fünf nach und nach die Wache verlassen.

