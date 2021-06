Widerstand in der Hans-Böckler-Straße

Weil es in der Hans-Böckler-Straße am 07.06.2021, gegen 1:45 Uhr, zum wiederholten Male zu einer Ruhestörung gekommen war, wurde der Kommunale Vollzugsdienst durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unterstützt. Die Verursacher der Ruhestörung, ein 38-Jähriger und eine 46-Jährige, zeigten sich sofort unkooperativ. Beide schienen alkoholisiert. Während die Personalien der Beteiligten festgestellt werden sollten, wurde die Stimmung immer aggressiver. Nachdem der 38-Jährige einen Polizeibeamten körperlich angriff, kam es zu einem Handgemenge bei dem zwei Polizeibeamte, zwei Mitarbeiter des KVD, sowie der 38-Jährige und die 46-Jährige leicht verletzt wurden. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte, willigte die 46-Jährige in einen freiwilligen Atemalkoholtest ein. Dieser ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der 38-Jährige wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum verbracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Die beiden erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Leider kommt es immer wieder vor, dass Mitarbeitende der Polizei sowie des Kommunalen Vollzugsdienstes verbal oder sogar körperlich angegangen werden. Wir appellieren daher: Höflichkeit und Respekt sind stabile Säulen unseres Miteinanders. Das gilt nicht nur im Privaten, sondern selbstverständlich auch im Umgang mit allen Mitarbeitenden im öffentlichen Dienst. Wer dies missachtet, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Wer hat etwas beobachtet?

Am 06.06.2021, gegen 1:00 Uhr, wurde ein 56-jähriger Spaziergänger in der Budapester Straße von einer unbekannten Person von hinten gegen den Kopf geschlagen. Er stürzte hierauf und verletzte sich leicht. Bei der Person, die ihn geschlagen hatte, dürfte es sich um einen Mann handeln. Weitere Angaben konnte der 56-Jährige nicht machen.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Wer hat etwas gehört oder gesehen? Wer kann Angaben zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

In VW-Polo eingebrochen

Zwischen dem 05.06.2021, 16:30 Uhr, und dem 06.06.2021, 11:30 Uhr, wurde eine Fensterscheibe eines VW-Polo aufgehebelt und aus dem Fahrzeuginnern eine Handyhalterung gestohlen. Außerdem wurde die Zierleiste der Mittelkonsole beschädigt. Das Auto parkte zum Tatzeitpunkt in der Martinsgasse.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Alkoholisiert gefahren

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am 06.06.2021, 21:15 Uhr, ein Fahrzeug, das in Schlangenlinien über die L523 in Richtung Ludwigshafen fahren würde. Durch das Kennzeichen konnte der 55-jährige Halter des Autos ermittelt werden. Dieser wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen, als er gerade aus seinem Auto ausstieg. Der Mann schien stark alkoholisiert, lallte und schwankte. Da er einem freiwilligen Atemalkoholtest nicht zustimmte, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle mitgenommen. Sein Fahrzeugschlüssel sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Unfallflucht dank aufmerksamem Zeugen geklärt

Am Sonntagabend (06.06.2021), gegen 23:45 Uhr, soll eine 22-jährige Autofahrerin in der Wegelnburgstraße gegen ein geparktes Auto gefahren und anschließend geflüchtet sein. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dies und meldete sich bei der Polizei. Dank des Hinweises konnten die Polizeibeamten die Fahrerin ermitteln. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Gegen die 22-Jährige wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Unfall mit leichtverletztem Autofahrer

Am Sonntagmorgen (06.06.2021), gegen 07:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Fürstenstraße / Kettlerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Autofahrer soll die Vorfahrt eines 31-jährigen Autofahrers missachtet haben. Beide Autos stießen zusammen und beschädigten noch ein geparktes Auto. Der 31-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Darüber hinaus entstand durch den Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von 7.100,- Euro.