Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Waldsee) Alleinunfall mit Fahrrad

Waldsee

Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr stürzte eine 59-jährige Radfahrerin, als sie in der Schlichtstraße mit ihrem Vorderreifen den Bordstein touchierte. Sie kam zu Fall und zog sich dadurch mehrere Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst hat sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

Maxdorf- Verkehrsunfallflucht-

Maxdorf

Der Geschädigte parkte seinen Pkw Audi A4 in der Zeit von 04.06.2021, 15.00 Uhr, bis 06.06.2021, 11.00 Uhr, in der Speyerer Straße, Höhe Hausnummer 4. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der Stoßstange vorne rechts beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.